РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12214 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 761 43

Количество больных COVID-19 в РФ превысило 242 тыс., за сутки более 10 тыс. новых случаев и 96 умерших

Количество больных COVID-19 в РФ превысило 242 тыс., за сутки более 10 тыс. новых случаев и 96 умерших

За сутки в РФ зарегистрировано чуть более 10 тыс. новых случаев коронавируса, а всего - 242 тыс..

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает в среду российский оперштаб.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 10 028 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 4461 (44,5%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении оперштаба.

По его данным, в Москве за сутки подтверждено 4703 новых случаев. Общее число, таким образом, превысило 126 тыс. случаев.

В РФ нарастающим итогом зарегистрировано 242 271 случай (+4,3%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Таким образом, Россия остается на втором месте по числу случаев коронавируса в мире. На первом месте по-прежнему США с 1,37 млн заболевших. За Россией следуют Испания (228 тыс. случаев), Великобритания (227 тыс.), Италия (221 тыс.).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пресс-секретарь Путина Песков заболел коронавирусом

Кроме того, за последние сутки в РФ умерли 96 человек с коронавирусом, из них 53 - в Москве. За весь период зарегистрировано 2 212 летальных исхода.

При этом за последние сутки по стране выписан 4 491 человек, из них 1864 - в Москве. Выписано за весь период 48 003 человека.

карантин (16729) россия (96472) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+8
...перенимайте опыт, слопатоеды...
Количество больных COVID-19 в РФ превысило 242 тыс., за сутки более 10 тыс. новых случаев и 96 умерших - Цензор.НЕТ 7221
показать весь комментарий
13.05.2020 11:20 Ответить
+6
Количество больных COVID-19 в РФ превысило 242 тыс., за сутки более 10 тыс. новых случаев и 96 умерших - Цензор.НЕТ 875
показать весь комментарий
13.05.2020 11:03 Ответить
+3
Иностранный троль. Что ты делаешь на инфотерритории свободной Украины ?
показать весь комментарий
13.05.2020 11:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Количество больных COVID-19 в РФ превысило 242 тыс., за сутки более 10 тыс. новых случаев и 96 умерших - Цензор.НЕТ 875
показать весь комментарий
13.05.2020 11:03 Ответить
Цензор, вы откуда берёте информацию? Вот официальный сайт ВОЗ:
https://www.worldometers.info/coronavirus/
показать весь комментарий
13.05.2020 11:06 Ответить
Иностранный троль. Что ты делаешь на инфотерритории свободной Украины ?
показать весь комментарий
13.05.2020 11:13 Ответить
А ты? "Инфотерритория" -свободное пространство. Или ты хочешь, как в Северной Корее?
показать весь комментарий
13.05.2020 11:32 Ответить
Ответь на вопрос
показать весь комментарий
13.05.2020 11:38 Ответить
Я тебе ответил. Что не понятно? Если ты не хочешь, чтобы иностранцы заходили на ваш сайт - пиши жалобу администрации. Стремись к режиму Северной Кореи.
показать весь комментарий
13.05.2020 12:00 Ответить
Для вас, лаптей "иностранцев", уже наступила северная Корея. А в Украину "нех. шастить", если нет цели бесплатно удобрить чернозем. И ответа не вижу, что ты здесь делаешь ?
показать весь комментарий
13.05.2020 12:09 Ответить
Из российского оперштаба.
показать весь комментарий
13.05.2020 11:14 Ответить
Бери инфу хоть из гондурасского оперштаба. Есть официальный источник - ВОЗ. Или вы уже, как в Северной Корее, доверяете только отечественным источникам?
показать весь комментарий
13.05.2020 11:34 Ответить
Да ради Бога https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 - обновление по Украине к 10 часам,по России к 12,по Белоруссии и Швеции к 16-17.Можно просто набрать Коронавирус в Украине,России,Швеции,Белоруссии...любую страну.А там есть статистика графики. Просматривай,анализируй каждый день заболевших,умерших,выздоровевших их проценты с начала эпидемии.
показать весь комментарий
13.05.2020 12:15 Ответить
Там еще сплетен и комментов полно.
показать весь комментарий
13.05.2020 12:17 Ответить
Ага.
показать весь комментарий
13.05.2020 12:25 Ответить
И ещё. Посмотри инфу по твоему источнику и по ВОЗовскому по Испании. Разницу видишь? И да, это официальная инфа:
https://www.worldometers.info/coronavirus/
показать весь комментарий
13.05.2020 12:28 Ответить
Посмотрел.В коронавирус Испания - графики увидел 269520,26920,180470,62130.Всё с процентами.Тоже что и у вас.А по первой ссылке сегодня почему то не было обновления вообще.Только вчерашнее.
показать весь комментарий
13.05.2020 12:49 Ответить
Так и я о том же. Почему-то Цензор не публикует офф информацию. А так, да, РФ скоро обгонит Испанию и выйдет на второе место.
показать весь комментарий
13.05.2020 12:54 Ответить
...а шо, искандер, не смешно?
показать весь комментарий
13.05.2020 11:16 Ответить
...а шо, топ ган, смешно?
показать весь комментарий
13.05.2020 11:35 Ответить
...нет, до смешного мало
показать весь комментарий
13.05.2020 11:53 Ответить
Понятно. А по существу что скажешь? Почему Цензор не пользуется информацией ВОЗ?
показать весь комментарий
13.05.2020 12:02 Ответить
...я по существу и сказал, ты просто этого понять не можешь, вася...
показать весь комментарий
13.05.2020 12:03 Ответить
Ага, я понял, очередное диванное трепло...
показать весь комментарий
13.05.2020 12:08 Ответить
...наконец-то ты догадался представиться, очередное диванное трепло
показать весь комментарий
13.05.2020 12:58 Ответить
Может потому,что информации этой полностью обос*авшейся организации уже никто не верит?
показать весь комментарий
13.05.2020 12:12 Ответить
А кому ты веришь? Какая организация по этому вирусу не обос*авшаяся?
показать весь комментарий
13.05.2020 12:26 Ответить
Александр,в графиках по Испании идёт такая же ссылка,как и у вас на ВОЗ. По графикам получается ,что в Испании заболевших 228 тысяч было уже 27 апреля.То есть в центр Джона Гопкинса половина месяца не поступала информация из Испании.По Украине ,России,Белоруссии,Швеции я сравнивал - совпадает.
показать весь комментарий
13.05.2020 13:12 Ответить
Увы, нет:
https://www.worldometers.info/coronavirus/
показать весь комментарий
13.05.2020 21:38 Ответить
неплохо. хорошо бы ещё полностью изолировать их от мира, снять карантин, запретить носить маски и проводить первомайскую демо и парад, ну хоть пару раз в неделю до полного прекращения заболеваемости. иначе омерику не догонють )
показать весь комментарий
13.05.2020 11:10 Ответить
Они сами на самом пике пандемии прекращают карантин. Деньги кончились почему-то...
показать весь комментарий
13.05.2020 11:18 Ответить
валежник собирать разрешили, вот курс деревянного и рухнул )
показать весь комментарий
13.05.2020 11:25 Ответить
Догнать и перегнать Америку надо.
показать весь комментарий
13.05.2020 11:13 Ответить
А ***** из бункера вещало, шо по количеству здохших и заболевших кацапов Роися вышла на плато.
Хотя на самом деле: Россия вышла в топ и прямо сейчас занимает второе место в мире по числу зараженных (https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 232 тысячи человек ) с ежедневным приростом в 10-11 тысяч человек (это вчера).
Количество больных COVID-19 в РФ превысило 242 тыс., за сутки более 10 тыс. новых случаев и 96 умерших - Цензор.НЕТ 6024
показать весь комментарий
13.05.2020 11:13 Ответить
Роися на фоне нефтяного привета от арабов и карантина стала дышать резко не той дырочкой.
Поэтому в разгар пандемии на Роисе прекращают карантин.
Количество больных COVID-19 в РФ превысило 242 тыс., за сутки более 10 тыс. новых случаев и 96 умерших - Цензор.НЕТ 3975
показать весь комментарий
13.05.2020 11:16 Ответить
...перенимайте опыт, слопатоеды...
Количество больных COVID-19 в РФ превысило 242 тыс., за сутки более 10 тыс. новых случаев и 96 умерших - Цензор.НЕТ 7221
показать весь комментарий
13.05.2020 11:20 Ответить
Се1час на россии до 43 градусов повысят норму. Статистика точно на плато выйдет😁
показать весь комментарий
13.05.2020 12:15 Ответить
Министерство здравоохранения Белоруссии внесло изменения в государственный медицинский стандарт. С 1 мая 2020 года температура тела здорового человека соответствует диапазону 35-38 °C.
Сатирическое издание «Панорама». Все тексты на этом веб-ресурсе представляют собой гротескные пародии на реальность и не являются реальными новостями.

