Один украинский воин получил ранение в результате обстрела наемников РФ на Донбассе, - штаб ОС

Наемники РФ обстреляли позиции воинов Объединенных сил на Донбассе из минометов, гранатометов и пулеметов.

Об этом сообщает штаб ОС на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 13 мая, в очередной раз проигнорировав мирные договоренности, вооруженные формирования Российской Федерации открыли огонь из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по позициям Объединенных сил, на Луганском направлении", - говорится в сообщении.

В результате обстрела один украинский защитник получил осколочное ранение. Пострадавший воин был оперативно доставлен в лечебное учреждение и ему была предоставлена надлежащая медицинская помощь.

На свои дерзкие действия захватчики получили жесткий ответ от наших защитников. Огнем из штатного вооружения украинские военнослужащие решительно подавили вражескую активность. Потери противника уточняются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки 9 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, применив 120- и 82-мм минометы и ПТРК. Ранен один украинский воин, - штаб