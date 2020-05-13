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Шмыгаль надеется на получение транша МВФ к концу мая: "Мы находимся на этапе, близком к подписанию меморандума"

Шмыгаль надеется на получение транша МВФ к концу мая:

Премьер-министр Денис Шмыгаль надеется на получение от Международного валютного фонда (МВФ) первого транша по новой программе к концу мая 2020 года.

"Надеемся, что к концу мая мы выйдем на подписание документов и получение первого транша средств, как это было оговорено", - сказал Шмыгаль в ходе Часа вопросов к правительству в Раде в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня мы находимся на этапе, близком к подписанию меморандума", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дефолт Украине не грозит, - Шмыгаль

Автор: 

МВФ (3338) Шмыгаль Денис (2746)


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Топ комментарии
+17
Шмыгаль надеется на получение транша МВФ к концу мая: "Мы находимся на этапе, близком к подписанию меморандума" - Цензор.НЕТ 2280
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13.05.2020 11:24 Ответить
+15
Шмыгаль надеется на получение транша МВФ к концу мая: "Мы находимся на этапе, близком к подписанию меморандума" - Цензор.НЕТ 7675
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13.05.2020 11:27 Ответить
+11
...вот сейчас я хорошо понимаю смысл высказывания
Шмыгаль надеется на получение транша МВФ к концу мая: "Мы находимся на этапе, близком к подписанию меморандума" - Цензор.НЕТ 9254
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13.05.2020 11:26 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Я планов наших люблю громадьё.(С)
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13.05.2020 11:22 Ответить
Шмыгаль надеется на получение транша МВФ к концу мая: "Мы находимся на этапе, близком к подписанию меморандума" - Цензор.НЕТ 2280
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13.05.2020 11:24 Ответить
Шмыгаль надеется на получение транша МВФ к концу мая: "Мы находимся на этапе, близком к подписанию меморандума" - Цензор.НЕТ 7675
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13.05.2020 11:27 Ответить
С осени 19 очень близко)
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13.05.2020 11:22 Ответить
$ 5,5 лярдов - это как одно ведро на пожаре.
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13.05.2020 11:23 Ответить
Уже да. Но эта песня началась еще в сентябре 2019.

Итого 7 месяцев ЗЕкоманда рассказывает сказки про "Запад нам поможет", просирая ударным темпами экономику дальше.

Звиздец с тех пор неуклонно приближался, а денег ЗЕ-аферистам так никто и не дал.
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13.05.2020 11:34 Ответить
Но у них есть "парашут" - дехволт і апшори Порошенка.
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13.05.2020 11:58 Ответить
Тада. Только это годится для набивания говном пустых черепных коробок избирателей ЗЕ, а не для спасения экономики Украины.

Шо там, шо там в реале обломятся только от мертвого Оманского осла уши.
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13.05.2020 12:00 Ответить
прям аксиома Эскобара.
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13.05.2020 12:06 Ответить
потому они в турборежиме ищут нескучное лицо, которому кто-то денег даст.
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13.05.2020 12:00 Ответить
Не-не-не.
Нескучное лицо - это какраз для развлекания зебилов в обстановке, когда денег не дают.
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13.05.2020 12:02 Ответить
так вот зачем Михуила трудоустроили!
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13.05.2020 12:04 Ответить
...вот сейчас я хорошо понимаю смысл высказывания
Шмыгаль надеется на получение транша МВФ к концу мая: "Мы находимся на этапе, близком к подписанию меморандума" - Цензор.НЕТ 9254
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13.05.2020 11:26 Ответить
😂
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13.05.2020 12:39 Ответить
дурень шмігаль думкой багатіє
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13.05.2020 11:26 Ответить
Вы очень близки к звездецу, а не к траншу, а мы - вместе с вами.
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13.05.2020 11:29 Ответить
А слабо зе-зе, как в своем жалком сериальчике, послать МВФ с его траншами в *опу !?
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13.05.2020 11:34 Ответить
https://gordonua.com/blogs/zhuravskiy/esli-antikolomoyskiy-zakonoproekt-primut-net-nikakih-somneniy-chto-konstitucionnyy-sud-ego-otmenit-1499595.html Если "антиколомойский" законопроект примут, нет никаких сомнений, что Конституционный Суд его отменит
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13.05.2020 11:37 Ответить
Потрiбно передати цi грошi в фонд Пэтра Порошенка, ну i про Маринку не забути.
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13.05.2020 11:43 Ответить
Які ці гроші? Вони вже витрачені. Чим по Вашому Зеля планує перекрити узяті в короткостроковий борг під шалені відсотки і роздані пенсіонерам кошти (Зеліну тисячу)?
Економіка в .опі, тому інших джерел як перекривати новим боргом (коштами МВФ) в нього не існує. Тому це не боротьба за кошти для України, це боротьба за виживання цієї влади. Потрібно приховати власні прорахунку, за наш звісно рахунок.
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13.05.2020 11:46 Ответить
Итить тебя от Порошенко кочевряжит !!!

