Минздрав в ближайшее время утвердит алгоритм тестирования на антитела к коронавирусу, - Степанов
Министерство здравоохранения Украины в ближайшее время намерено утвердить алгоритмы тестирования ИФА-тестами.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинге в Киеве в среду, передает Цензор.НЕТ.
"Мы, буквально, сегодня-завтра утвердим алгоритм относительно тестирования ИФА-тестами – они определяют уровень антител в организме человека. Это существенно расширит перечень лиц, которых мы будем тестировать",- сказал он.
Степанов добавил, что перечень людей, которых бесплатно и в обязательном порядке тестируют на COVID-19, постоянно расширяется.
"Сначала мы добавили тех, кто в большой группе риска - наших медицинских работников, их тестируют раз в пять дней. Также добавили работников Нацполиции и Нацгвардии, сейчас составляем списки и начинаем их тестировать. Также это граждане, которых госпитализируют в связи с операционным вмешательством - их тоже тестируют методом ПЦР", - сообщил он.
Иммуноферментный анализ (ИФА, ELISA) – метод определения соединений/макромолекул/вирусов на основе специфической реакции "антиген-антитело". Образовавшийся комплекс выявляют при помощи фермента. Антитела связываются исключительно с определенными антигенами (чужеродными для организма соединениями) – и ни с какими другими.
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зовсім ні .вони живі і здорові і дальше продовжують отруювати життя простим українцям.тому не треба бла бла бла.
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