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Украинцы после смягчения карантина начали массово искать работу за границей, - НБУ. ИНФОГРАФИКА

Украинцы после смягчения карантина начали массово искать работу за границей, - НБУ. ИНФОГРАФИКА

На фоне ослабления карантинных ограничений украинцы стали чаще отправлять резюме зарубежным работодателям.

Речь об этом идет в еженедельном отчете НБУ, информирует Цензор.НЕТ.

По данным Нацбанка, чаще всего украинцы ищут работу в Италии, Германии, России, Чехии и Польши. При этом они отдают предпочтение работе в гостинично-ресторанной сфере и сфере обслуживания.

Украинцы после смягчения карантина начали массово искать работу за границей, - НБУ 01

Отмечается, что количество резюме значительно увеличилось, в то время, как количество вакансий, напротив, уменьшилось.

Украинцы после смягчения карантина начали массово искать работу за границей, - НБУ 02

По данным НБУ, подавляющая часть предприятий (83%) в Украине не ожидает изменений в количестве работников.

Украинцы после смягчения карантина начали массово искать работу за границей, - НБУ 03

Читайте на Цензор.НЕТ: Поляки не смогут заменить заробитчан из Украины. Мне сейчас нужны работники, но несмотря на кризис, желающих нет, - глава Ассоциации переработчиков Польши Гайовничек

Кроме того сообщается, что за последнюю неделю несколько улучшились ожидания у отечественных предприятий торговли и перерабатывающей промышленности, кроме импортеров, а с/х предприятия ожидают увеличения занятости.

Несмотря на это, количество новых вакансий практически не меняется.

Автор: 

НБУ (4836) украинцы (3881) заробитчане (587)


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Топ комментарии
+23
Они Украине приносят денег в разы больше, чем 73%, голосовавших за ЗЕ.
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13.05.2020 10:45 Ответить
+19
Экономист типа? Это твердая валюта, которая для государства берется почти "из воздуха" и значительно улучшает финансовое состояние страны. То, о чем вы говорите - внутренняя эмиссия гривны. И это совсем не оно.
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13.05.2020 10:52 Ответить
+12
Украинцы после смягчения карантина начали массово искать работу за границей, - НБУ - Цензор.НЕТ 5445
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13.05.2020 10:54 Ответить
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Страница 2 из 2
дипломы о высшем образовании технических специальностей типо КПИ
Не признаются, а требуют подтверждения, а это совсем не одно и тоже.
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13.05.2020 21:54 Ответить
Нам нужны менеджеры (военные), а любителей покопать и подбирать вагон, готов?
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13.05.2020 14:00 Ответить
Ве потому, что обнаглевшие олигархи, владельцы заводов судов паоходов, которые им достались нахаляву, и дальше хотят халяву и нехотят нормально платить за работу!
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13.05.2020 11:09 Ответить
"Украинцы после смягчения карантина начали массово искать работу за границей" -
https://www.youtube.com/watch?v=ug6tw7J1Ym4 Он просто хотел чтобы в Украине всё изменилось, чтобы молодёжь не уезжала, чтобы молодёжь была на местах здесь. Он не может смотреть как у нас люди живут. У нас пенсионеры получают копейки. У нас пенсию получит, а лекарства не может купить. - врала мама Рима перед выборами и сыночка научила врать.
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13.05.2020 11:20 Ответить
Турецкая фирма собирается строить дорогу Запорожье - Мелитополь, набирает местных на работу, зарплата 25000 грн. Думаете от желающих отбоя нет? Как бы не так.
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13.05.2020 11:22 Ответить
S turkami nado ostoroznej.U nas stadion oni strojili,tak neplatyli dengi svojim rabocim iz turciji.takze nezaplatyli nasim kompanijam kotoryje privezli stroj materiali.Izvesnaja kampanija finale rastorgli kontrakt i objavili novi konkurs
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13.05.2020 11:45 Ответить
Не выпускать. Не знаю, как Польша, а Словакия, точно, не резиновая.
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13.05.2020 11:34 Ответить
Скоро ми захопимо Словаччину, а словаки хай в Німеччину і Англію їдуть
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13.05.2020 13:12 Ответить
Gostinicno restoranaja sfera kak raz i poterpelo samyje bolsyje ubytki,tak im novyje rabocyje nenuzni.Oni kak raz mnogo uvolili
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13.05.2020 11:47 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ug6tw7J1Ym4 Он (Зеленский) не может смотреть как у нас люди живут. У нас пенсионеры получают копейки. У нас пенсию получит, а лекарства не может купить. - https://nasha.com.ua/uk/mi-povinni-pripiniti-viplaty-pensij-subsidij-inshih-socviplat-shob-ne-bylo-defolty-deputat-nina-yuzhanina-video/ "Ми пoвинні припинити виплaтy пeнсiй, субсидій, інших сoцвиплaт, щoб нe бyлo дeфoлтy": депутат Ніна Южаніна
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13.05.2020 13:08 Ответить
Пусть Ахметов и ему подобные платит больше,тогда и ехать не будут.А разьедутся,то сам кирку берет и в шахту лезет еще 20 млрд.дол зарабатывать
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13.05.2020 14:43 Ответить
Каким боком к этому НБУ, откуда у них исходная инфомация !?
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13.05.2020 16:06 Ответить
Українці після пом'якшення карантину почали масово шукати роботу за кордоном, - НБУ - Цензор.НЕТ 6416
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13.05.2020 23:43 Ответить
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