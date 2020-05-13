СБУ разоблачила 16 интернет-агитаторов, которые работали на РФ и активизировались перед Днем Победы

За период действия карантинных мероприятий киберспециалисты СБУ заблокировали более 2,3 тыс. интернет-сообществ с общей аудиторией более 980 тыс. пользователей, разоблачили 323 интернет-агитатора, которые распространяли различные фейки об эпидемии COVID-19. Установлено, что 16 из выявленных агитаторов действовали по заданию российской стороны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным киберспециалистов Службы безопасности все еще продолжается рост активности спецслужб страны-агрессора и управляемых ими агентурных сетей.

"Они пытаются использовать любые информационные поводы для создания хаоса и паники. В частности, по указанию кураторов пророссийские агитаторы распространяли фейковые новости о праздновании Дня Победы, вынужденном карантине и других мероприятиях, связанных с соблюдением правил защиты от распространения коронавирусной инфекции", - сказано в сообщении.

Служба зафиксировала активизацию российских троле- и ботоферм в призывах к нарушению карантина, информационной поддержке акций протеста. В период празднования Дня Победы их активность была частично перенаправлена с темы коронавируса на внедрение выгодных Кремлю месседжей, связанных с событиями Второй мировой войны.

Российские спецслужбы использовали этот информационный повод для манипулирования сознанием украинских граждан в пользу концепции "Русского мира".

В отношении 16 агитаторов, действовавших по заданию российской стороны, СБУ начала уголовные производства за действия, направленные на посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти (ст. 109 и 110 Уголовного кодекса Украины).

Сообщается, что эти агитаторы "работали" в Киеве, Одессе, Днепре, Львове, Херсоне, Полтаве, Кропивницком, Конотопе, Ивано-Франковске и Хмельницком.

В частности, два жителя Ивано-Франковска и Хмельницкого по заданию российских спецслужб распространяли фейки о карантине из-за COVID-19, инспирировали протесты, призвали к изменению границ территории и государственной границы Украины, насильственного свержения конституционного строя. При этом действовали они под прикрытием украинской SMM-структуры.

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Следственные действия продолжаются, решается вопрос об объявлении им подозрения по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Информация о выявленных 307 агитаторах СБУ направила в Национальную полицию. 134 человека уже привлечены к административной ответственности за распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику или нарушение общественного порядка, в рамках статьи 173-1 КУоАП.

"Служба безопасности Украины призывает интернет-пользователей быть бдительными и уделять особое внимание безопасности в интернете, доверять лишь информации из официальных источников. В очередной раз напоминаем об уголовной и административной ответственности за сознательную дестабилизацию ситуации, в том числе и через интернет", - отметили в ведомстве.

В СБУ также напомнили, что ранее председатель ведомства Иван Баканов внес в Совет национальной безопасности и обороны Украины предложения продлить санкции в отношении российских соцсетей "Одноклассники" и "ВКонтакте" и других веб-ресурсов и программных продуктов РФ.