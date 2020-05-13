Украина сможет возобновить работу транспорта только на 3-м этапе смягчения карантина. Сейчас это приведет к вспышке коронавируса, - Шмыгаль

Возобновить работу транспорт Украина сможет только на третьем этапе послабления карантина.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Только с третьего этапа при соблюдении определенных правил - санитарная, гигиеническая и эпидемиологическая дисциплина - мы сможем позволить себе возобновить работу пригородного транспорта, дальше - междугороднего, дальше - метро. Сейчас это однозначно приведет к вспышке (заболеваемости коронавирусом. - Ред.)", - сказал Шмыгаль с парламентской трибуны в среду.

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