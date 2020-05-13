Посол Украины Ельченко о закупках оружия в США: Минимум три крупные партии до конца года

Готовится соглашение о продолжении практики закупок новейшего вооружения США для украинской армии.

Об этом сообщил посол Украины в Соединенных Штатах Владимир Ельченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на День.

Он напомнил, что в 2019 году был первый случай прямой закупки в США противотанковых комплексов Javelin; то есть, это была партия не военной помощи, а именно закупки вооружений.

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"Есть еще некоторые другие типы вооружений, которые особенно важны сегодня на Донбассе, на востоке Украины для нашей защиты. Речь идет как минимум о трех крупных партиях, и я не буду конкретизировать... Но это делается и, думаю, эти закупки будут сделаны в течение года", - рассказал он.

"Все программы выполняются, в том числе программа помощи США в военной сфере и сфере безопасности. Буквально на днях должно быть окончательное решение американской стороны о выделении новой части запланированной помощи. Мы на это очень надеемся. Сейчас Пентагон ожидает подтверждения от украинской стороны выполнения предпосылок для такой помощи. Напомню, часть помощи обусловлена ​​реформами Министерства обороны Украины, в частности в системе оборонных закупок", - добавил Ельченко.

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"Приоритетом этого года должно быть усиление безопасности на море. Именно в акватории Азовского и Черного морей. Речь идет о кораблях Mark VI. Львиная доля средств, выделяемых на помощь Украине, пойдет на финансирование поставок именно Военно-морским силам ВСУ. Также не снимается с повестки дня продолжение поставок катеров типа Island. Два из них были переданы Украине еще осенью прошлого года. А в течение года американская сторона планирует переправить еще три корабля этого типа. Возможно, коронавирус несколько затормозил технический процесс подготовки, но этот вопрос не снят с повестки дня и, поверьте, все договоренности будут реализованы", - заврил посол.