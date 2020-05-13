За сутки на Киевщине 2 летальных случая от COVID-19, зафиксировано 26 новых случаев инфицирования, - ОГА

Среди заболевших коронавирусом в Киевской области за все время 93 ребенка и 170 медработников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в Киевской области по состоянию на 10.00 13 мая 2020 официально подтверждено 1049 случаев заболевания коронавирусом, из них у 93 детей и 170 медицинских работников (данные за весь период).

За последние сутки выявлено 26 новых случаев инфицирования.

Из них на стационарном лечении - 190 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляция) - 859 человек. Выздоровели 179 человека, в том числе 17 детей.

За время пандемии умерло - 24 человека. За сутки зафиксировано два летальных случая.

За период с 14.03.2020 всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 3277 подозрений на COVID-19. За последние сутки получено 71 сообщение о подозрении. Установлено медицинское наблюдение за 5345 контактными лицами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Киевщине за сутки 2 летальных случая от COVID-19, зафиксировано 23 новых случая инфицирования, - ОГА