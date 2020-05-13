Посол Украины Ельченко о закупках оружия в США: Минимум три крупные партии до конца года
Готовится соглашение о продолжении практики закупок новейшего вооружения США для украинской армии.
Об этом сообщил посол Украины в Соединенных Штатах Владимир Ельченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на День.
Он напомнил, что в 2019 году был первый случай прямой закупки в США противотанковых комплексов Javelin; то есть, это была партия не военной помощи, а именно закупки вооружений.
"Есть еще некоторые другие типы вооружений, которые особенно важны сегодня на Донбассе, на востоке Украины для нашей защиты. Речь идет как минимум о трех крупных партиях, и я не буду конкретизировать... Но это делается и, думаю, эти закупки будут сделаны в течение года", - рассказал он.
"Все программы выполняются, в том числе программа помощи США в военной сфере и сфере безопасности. Буквально на днях должно быть окончательное решение американской стороны о выделении новой части запланированной помощи. Мы на это очень надеемся. Сейчас Пентагон ожидает подтверждения от украинской стороны выполнения предпосылок для такой помощи. Напомню, часть помощи обусловлена реформами Министерства обороны Украины, в частности в системе оборонных закупок", - добавил Ельченко.
"Приоритетом этого года должно быть усиление безопасности на море. Именно в акватории Азовского и Черного морей. Речь идет о кораблях Mark VI. Львиная доля средств, выделяемых на помощь Украине, пойдет на финансирование поставок именно Военно-морским силам ВСУ. Также не снимается с повестки дня продолжение поставок катеров типа Island. Два из них были переданы Украине еще осенью прошлого года. А в течение года американская сторона планирует переправить еще три корабля этого типа. Возможно, коронавирус несколько затормозил технический процесс подготовки, но этот вопрос не снят с повестки дня и, поверьте, все договоренности будут реализованы", - заврил посол.
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https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4028956080477991 5 год ·
Хочу предупредить депутатов Верховной Рады - голосование за законопроект про госзакупки в оборонной сфере № 2398-д, который сегодня в повестке дня, нанесет ущерб обороноспособности и усилит хаос в работе немногих уцелевших от 30 лет "реформ" предприятий.
Главное юридическое управление Верховной Рады написало 10 страниц замечаний к тексту законопроекта во втором чтении, но я укажу на фактические проблемы, которые возникнут в случае принятия для оборонных предприятий. Цитирую...https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4028956080477991 Читати далі
Ще 150 тисяч солдатів дезертировали в ході боїв, та 60 тисяч були взяті в полон. Також було знищено 4 280 танків
2 870 броньованих машин, 3 110 артилерійських систем .... майже всі виробництва жахливого срср. В цілому повністю були знищені 42 іракських дивізії, і безліч російських радників.
І не такі вже були великі втрати у США в цій масштабній кривавій війні. А могли б вони реально допомогти і нам у святій визвольній війні дружній для США українській державі, проти нашого спільного лютого кривавого ворога окупанта суверенної Української землі Криму і Донбасу. Допомогти істотніше в нашій визвольній вітчизняній війні українського народу проти проклятої фашистської паРаші кривавого маніяка ... уйла, допомогти розгромити цього кривавого агресора -загарбника.. А личакова ********* паРаша зі своїм допотопним застарілим озброєнням минулого століття, вона майже така як і Ірак але побільша. Але її це не врятує, просто втрати у розгромленої паРаші будуть на порядок більше ніж у Іраку ..
Обсяг поставок по ленд-лізу в криваву в'язницю народів срср склав просто гігантську суму близько 11 млрд доларів США..По курсу 2019 р. це десь близько $ 900 млрд.
Були поставлені: близько 20 000 літаків; бронетехніки 20 000 штук, протитанкових гармат більше 5000 штук; автоматичної зброї 131 633 штуки; пістолетів 12 997 штук; гвинтівок 8218 штук; вибухові речовини: 345 735 тонн; детонаторів 903 000 штук; радіостанцій 4338 одиниць; радіолокаторів 2074 одиниці; торпедних катерів 202 одиниці; вантажних суден 90 одиниць; підводних човнів 4 одиниці; товарних вагонів 11 075 штук; локомотивів 1981 штуку; тракторів 8071 штуку; металорізальних верстатів 38 100 штук; телефонів 2 500 000 штук; продовольства 4 478 000 тонн; різних машин і обладнання на 1 078 965 000 доларів....і інш. на мільярди $ .
Україні би хоча б частину цих $ 900 млрд ... такої майже безоплатної допомоги по ленд- лізу, і кремлівські фашисти -)(уйла, як і раніше точно такі ж самі як і фашисти Рейху Гітлера. Вони були б вже давно гарантовано знищені на нашій святій суверенній але тимчасово окупованій Українській землі Криму і Донбасу...