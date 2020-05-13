Украинцы после смягчения карантина начали массово искать работу за границей, - НБУ. ИНФОГРАФИКА
На фоне ослабления карантинных ограничений украинцы стали чаще отправлять резюме зарубежным работодателям.
Речь об этом идет в еженедельном отчете НБУ, информирует Цензор.НЕТ.
По данным Нацбанка, чаще всего украинцы ищут работу в Италии, Германии, России, Чехии и Польши. При этом они отдают предпочтение работе в гостинично-ресторанной сфере и сфере обслуживания.
Отмечается, что количество резюме значительно увеличилось, в то время, как количество вакансий, напротив, уменьшилось.
По данным НБУ, подавляющая часть предприятий (83%) в Украине не ожидает изменений в количестве работников.
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Кроме того сообщается, что за последнюю неделю несколько улучшились ожидания у отечественных предприятий торговли и перерабатывающей промышленности, кроме импортеров, а с/х предприятия ожидают увеличения занятости.
Несмотря на это, количество новых вакансий практически не меняется.
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Не признаются, а требуют подтверждения, а это совсем не одно и тоже.
https://www.youtube.com/watch?v=ug6tw7J1Ym4 Он просто хотел чтобы в Украине всё изменилось, чтобы молодёжь не уезжала, чтобы молодёжь была на местах здесь. Он не может смотреть как у нас люди живут. У нас пенсионеры получают копейки. У нас пенсию получит, а лекарства не может купить. - врала мама Рима перед выборами и сыночка научила врать.