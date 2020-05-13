Минздрав в ближайшее время утвердит алгоритм тестирования на антитела к коронавирусу, - Степанов

Министерство здравоохранения Украины в ближайшее время намерено утвердить алгоритмы тестирования ИФА-тестами.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинге в Киеве в среду, передает Цензор.НЕТ.

"Мы, буквально, сегодня-завтра утвердим алгоритм относительно тестирования ИФА-тестами – они определяют уровень антител в организме человека. Это существенно расширит перечень лиц, которых мы будем тестировать",- сказал он.

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Степанов добавил, что перечень людей, которых бесплатно и в обязательном порядке тестируют на COVID-19, постоянно расширяется.

"Сначала мы добавили тех, кто в большой группе риска - наших медицинских работников, их тестируют раз в пять дней. Также добавили работников Нацполиции и Нацгвардии, сейчас составляем списки и начинаем их тестировать. Также это граждане, которых госпитализируют в связи с операционным вмешательством - их тоже тестируют методом ПЦР", - сообщил он.

Иммуноферментный анализ (ИФА, ELISA) – метод определения соединений/макромолекул/вирусов на основе специфической реакции "антиген-антитело". Образовавшийся комплекс выявляют при помощи фермента. Антитела связываются исключительно с определенными антигенами (чужеродными для организма соединениями) – и ни с какими другими.