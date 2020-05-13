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Новости Коронавирус и карантин
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Минздрав в ближайшее время утвердит алгоритм тестирования на антитела к коронавирусу, - Степанов

Минздрав в ближайшее время утвердит алгоритм тестирования на антитела к коронавирусу, - Степанов

Министерство здравоохранения Украины в ближайшее время намерено утвердить алгоритмы тестирования ИФА-тестами.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинге в Киеве в среду, передает Цензор.НЕТ.

"Мы, буквально, сегодня-завтра утвердим алгоритм относительно тестирования ИФА-тестами – они определяют уровень антител в организме человека. Это существенно расширит перечень лиц, которых мы будем тестировать",- сказал он.

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Степанов добавил, что перечень людей, которых бесплатно и в обязательном порядке тестируют на COVID-19, постоянно расширяется.

"Сначала мы добавили тех, кто в большой группе риска - наших медицинских работников, их тестируют раз в пять дней. Также добавили работников Нацполиции и Нацгвардии, сейчас составляем списки и начинаем их тестировать. Также это граждане, которых госпитализируют в связи с операционным вмешательством - их тоже тестируют методом ПЦР", - сообщил он.

Иммуноферментный анализ (ИФА, ELISA) – метод определения соединений/макромолекул/вирусов на основе специфической реакции "антиген-антитело". Образовавшийся комплекс выявляют при помощи фермента. Антитела связываются исключительно с определенными антигенами (чужеродными для организма соединениями) – и ни с какими другими.

Автор: 

карантин (16729) Степанов Максим (2062) тест (285) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Своєчасно, я б навіть сказав, на випередження працює міністр.
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13.05.2020 10:29 Ответить
+3
По простому говоря -- не прошло и пол-года. Будет как с 300% доплаты. То "уже перечислили", то "почти перечислили", то "скоро перечислим", то "виноваты местные власти", то теперь "виновато казначейство" и так далее по кругу.
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13.05.2020 10:28 Ответить
+2
Минздрав в ближайшее время утвердит алгоритм тестирования на антитела к коронавирусу, - Степанов - Цензор.НЕТ 6124
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13.05.2020 10:24 Ответить
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Минздрав в ближайшее время утвердит алгоритм тестирования на антитела к коронавирусу, - Степанов - Цензор.НЕТ 6124
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13.05.2020 10:24 Ответить
По простому говоря -- не прошло и пол-года. Будет как с 300% доплаты. То "уже перечислили", то "почти перечислили", то "скоро перечислим", то "виноваты местные власти", то теперь "виновато казначейство" и так далее по кругу.
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13.05.2020 10:28 Ответить
жодного мєнта з коронавірусом ))) якийсь дуже розумний "вірус" якщо вражає тільки звичайних пересічних українців.і жодним чином не шкодить ні чинушам.ні їх посіпакам мєнтам.
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13.05.2020 10:28 Ответить
починайте вже нарешті думати .українці! бо ця банда знищить нас.
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13.05.2020 10:29 Ответить
Лично тебя скорее короновирус прибьет!!!
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13.05.2020 10:43 Ответить
15 депутатов вместе с Новинским не в счет?
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13.05.2020 10:42 Ответить
і що з ними ? вони померли і їх поховали у целофанових пакетах .так як це показують бидлу по телевізору?
зовсім ні .вони живі і здорові і дальше продовжують отруювати життя простим українцям.тому не треба бла бла бла.
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13.05.2020 10:45 Ответить
Мечешь фейки фсб крутый кацап? вражає тільки звичайних пересічних українців.і жодним чином не шкодить ні чинушам
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13.05.2020 10:49 Ответить
вивчи український .гнидо москальська...
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13.05.2020 10:50 Ответить
Что изменится от того что вместо тварь фсбшная, я скажу тебе, что ты ТВАРЮКА ФСБШНА?
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13.05.2020 10:56 Ответить
вивчи український - дебил, учи сам. ВИВЧИ УКРАЇНСЬКУ. Українська мова, а не язык.
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13.05.2020 10:59 Ответить
И чем бы наши новостные каналы без МОЗ промышляли?
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13.05.2020 10:29 Ответить
Своєчасно, я б навіть сказав, на випередження працює міністр.
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13.05.2020 10:29 Ответить
Не прошло и года
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13.05.2020 10:33 Ответить
тобто, до цього часу працювали без жодних алгоритмів?..
ЗеАлгоритмізація
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13.05.2020 10:51 Ответить
 
 