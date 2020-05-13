РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12125 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
7 611 16

Посол Украины Ельченко о закупках оружия в США: Минимум три крупные партии до конца года

Посол Украины Ельченко о закупках оружия в США: Минимум три крупные партии до конца года

Готовится соглашение о продолжении практики закупок новейшего вооружения США для украинской армии.

Об этом сообщил посол Украины в Соединенных Штатах Владимир Ельченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на День.

Он напомнил, что в 2019 году был первый случай прямой закупки в США противотанковых комплексов Javelin; то есть, это была партия не военной помощи, а именно закупки вооружений.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Флот и НАТО - приоритеты военного сотрудничества Украины с США в 2020, - посол Ельченко

"Есть еще некоторые другие типы вооружений, которые особенно важны сегодня на Донбассе, на востоке Украины для нашей защиты. Речь идет как минимум о трех крупных партиях, и я не буду конкретизировать... Но это делается и, думаю, эти закупки будут сделаны в течение года", - рассказал он.

"Все программы выполняются, в том числе программа помощи США в военной сфере и сфере безопасности. Буквально на днях должно быть окончательное решение американской стороны о выделении новой части запланированной помощи. Мы на это очень надеемся. Сейчас Пентагон ожидает подтверждения от украинской стороны выполнения предпосылок для такой помощи. Напомню, часть помощи обусловлена ​​реформами Министерства обороны Украины, в частности в системе оборонных закупок", - добавил Ельченко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У Трампа очень высокое мнение о президенте Зеленском, между ними есть какая-то химия, - Ельченко

"Приоритетом этого года должно быть усиление безопасности на море. Именно в акватории Азовского и Черного морей. Речь идет о кораблях Mark VI. Львиная доля средств, выделяемых на помощь Украине, пойдет на финансирование поставок именно Военно-морским силам ВСУ. Также не снимается с повестки дня продолжение поставок катеров типа Island. Два из них были переданы Украине еще осенью прошлого года. А в течение года американская сторона планирует переправить еще три корабля этого типа. Возможно, коронавирус несколько затормозил технический процесс подготовки, но этот вопрос не снят с повестки дня и, поверьте, все договоренности будут реализованы", - заврил посол.

Автор: 

Ельченко Владимир (279) оборона (5253) оружие (10290) США (27341)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+2
США в ході кампанії "Буря в пустелі" (тривала 43 дні) втратили 148 людини убитими і 467 військовослужбовців США отримали поранення. А бойові втрати іракської армії склали 100 тисяч чоловік убитими і 300 тисяч пораненими.
Ще 150 тисяч солдатів дезертировали в ході боїв, та 60 тисяч були взяті в полон. Також було знищено 4 280 танків
2 870 броньованих машин, 3 110 артилерійських систем .... майже всі виробництва жахливого срср. В цілому повністю були знищені 42 іракських дивізії, і безліч російських радників.
І не такі вже були великі втрати у США в цій масштабній кривавій війні. А могли б вони реально допомогти і нам у святій визвольній війні дружній для США українській державі, проти нашого спільного лютого кривавого ворога окупанта суверенної Української землі Криму і Донбасу. Допомогти істотніше в нашій визвольній вітчизняній війні українського народу проти проклятої фашистської паРаші кривавого маніяка ... уйла, допомогти розгромити цього кривавого агресора -загарбника.. А личакова ********* паРаша зі своїм допотопним застарілим озброєнням минулого століття, вона майже така як і Ірак але побільша. Але її це не врятує, просто втрати у розгромленої паРаші будуть на порядок більше ніж у Іраку ..
показать весь комментарий
13.05.2020 11:25 Ответить
+1
Питання: А скільки вже разів стріляли по рос. танкам з амер.Джевелінів? Я вже не питаю про те, скільки їх знищили. НУЛЬ разів і НУЛЬ знищеної техніки? Висновок: ми купили, підкреслюю КУПИЛИ зброю, з якої ми не можемо стріляти, бо ніззя! Питання: на *** вона потрібна? Щоб ЗЕ покорєфанився з Трампом? Тіпа, "я такий класний чувак, я тобі бабки приніс"? Краще б дали ці гроші на наші засоби протитанкової боротьби з яких ми могли б стріляти ні в кого не питаючи дозволу, а надто в путінських сраколизів! Невже на 6 році війни досі незрозуміло, що в України немає союзників, усі вони підкуплені так чи інакше Росією?
показать весь комментарий
13.05.2020 11:21 Ответить
+1
Джавелинами не нужно стрелять. Они как фактор устрашения, и если рашисты попрут на нас уже в открытую, тогда эти штуки ой как пригодятся.
показать весь комментарий
13.05.2020 12:01 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAbiqsEjGGIo7apk9GGGOhn_dH1OsiDGGcZ1mRH3xoqluxy4vLf7AHCo8Ew9Ond8C2Mwjv7TqhKlBvV&hc_ref=ARSWE0BUfxvkjnC-v788Jy5j2iDGHMJvxdNw3tLpktCmespslHR6Fuy63nm-Wpvx-0s&fref=nf Юрий Бутусов
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4028956080477991 5 год ·

