Бензин за месяц подешевел на 2 грн, с начала года - на 5,3 грн, - АМКУ

Цены на бензин А-95 в апреле 2020 года упали на 2 грн за литр, а с начала года - в среднем на 5,33 грн за литр.

Об этом сообщают в Антимонопольном комитете, передает Цензор.НЕТ.

Там отмечают, что по состоянию на 8 мая литр бензина А-95 в среднем стоит 17,45 грн за литр.

Также в апреле подешевело дизельное топливо - на 20,2% с начала 2020 года.

Снижение цен на топливо в Антимонопольном комитете связывают со своими встречами с представителями крупнейших сетей автозаправочных станций.

"Мы видим динамику цен на мировых рынках и видим как удешевление доходит до конечного потребителя в Украине. Рынок топлива является одним из ключевых для АМКУ с 2016 года и находится под особым контролем. Поэтому мы и в дальнейшем продолжим следить за ситуацией", - сообщил глава Антимонопольного комитета Юрий Терентьев.

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По расчетам Национального банка Украины из-за обвала мировых цен на нефть цены на бензин в Украине могут упасть на 10-15% по итогам 2020 года.