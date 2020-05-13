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Новости
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Бензин за месяц подешевел на 2 грн, с начала года - на 5,3 грн, - АМКУ

Бензин за месяц подешевел на 2 грн, с начала года - на 5,3 грн, - АМКУ

Цены на бензин А-95 в апреле 2020 года упали на 2 грн за литр, а с начала года - в среднем на 5,33 грн за литр.

Об этом сообщают в Антимонопольном комитете, передает Цензор.НЕТ.

Там отмечают, что по состоянию на 8 мая литр бензина А-95 в среднем стоит 17,45 грн за литр.

Также в апреле подешевело дизельное топливо - на 20,2% с начала 2020 года.

Снижение цен на топливо в Антимонопольном комитете связывают со своими встречами с представителями крупнейших сетей автозаправочных станций.

"Мы видим динамику цен на мировых рынках и видим как удешевление доходит до конечного потребителя в Украине. Рынок топлива является одним из ключевых для АМКУ с 2016 года и находится под особым контролем. Поэтому мы и в дальнейшем продолжим следить за ситуацией", - сообщил глава Антимонопольного комитета Юрий Терентьев.

Читайте также: Стоимость бензина может быть снижена на 3-5 грн за литр, - АМКУ

По расчетам Национального банка Украины из-за обвала мировых цен на нефть цены на бензин в Украине могут упасть на 10-15% по итогам 2020 года.

бензин (294) цены (2293) Антимонопольный комитет (483)


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Топ комментарии
+8
А цибуля подорожчала вже до 20 грн. Де зе- свідки борщового набору? Чому мовчать?
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13.05.2020 10:35 Ответить
+8
Ні! Бензин здешевів завдяки рекордно низькій ціні на нафту. А ось завдяки чому подорожчала цибуля? Відповідь буде зебіле?
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13.05.2020 10:39 Ответить
+5
Бензин подешевел завдяки пороху, а цибуля подорожала из-за Зеленского, я правильно понимаю?
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13.05.2020 10:36 Ответить
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А цибуля подорожчала вже до 20 грн. Де зе- свідки борщового набору? Чому мовчать?
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13.05.2020 10:35 Ответить
Бензин за месяц подешевел на 2 грн, с начала года - на 5,3 грн, - АМКУ - Цензор.НЕТ 7085
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13.05.2020 10:36 Ответить
Бензин подешевел завдяки пороху, а цибуля подорожала из-за Зеленского, я правильно понимаю?
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13.05.2020 10:36 Ответить
Ні! Бензин здешевів завдяки рекордно низькій ціні на нафту. А ось завдяки чому подорожчала цибуля? Відповідь буде зебіле?
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13.05.2020 10:39 Ответить
Потому что всю цибулю скупили за копийчину у голодающих бидосей-хфермеров Зеленский и Коломойский и теперь перепродают ее с наценкой, что не понятно? Бензин за месяц подешевел на 2 грн, с начала года - на 5,3 грн, - АМКУ - Цензор.НЕТ 4073
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13.05.2020 10:43 Ответить
Юродивий, ти не на той форум зайшов, тобі б кварталі "віджигати". Я так розумію відповіді не буде... Шкода.
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13.05.2020 10:49 Ответить
Зе и Ко уже торгуют цыбулей?! надо же...
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13.05.2020 10:52 Ответить
Еще пару месяцев карантина и за бензин начнут доплачивать.
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13.05.2020 10:37 Ответить
и шо вы ездите за такие бешенные деньги..та хай горит моя машина шоб так много платить за ее воду шо вона кушает..
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13.05.2020 10:39 Ответить
А если запретить, как мечтает педаля и Ко, пользоваться личным автотранспортом, бензин вааще подешевеет! Уряаааааааааааа мудроому дурантину!
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13.05.2020 10:41 Ответить
Падение мировых цен добралось и до Украины.
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13.05.2020 10:47 Ответить
Заявление зебильного правительства: На мировом рынке катастрофически упали цены на нефть. Но мы в Украине сделаем все, что бы у нас этого не случилось
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13.05.2020 10:51 Ответить
Какие 17,45, мля?! Вчера заливал бак по 21.5 грн.
Бензин за месяц подешевел на 2 грн, с начала года - на 5,3 грн, - АМКУ - Цензор.НЕТ 3414
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13.05.2020 10:48 Ответить
не звезди! вона продают на заправке Манго - танго по 17.29!!
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13.05.2020 10:55 Ответить
Шо значит не звезди? Я тебе даже скрин с сайта цены на топливо на заправках Украины скинул.
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13.05.2020 11:00 Ответить
Бензин за місяць подешевшав на 2 грн, від початку року - на 5,3 грн, - АМКУ - Цензор.НЕТ 2420https://index.minfin.com.ua/markets/fuel/
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13.05.2020 11:03 Ответить
ага. в Укрнафте, видать, Василий Алибабаевич работает.
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13.05.2020 11:01 Ответить
Так он за Манго говорил. То там точно Алибабаевич разводит если цена 17,5 грн
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13.05.2020 11:06 Ответить
авантадже 17.45 мото-бото 17.39 и манго ****** 17.29
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13.05.2020 11:59 Ответить
Это там где Василий Алибабаевич поставляет?
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13.05.2020 12:07 Ответить
Курам на смех!
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13.05.2020 10:51 Ответить
1.89 за галон...утром заправлялся...и это не дешовая заправка....
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13.05.2020 10:56 Ответить
А должен был подешеветь на 10 грн!
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13.05.2020 10:56 Ответить
Заводская цена А-92 составляет 13,06 грн/лит.
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13.05.2020 11:01 Ответить
ну если по интернету заправляси....тода Дааааааа дорого
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13.05.2020 12:05 Ответить
а бочки по трасе стоят Ыыыыыы тама по 16 ваще!!!!
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13.05.2020 12:06 Ответить
Скрипя зубами...
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13.05.2020 12:23 Ответить
все равно раза в 2 дороже, чем в сша
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13.05.2020 12:57 Ответить
это зрада анти-мармеладная.
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13.05.2020 15:36 Ответить
 
 