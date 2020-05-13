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Новости Коронавирус и карантин
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Мы в десятки раз лучше подготовлены к борьбе с COVID-19, чем 2 месяца назад, - Шмыгаль

Мы в десятки раз лучше подготовлены к борьбе с COVID-19, чем 2 месяца назад, - Шмыгаль

Сегодня Украина располагает 2271 аппаратом ИВЛ для лечения больных COVID-19. Из них пока задействовано 6,1%.

Об этом во время часа вопросов правительству в Верховной Рады заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы в десятки раз лучше подготовлены, чем 2 месяца назад. Об этом свидетельствует тот факт, что наша медицинская система сейчас не перегружена больными", - заявил Шмыгаль.

Он привел данные на сегодняшний день.

"Пребывают в готовности 2271 аппарат ИВЛ. В больницах первой очереди, это 240 больниц, из которых задействовано сегодня 138 аппаратов - 6,1% от подготовленного количества. 381 заведение здравоохранения пребывает в готовности на общее количество 33 669 койкомест для лечения пациентов с COVID-19", - уточнил премьер.

Он добавил, что в состоянии готовности также и прочая инфраструктура, включая 8 бортов санавиации.

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ВР (29303) карантин (16729) Шмыгаль Денис (2746) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Спасибо Шморгаль, теперь я буду спокоен
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13.05.2020 11:11 Ответить
+5
шо ти верзеш?
ми 2 місяці тому були ПОВНІСТЮ готові
Гончарук брехати не буде
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13.05.2020 11:17 Ответить
+4
Вместо спонтанного барыжничества масками, теперь налаженные бизнес-схемы
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13.05.2020 11:13 Ответить
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Спасибо Шморгаль, теперь я буду спокоен
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13.05.2020 11:11 Ответить
Во молодці! так держать! Шмыгаем дальше!
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13.05.2020 11:51 Ответить
Вместо спонтанного барыжничества масками, теперь налаженные бизнес-схемы
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13.05.2020 11:13 Ответить
От вас тошнит. В Белоруссии нет гор трупов, коронобесия и мертвой экономики. Идите в жопу со своим лоховирусом
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13.05.2020 11:13 Ответить
О известный армянский провокатор нарисовался!
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13.05.2020 11:52 Ответить
Иди в жопу со своей Лукашендией
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13.05.2020 11:52 Ответить
Это засланый казачок. Только москали называют Беларусь гаденько "Белоруссией".
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13.05.2020 12:26 Ответить
шо ти верзеш?
ми 2 місяці тому були ПОВНІСТЮ готові
Гончарук брехати не буде
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13.05.2020 11:17 Ответить
Что-то шмыгаля много стало, наверное выгонят.
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13.05.2020 11:17 Ответить
И медики не заражаются вирусом и 300- процентной надбавкой "сыты по горло" как и зарплатами.
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13.05.2020 11:22 Ответить
Как известно из математики уровня начальной школы, ноль при умножении на любое число дает в результате ноль...
О чем это я? Так, к слову пришлось
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13.05.2020 11:29 Ответить
Как же так, в еще феврале зеле-слугонародовская министерша здравоохранения,которая в скафандре, вещала, что Украина абсолютно готова к эпидемии !
У нас есть ну прям все, зуб даю (с)
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13.05.2020 11:31 Ответить
То зеле-слугонародовская министерша была готова к секс-марафону с физруком. Но физрук слабоватый попался, пришлось срочно снимать министершу и с физрука и с должности.
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13.05.2020 11:46 Ответить
Ага! И только мертвые с косами стоят...
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13.05.2020 11:44 Ответить
Счетавод Вотруба.
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13.05.2020 12:11 Ответить
Счетовод Ахметова. Да и не Кабочок это, а цирк. Цирк - шапито. Даже не цирк, а разездной балаган для сельских ярмарок.
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13.05.2020 12:14 Ответить
Нет, что бы вы не говорили, а ахметовский топ менеджер Шмыгаль скромнейший человек. Сказал, что ВСЕГО в десятки раз. А мог бы и сказать, что в сотни раз. Сама скромность.
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13.05.2020 12:13 Ответить
Угу. І головним елементом підготовки був продаж великої партії масок в Іспанію.
...Чим Шмига закидається?
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13.05.2020 14:34 Ответить
хорошо. правильно.
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13.05.2020 15:50 Ответить
 
 