Шмыгаль надеется на получение транша МВФ к концу мая: "Мы находимся на этапе, близком к подписанию меморандума"
Премьер-министр Денис Шмыгаль надеется на получение от Международного валютного фонда (МВФ) первого транша по новой программе к концу мая 2020 года.
"Надеемся, что к концу мая мы выйдем на подписание документов и получение первого транша средств, как это было оговорено", - сказал Шмыгаль в ходе Часа вопросов к правительству в Раде в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Сегодня мы находимся на этапе, близком к подписанию меморандума", - добавил он.
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Итого 7 месяцев ЗЕкоманда рассказывает сказки про "Запад нам поможет", просирая ударным темпами экономику дальше.
Звиздец с тех пор неуклонно приближался, а денег ЗЕ-аферистам так никто и не дал.
Шо там, шо там в реале обломятся только от мертвого Оманского осла уши.
Нескучное лицо - это какраз для развлекания зебилов в обстановке, когда денег не дают.
дуреньшмігаль думкой багатіє
Економіка в .опі, тому інших джерел як перекривати новим боргом (коштами МВФ) в нього не існує. Тому це не боротьба за кошти для України, це боротьба за виживання цієї влади. Потрібно приховати власні прорахунку, за наш звісно рахунок.
И это спустя год, когда он не при власти.
Программа кредитования Украины принятая на на заседании кредитного комитета МВФ не предусматривает прямого выделения средств украинской стороне. Речь идет о зачете платежей предусмотренных предыдущими программами кредитования с продлением срока их погашения. Фактически - это лонгирование кредита. Собственно решение МВФ направлено на уменьшение риска дефолта по внешним обязательствам при сохранении ставок кредитных платежей. Никакого реального перемещения денежных средств при этом не происходит. Кроме членов комитета на заседании присутствовали члены Комитета по национальной безопасности и делам правительства сената США , Рональд Джонсон и Кристофер Мерфи.
Как в костре потухшем таял уголек.
Были посты, обгорелые, в пыли, -
Этот день мы приближали как могли.
Этот День Кредита
Плесенью пропах,
Это праздник
С сединою на висках.
Это радость
Со слезами на глазах.
День Кредита!
День Кредита!
День Кредита!
Дни и ночи у мартеновских печей
Не смыкал ЗЕ своих масляных очей.
Дни и ночи битву трудную вели -
Этот цирк вы приближали как могли.
Здравствуй, Зеба, сохранился ЗЕ не весь...
Вот писюн его - возьми на гвоздь повесь.