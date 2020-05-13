Количество больных COVID-19 в РФ превысило 242 тыс., за сутки более 10 тыс. новых случаев и 96 умерших
За сутки в РФ зарегистрировано чуть более 10 тыс. новых случаев коронавируса, а всего - 242 тыс..
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает в среду российский оперштаб.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 10 028 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 4461 (44,5%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении оперштаба.
По его данным, в Москве за сутки подтверждено 4703 новых случаев. Общее число, таким образом, превысило 126 тыс. случаев.
В РФ нарастающим итогом зарегистрировано 242 271 случай (+4,3%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Таким образом, Россия остается на втором месте по числу случаев коронавируса в мире. На первом месте по-прежнему США с 1,37 млн заболевших. За Россией следуют Испания (228 тыс. случаев), Великобритания (227 тыс.), Италия (221 тыс.).
Кроме того, за последние сутки в РФ умерли 96 человек с коронавирусом, из них 53 - в Москве. За весь период зарегистрировано 2 212 летальных исхода.
При этом за последние сутки по стране выписан 4 491 человек, из них 1864 - в Москве. Выписано за весь период 48 003 человека.
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https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
Хотя на самом деле: Россия вышла в топ и прямо сейчас занимает второе место в мире по числу зараженных (https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 232 тысячи человек ) с ежедневным приростом в 10-11 тысяч человек (это вчера).
Поэтому в разгар пандемии на Роисе прекращают карантин.
Сатирическое издание «Панорама». Все тексты на этом веб-ресурсе представляют собой гротескные пародии на реальность и не являются реальными новостями.
Источник https://panorama.pub/36788-minzdrav-belorussii-povysil.html
Те вы распространяете фейк без ссылок на то, то их новости не являются реальными новостями.
Не в два, а больше. На стадии разгона эпидемии обычно при норм статистике умерших больше 5% от заболевших, а тут меньше 1%.
Полагаю, что число заболевших больше указанных тоже в неск раз, но это нормально - 3/4 вообще не чувствуют что болели.