Хочу предупредить депутатов Верховной Рады - голосование за законопроект про госзакупки в оборонной сфере № 2398-д, который сегодня в повестке дня, нанесет ущерб обороноспособности и усилит хаос в работе немногих уцелевших от 30 лет "реформ" предприятий.
Главное юридическое управление Верховной Рады написало 10 страниц замечаний к тексту законопроекта во втором чтении, но я укажу на фактические проблемы, которые возникнут в случае принятия для оборонных предприятий. Цитирую...https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4028956080477991 Читати далі
показать весь комментарий
13.05.2020 11:03 Ответить
Каски, бинокли и ботинки, я конкретизирую.
показать весь комментарий
13.05.2020 11:04 Ответить
А татаромордве от Пентагона будет танкер вазелина, ты приходи с трехлитровой банкой
показать весь комментарий
13.05.2020 17:28 Ответить
зебил, обкурился?. Бывает
показать весь комментарий
13.05.2020 21:11 Ответить
Это хорошо!
показать весь комментарий
13.05.2020 11:08 Ответить
Питання: А скільки вже разів стріляли по рос. танкам з амер.Джевелінів? Я вже не питаю про те, скільки їх знищили. НУЛЬ разів і НУЛЬ знищеної техніки? Висновок: ми купили, підкреслюю КУПИЛИ зброю, з якої ми не можемо стріляти, бо ніззя! Питання: на *** вона потрібна? Щоб ЗЕ покорєфанився з Трампом? Тіпа, "я такий класний чувак, я тобі бабки приніс"? Краще б дали ці гроші на наші засоби протитанкової боротьби з яких ми могли б стріляти ні в кого не питаючи дозволу, а надто в путінських сраколизів! Невже на 6 році війни досі незрозуміло, що в України немає союзників, усі вони підкуплені так чи інакше Росією?
показать весь комментарий
13.05.2020 11:21 Ответить
США в ході кампанії "Буря в пустелі" (тривала 43 дні) втратили 148 людини убитими і 467 військовослужбовців США отримали поранення. А бойові втрати іракської армії склали 100 тисяч чоловік убитими і 300 тисяч пораненими.
Ще 150 тисяч солдатів дезертировали в ході боїв, та 60 тисяч були взяті в полон. Також було знищено 4 280 танків
2 870 броньованих машин, 3 110 артилерійських систем .... майже всі виробництва жахливого срср. В цілому повністю були знищені 42 іракських дивізії, і безліч російських радників.
І не такі вже були великі втрати у США в цій масштабній кривавій війні. А могли б вони реально допомогти і нам у святій визвольній війні дружній для США українській державі, проти нашого спільного лютого кривавого ворога окупанта суверенної Української землі Криму і Донбасу. Допомогти істотніше в нашій визвольній вітчизняній війні українського народу проти проклятої фашистської паРаші кривавого маніяка ... уйла, допомогти розгромити цього кривавого агресора -загарбника.. А личакова ********* паРаша зі своїм допотопним застарілим озброєнням минулого століття, вона майже така як і Ірак але побільша. Але її це не врятує, просто втрати у розгромленої паРаші будуть на порядок більше ніж у Іраку ..
показать весь комментарий
13.05.2020 11:25 Ответить
