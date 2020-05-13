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СБУ разоблачила 16 интернет-агитаторов, которые работали на РФ и активизировались перед Днем Победы

СБУ разоблачила 16 интернет-агитаторов, которые работали на РФ и активизировались перед Днем Победы

За период действия карантинных мероприятий киберспециалисты СБУ заблокировали более 2,3 тыс. интернет-сообществ с общей аудиторией более 980 тыс. пользователей, разоблачили 323 интернет-агитатора, которые распространяли различные фейки об эпидемии COVID-19. Установлено, что 16 из выявленных агитаторов действовали по заданию российской стороны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным киберспециалистов Службы безопасности все еще продолжается рост активности спецслужб страны-агрессора и управляемых ими агентурных сетей.

"Они пытаются использовать любые информационные поводы для создания хаоса и паники. В частности, по указанию кураторов пророссийские агитаторы распространяли фейковые новости о праздновании Дня Победы, вынужденном карантине и других мероприятиях, связанных с соблюдением правил защиты от распространения коронавирусной инфекции", - сказано в сообщении.

Служба зафиксировала активизацию российских троле- и ботоферм в призывах к нарушению карантина, информационной поддержке акций протеста. В период празднования Дня Победы их активность была частично перенаправлена с темы коронавируса на внедрение выгодных Кремлю месседжей, связанных с событиями Второй мировой войны.

Российские спецслужбы использовали этот информационный повод для манипулирования сознанием украинских граждан в пользу концепции "Русского мира".

В отношении 16 агитаторов, действовавших по заданию российской стороны, СБУ начала уголовные производства за действия, направленные на посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти (ст. 109 и 110 Уголовного кодекса Украины).

Сообщается, что эти агитаторы "работали" в Киеве, Одессе, Днепре, Львове, Херсоне, Полтаве, Кропивницком, Конотопе, Ивано-Франковске и Хмельницком.

В частности, два жителя Ивано-Франковска и Хмельницкого по заданию российских спецслужб распространяли фейки о карантине из-за COVID-19, инспирировали протесты, призвали к изменению границ территории и государственной границы Украины, насильственного свержения конституционного строя. При этом действовали они под прикрытием украинской SMM-структуры.

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Следственные действия продолжаются, решается вопрос об объявлении им подозрения по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Информация о выявленных 307 агитаторах СБУ направила в Национальную полицию. 134 человека уже привлечены к административной ответственности за распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику или нарушение общественного порядка, в рамках статьи 173-1 КУоАП.

"Служба безопасности Украины призывает интернет-пользователей быть бдительными и уделять особое внимание безопасности в интернете, доверять лишь информации из официальных источников. В очередной раз напоминаем об уголовной и административной ответственности за сознательную дестабилизацию ситуации, в том числе и через интернет", - отметили в ведомстве.

В СБУ также напомнили, что ранее председатель ведомства Иван Баканов внес в Совет национальной безопасности и обороны Украины предложения продлить санкции в отношении российских соцсетей "Одноклассники" и "ВКонтакте" и других веб-ресурсов и программных продуктов РФ.

День Победы (1231) СБУ (20134) фейк (685)


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Топ комментарии
+11
Стесняюсь спросить : мертвечук, бойко, рабинович...канал Интер - конечно вошли в число этих 16 откровенных агитаторов, работающих на РФ и скоро предстанут перед судом, да ? И глазками хлоп-хлоп...
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13.05.2020 10:22 Ответить
+1
"https://images.cnscdn.com/images/9/3/b/c/93bcaae91ff7487c38696109d948f574/original.jpgЗа період дії карантинних заходів кіберфахівці СБУ заблокували понад 2,3 тис. інтернет-спільнот із загальною аудиторією понад 980 тис. користувачів, викрили 323 інтернет-агітаторів, які поширювали різні фейки про епідемію COVID-19. Встановлено, що 16 з виявлених агітаторів діяли за завданням російської сторони."

Под предлогом "карантина" идёт зачистка прав и свобод по всем направлениям...
Идёт уничтожение всех основных жизнеопределяющих прав человека:
- свобода слова
- свобода перемещения
- право на труд
...
...

И быдло по всей планете это ест. Единицы только кричат - но это глас вопиющего в пустыне единичные случаи которых очень быстро затираются...
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13.05.2020 10:42 Ответить
+1
Гассгелять к чёгтовой матеги, тги газа.
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13.05.2020 11:08 Ответить
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Киев перекрыли перевозчики?
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13.05.2020 10:15 Ответить
Московия .Нижний Новгород
СБУ разоблачила 16 интернет-агитаторов, которые работали на РФ и активизировались перед Днем Победы - Цензор.НЕТ 1549
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13.05.2020 10:16 Ответить
Стесняюсь спросить : мертвечук, бойко, рабинович...канал Интер - конечно вошли в число этих 16 откровенных агитаторов, работающих на РФ и скоро предстанут перед судом, да ? И глазками хлоп-хлоп...
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13.05.2020 10:22 Ответить
Эт чё. Это как мелочь по карманам тырить. А вот кто подслушывал Гончарука? До сих пор раскрыть не могут.
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13.05.2020 10:30 Ответить
Після перших двох слів можна було вже нічого не писати.
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13.05.2020 11:14 Ответить
Прошу пардону.
Эт ШО. Более того. Та це таке. Это как мелочь по карманам тырить. А вот кто подслушывал Гончарука? До сих пор раскрыть не могут.
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13.05.2020 11:24 Ответить
"А стрелок ему эт чё за награда? Мне бы выпить портвейна бадью. А принцессу мне и даром не надо. Чуду-юду я и так победю." (В. Высоцкий)
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13.05.2020 11:27 Ответить
А тут ни водки, ни портвейна нет. Иди домой.
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13.05.2020 11:31 Ответить
Они только ПРИЗЫВАЛИ к "насильственному изменению или свержению конституционного строя" Источник: https://censor.net/n3195118
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13.05.2020 10:39 Ответить
16 мало.Добавить ещё штук 100. брать прямо с цензора
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13.05.2020 10:41 Ответить
"https://images.cnscdn.com/images/9/3/b/c/93bcaae91ff7487c38696109d948f574/original.jpgЗа період дії карантинних заходів кіберфахівці СБУ заблокували понад 2,3 тис. інтернет-спільнот із загальною аудиторією понад 980 тис. користувачів, викрили 323 інтернет-агітаторів, які поширювали різні фейки про епідемію COVID-19. Встановлено, що 16 з виявлених агітаторів діяли за завданням російської сторони."

Под предлогом "карантина" идёт зачистка прав и свобод по всем направлениям...
Идёт уничтожение всех основных жизнеопределяющих прав человека:
- свобода слова
- свобода перемещения
- право на труд
...
...

И быдло по всей планете это ест. Единицы только кричат - но это глас вопиющего в пустыне единичные случаи которых очень быстро затираются...
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13.05.2020 10:42 Ответить
СБУ викрила 16 інтернет-агітаторів, які працювали на РФ та активізувалися перед Днем Перемоги - Цензор.НЕТ 2850
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13.05.2020 11:04 Ответить
Что ты там прошлепал, придурок? Что опровергнуть, зебилоид?
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13.05.2020 11:31 Ответить
я удалился, извини - я неправильно понял.. пля - нервы - пора бросать наблюдать за тем что происходит... ... ...
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13.05.2020 11:38 Ответить
Гассгелять к чёгтовой матеги, тги газа.
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13.05.2020 11:08 Ответить
 
 