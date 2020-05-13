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Украина сможет возобновить работу транспорта только на 3-м этапе смягчения карантина. Сейчас это приведет к вспышке коронавируса, - Шмыгаль
Возобновить работу транспорт Украина сможет только на третьем этапе послабления карантина.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Только с третьего этапа при соблюдении определенных правил - санитарная, гигиеническая и эпидемиологическая дисциплина - мы сможем позволить себе возобновить работу пригородного транспорта, дальше - междугороднего, дальше - метро. Сейчас это однозначно приведет к вспышке (заболеваемости коронавирусом. - Ред.)", - сказал Шмыгаль с парламентской трибуны в среду.
Топ комментарии
+12 Index_Dias
показать весь комментарий13.05.2020 11:11 Ответить Ссылка
+7 Roman Maksymyuk #424494
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+6 Герхард
показать весь комментарий13.05.2020 11:09 Ответить Ссылка
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Как бы не пытались правдами и неправдами отпетлять от массовых протестов, они все равно будут. И при таком положении вещей, чем позже, тем сильнее.
И никто не думает как лечить людей и приблизить третью очередь.
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Врач Зеленского: "Карантин в Украине это фейк! Мы просто запугивали людей!"
https://m.youtube.com/watch?v=FL0Hb2Vf26k&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2KXvoFXCJvjm_BG0zbv8X-7hn5PcJkZeD4dEzRu2t5y05pGaBVQ0hQ4Ac
вчера вечером на Контрактовой очередь на трамвай была человек 200, при том холод собачий, одеты все легко - утром же было тепло, и трамвая не было минут 30 (да и забрал он человек 40), но я стоял, мерз и улыбался до ушей под маской - понимая, что в этой очереди 73% расплачиваются за свой грех - грех тупости
а в интернете погоду посмотреть ? тупость 100%
или интернет только чтобы коменты писать?
Сейчас 16,5 тыс за 2 месяца. Если не снижать темп, то уровня 2009 года мы достигнем через 424 месяца (35 лет)..