Американцы использовали Украину, чтобы выкинуть россию из всех возможных рынков. Украина обиделась. Теперь дохнут и американцы и россияне, и иранцы. Короче, дохнут все хитрожопые... Вот и думайте, кто в этом мире хозяин...
показать весь комментарий
13.05.2020 11:46 Ответить
Джавелинами не нужно стрелять. Они как фактор устрашения, и если рашисты попрут на нас уже в открытую, тогда эти штуки ой как пригодятся.
показать весь комментарий
13.05.2020 12:01 Ответить
Все це дуже чудово, як завжди " нє стрєлять", от тільки стріляти(так, ми вже зараз стріляємо, може вам це в новину? а не міцно стоїмо на захисті наших кордонів "враг нє прайдьоть!") нам треба вже зараз, а не навіть завтра, не те що невідомо коли. Перемагати, бити треба зараз і бити ніщівно, змушувати їх (і не тільки кацапів) поважати і прислухатися до нас тепер(бо нас будь-яка й західна мерзота має за ніщо), а коли попруть тоді й будемо витрачати гроші, які потрібні тут і зараз, на Джевеліни з яких можна буде (опля! сєнькабєрімяч!) вже стріляти(якщо ті Джевеліни на той час будуть ще актуальними). Якось впоралися у 14-15 роках без Джевелінів і не думаю, що саме Джевеліни і є тією силою, що стримують росіян від вторгнення. А на ці гроші поки що можна було б і самим зліпити щось не гірше.
показать весь комментарий
13.05.2020 12:36 Ответить
та пох...вы ж его не используете, толку что оно лежит на складе...а потом когда нибудь оно с.ц.у.к.а... сгорит...
показать весь комментарий
13.05.2020 12:23 Ответить
НЕ уверен насчёт мофлота... Там до Расии как до неба раком. Вот береговая оборона....
показать весь комментарий
13.05.2020 12:43 Ответить
Если не уверен,то можешь смело заваливать хлебало, Ыксперд
показать весь комментарий
13.05.2020 17:34 Ответить
А ты, Капрушкин, хочешь нахамить? Или ты ублюдок по жизни?
показать весь комментарий
14.05.2020 12:18 Ответить
-
Обсяг поставок по ленд-лізу в криваву в'язницю народів срср склав просто гігантську суму близько 11 млрд доларів США..По курсу 2019 р. це десь близько $ 900 млрд.
Були поставлені: близько 20 000 літаків; бронетехніки 20 000 штук, протитанкових гармат більше 5000 штук; автоматичної зброї 131 633 штуки; пістолетів 12 997 штук; гвинтівок 8218 штук; вибухові речовини: 345 735 тонн; детонаторів 903 000 штук; радіостанцій 4338 одиниць; радіолокаторів 2074 одиниці; торпедних катерів 202 одиниці; вантажних суден 90 одиниць; підводних човнів 4 одиниці; товарних вагонів 11 075 штук; локомотивів 1981 штуку; тракторів 8071 штуку; металорізальних верстатів 38 100 штук; телефонів 2 500 000 штук; продовольства 4 478 000 тонн; різних машин і обладнання на 1 078 965 000 доларів....і інш. на мільярди $ .
Україні би хоча б частину цих $ 900 млрд ... такої майже безоплатної допомоги по ленд- лізу, і кремлівські фашисти -)(уйла, як і раніше точно такі ж самі як і фашисти Рейху Гітлера. Вони були б вже давно гарантовано знищені на нашій святій суверенній але тимчасово окупованій Українській землі Криму і Донбасу...
показать весь комментарий
13.05.2020 13:00 Ответить
Зрада зрадная.
показать весь комментарий
13.05.2020 15:56 Ответить
 
 