И это спустя год, когда он не при власти.
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13.05.2020 11:48 Ответить
І сєбє нємного аставь, штани помєняєшь
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13.05.2020 11:54 Ответить
ишо один дурачёк попутал фонд Порошенко и фонды зенелоха и зеленки.
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13.05.2020 11:58 Ответить
Скорей бы уже дефолт чтоб эти казлы не мучались играя спектакль.
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13.05.2020 11:55 Ответить
я эту фразу ещё от чувака на самокате слышал. один в один.
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13.05.2020 11:55 Ответить
А де ж 40% зростання економіки, як було обіцяно Зельою та його "новимі ліцами"? Збрехали як завжди? Покращили так, що знову з протягнутою рукою по світу пішли...
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13.05.2020 11:57 Ответить
Европейский банк реконструкции и развития (European Bank for Reconstruction and Development) вслед за МВФ начал процедуру пересмотра программы кредитования для Украины.
Программа кредитования Украины принятая на на заседании кредитного комитета МВФ не предусматривает прямого выделения средств украинской стороне. Речь идет о зачете платежей предусмотренных предыдущими программами кредитования с продлением срока их погашения. Фактически - это лонгирование кредита. Собственно решение МВФ направлено на уменьшение риска дефолта по внешним обязательствам при сохранении ставок кредитных платежей. Никакого реального перемещения денежных средств при этом не происходит. Кроме членов комитета на заседании присутствовали члены Комитета по национальной безопасности и делам правительства сената США , Рональд Джонсон и Кристофер Мерфи.
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13.05.2020 12:01 Ответить
Я так понимаю, шо день когда МВФ наконец даст хоть шото, ЗЕленое шапито сделает государственным праздником, затмевающим масштабами победобесие на Роисе 9 мая.
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13.05.2020 12:05 Ответить
По крайней мере "Победный" видосик для зебаранов будет 100%.
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13.05.2020 14:29 Ответить
Такое впечатление, что слова Шмыгаля и действительность находятся в параллельных мирах, которые не пересекаются
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13.05.2020 12:06 Ответить
День КРЕДИТА, как он был от нас далек,
Как в костре потухшем таял уголек.
Были посты, обгорелые, в пыли, -
Этот день мы приближали как могли.


Этот День Кредита
Плесенью пропах,
Это праздник
С сединою на висках.
Это радость
Со слезами на глазах.
День Кредита!
День Кредита!
День Кредита!


Дни и ночи у мартеновских печей
Не смыкал ЗЕ своих масляных очей.
Дни и ночи битву трудную вели -
Этот цирк вы приближали как могли.

Здравствуй, Зеба, сохранился ЗЕ не весь...
Вот писюн его - возьми на гвоздь повесь.
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13.05.2020 12:28 Ответить
Этот "близкий этап" уже с полгода тянется, если не больше.
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13.05.2020 14:25 Ответить
Ага, сейчас. МВФ денег не даст. Это зеправитество, просто издевается над народом своими сказочками. Доколе терпимо???
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13.05.2020 15:13 Ответить
хорошо. правильно.
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13.05.2020 15:48 Ответить
Кредити МВФ взагалі не йдуть в українську економіку. Вони поповнюють резерви Нацбанку, проте Нацбанк не має права їх витрачати. Тому й ставка по них низька. Нацбанк вкладає ці кошти в облігації США та ЄС. Так звані реформи, які МВФ вимагає від України, спрямовані на знищення української економіки та зубожіння народу. Це зростання податків для малого бізнесу й населення, зростання тарифів, відмова від державних інвестицій та скорочення соціальних витрат, продаж землі та стратегічних підприємств. Україна повинна негайно відмовитися від будь-якого співробітництва з МВФ.
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13.05.2020 18:09 Ответить
 
 