Источник https://panorama.pub/36788-minzdrav-belorussii-povysil.html

Те вы распространяете фейк без ссылок на то, то их новости не являются реальными новостями.
показать весь комментарий
13.05.2020 16:22 Ответить
Уже становится, даже жаль, эту мразь кацапскую... но как вспомнишь 2014 год (Крым, Илловайск, Дебальцево), то кроме пожелания скорейшего им всем подыхания, больше и не придумаешь...
показать весь комментарий
13.05.2020 11:25 Ответить
Непорядок! Мало подыхает русни! В срочном порядке примите меры для увеличения подохших!
показать весь комментарий
13.05.2020 11:27 Ответить
Ось и збулась перша мрія ідіотів "Догнать Амеріку". Кацапня радійте. Треба влаштувати в кацапіїї всікацапській празник з цього питання -Парад на на кровавій площі роздачу ковід-19 з лопат і масове мордобиття при роздачі безкоштовних продуктів..словом всекацапське гуляння ідіотів. Ось тоді збудеться і друга мрія кацапських ідіотів "Перегнать Амеріку"))))Письков с ковід-19.)))) ХЛО в щоці тільки ж от недавно з ним чмоки робив Все "большая Ж ..ХЛО-президет мира ХЛОВ заникався в букері..мабудь скоро з кабаєвой застрелится і спалять їх перед бункером )))...історія повторюється))))) І настане МИР на цій планеті.
показать весь комментарий
13.05.2020 13:06 Ответить
Та це ж на козломордії за день заражається ціла дивізія парашок. Бра-а-аво,біс!!!
показать весь комментарий
13.05.2020 13:34 Ответить
Дейли Мэйл давеча как раз анализировали статистику на России. И пришли к выводу, что с числом зараженных все более или менее реально. Но по количеству умерших - явно занижают как минимум в два раза.
показать весь комментарий
13.05.2020 14:15 Ответить
Но по количеству умерших - явно занижают как минимум в два раза.
Не в два, а больше. На стадии разгона эпидемии обычно при норм статистике умерших больше 5% от заболевших, а тут меньше 1%.

Полагаю, что число заболевших больше указанных тоже в неск раз, но это нормально - 3/4 вообще не чувствуют что болели.
показать весь комментарий
13.05.2020 17:01 Ответить
 
 