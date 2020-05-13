Мы в десятки раз лучше подготовлены к борьбе с COVID-19, чем 2 месяца назад, - Шмыгаль

Сегодня Украина располагает 2271 аппаратом ИВЛ для лечения больных COVID-19. Из них пока задействовано 6,1%.

Об этом во время часа вопросов правительству в Верховной Рады заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы в десятки раз лучше подготовлены, чем 2 месяца назад. Об этом свидетельствует тот факт, что наша медицинская система сейчас не перегружена больными", - заявил Шмыгаль.

Он привел данные на сегодняшний день.

"Пребывают в готовности 2271 аппарат ИВЛ. В больницах первой очереди, это 240 больниц, из которых задействовано сегодня 138 аппаратов - 6,1% от подготовленного количества. 381 заведение здравоохранения пребывает в готовности на общее количество 33 669 койкомест для лечения пациентов с COVID-19", - уточнил премьер.

Он добавил, что в состоянии готовности также и прочая инфраструктура, включая 8 бортов санавиации.

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