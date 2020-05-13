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"Голос" собирает подписи для внеочередного заседания ВР по продлению запрета российских соцсетей: Запрет истекает через одни сутки и 13 часов

Фракция "Голос" в Верховной Раде при поддержке фракций "Европейская солидарность" и "Батькивщина" выступили с инициативой принять постановление Верховной Рады о продлении запрета на российские социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", заявил нардеп от "Голоса" Роман Лозинский.

"Месяц назад мы с вамт - фракция "Голос" инициировала, фракция "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Слуга народа" поддержали - мы зарегистрировали постановление о продлении этих санкций. Сегодня мы собираем подписи о проведении внеочередного заседания с одним лишь вопросом - о продлении санкций в отношении российских сервисов оккупантов, о закрытии в Украине таких сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", где до сих пор промываются мозги, где до сих пор оккупант проводит свою реваншистскую политику в отношении праздников и символов, и других вопросов, достижений "русского мира", - заявил Лозинский в среду с трибуны Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Депутат отметил, что до конца действия ограничений в отношении российских социальных сетей, физических и юридических лиц осталось менее двух суток. "Поэтому, уважаемые коллеги, одни сутки и 13 часов - это то время, которое осталось нам, Верховной Раде, чтобы принять это постановление. Одни сутки и 13 часов - это то время, которое осталось для президента Украины Владимира Зеленского, который должен подписать этот указ, который должен продолжить эти санкции", - сказал нардеп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Комитет Рады поддержал продление запрета российских соцсетей, - нардеп "Голоса" Лозинский

"Украина победит в войне с Россией. Сегодня это один из этих шагов - санкции против российских соцсетей, оружия оккупанта - должны быть продлены", - добавил Лозинский.

Как сообщалось, в мае 2017 года пятый президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях против соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также компаний "Мэйл.ру", "Яндекс" и их сервисов. Доступ ко всем сервисам "Яндекса" и Mail.ru был запрещен сроком на три года.

10 апреля в Службе безопасности Украины предложили продлить санкции в отношении российских социальных сетей "Одноклассники" и "ВКонтакте" еще на три года. Соответствующие предложения в Совет национальной безопасности и обороны Украины внес глава СБУ Иван Баканов. Позже Баканов внес дополнительные предложения о запрете российских веб-ресурсов и программ. В частности, он предлагает продлить санкции не только против "ВКонтакте" и "Одноклассники", но и против "Яндекс", "Mail.ru", "Доктор Веб", "Касперский", "1С" и "Парус".

Автор: 

ВР (29303) запрет (1709) россия (96472) внеочередное заседание (262) социальные сети (643) Голос партия (500) Лозинский Роман (39)


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Топ комментарии
+20
До жилися, тре підписи збирати, щоб дати у вухо вражині!
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13.05.2020 11:37 Ответить
+14
Если в ютубе смотреть только роzzийских блогеров, то да, там будут только роzzийские блогеры.
В "моем" ютубе нет ни одного кацо-блогера.
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13.05.2020 11:49 Ответить
+11
Та то таке... Зебілам немає коли.
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13.05.2020 11:39 Ответить
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До жилися, тре підписи збирати, щоб дати у вухо вражині!
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13.05.2020 11:37 Ответить
А ничего, что для анимайзеров VPN - это ничего не значит?
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13.05.2020 12:01 Ответить
а ничего, что куча тупой ваты не умеют ими пользоваться?
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13.05.2020 12:07 Ответить
Умеют, поверьте.
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13.05.2020 12:12 Ответить
Свиня багно знайде.
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13.05.2020 12:14 Ответить
Да, на то вона и свыня.
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13.05.2020 12:16 Ответить
Вата, или не вата, но это работает. Например если создается.. ну например по игре какое-то сообщество, то я вижу кучу комментариев от наших , что вконтакт в Украине не законный и они не будут принимать участие в таком сообществе.По этому это работет и хорошо работает. Наши граждане законопослушные. А на вату плевать.
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13.05.2020 12:22 Ответить
я в одноклассниках, и из той ваты что я вижу, после запрета как выкосило. Не пользуются.
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13.05.2020 13:17 Ответить
Полно клиентов с ОК и ВК, просят, дайте пообщаться с родычами/друзями, потупив глаза...
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13.05.2020 23:32 Ответить
Для меня все соц сети-помойка, регистрируюсь только затем, чтобы на Цензоре комменты писать. Така щас мода. Нет рега в соц сети-и тебя нету. Дебилизм 20-х годов 21 -го века. Надеюсь, скоро пройдёт.
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13.05.2020 23:36 Ответить
Ну как бы статистика говорит. Что запрет на помойко сервисы весьма решает.
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13.05.2020 13:11 Ответить
Та то таке... Зебілам немає коли.
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13.05.2020 11:39 Ответить
рупь за сто, шо там у каждого слуги народа рабочий аккаунт в одноглазиках и законтаченных
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13.05.2020 11:53 Ответить
Да нах они кому нужны, эти отстойные расеянские соцсети? Ими пользуются в основном только 73 % зебилы .
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13.05.2020 11:39 Ответить
За все, що зараз відбувається, за все зелене лайно, що накрыло Україну, я дякую Одічалу отару 73%.
Впевнено заявляю "При Порошенко такої хєрні не було"
БлєйТє!
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13.05.2020 11:39 Ответить
Почему преЗедент тянет резину?
Написать указ, продлевающий действие предыдущего, дело плевое.
Видосик намного дольше и затратнее записывать.
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13.05.2020 11:41 Ответить
Прикалываешься?!
Прорасейський през райсеськи сети запретит сам?!!!)))
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13.05.2020 11:46 Ответить
Потому что ему рейтинг важнее.Представляете,сколько счастливого визга будет от разблокировки одноглазников и вконтактников?
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13.05.2020 11:47 Ответить
Предполагаю, что в последний момент все-таки продлит запрет.
Это же какое палево не продлевать его, причем, не только перед гражданами Украины...
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13.05.2020 11:51 Ответить
Шмаркле ЧСВ не позволит продлить указ,изданный при Порошенко.
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13.05.2020 11:57 Ответить
Что такое ЧСВ?)
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13.05.2020 11:58 Ответить
Чувство собственного величия.
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13.05.2020 12:02 Ответить
Ну и еще конечно личная неприязнь к пятому Президенту Украины.
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13.05.2020 12:09 Ответить
Ютуб ещё закройте там тоже одни российские блогеры. А по факту, свинья везде грязь найдет.Что там с первой и последней украинской соцсетью ЄСвоє?
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13.05.2020 11:45 Ответить
Если в ютубе смотреть только роzzийских блогеров, то да, там будут только роzzийские блогеры.
В "моем" ютубе нет ни одного кацо-блогера.
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13.05.2020 11:49 Ответить
А по факту, свинья везде грязь найдет

Ютуб видит, шо ты ищешь грязь ( кацапских блогеров), то он тебе и кидает в рекомендованные кацапских блогеров.

Лично у меня весь ютуб сейчас Бредбери забит
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13.05.2020 11:56 Ответить
В одноклассниках, вконтактах и прочей ереси есть много чего путного, много групп по интересам где нет ВООБЩЕ никакой политики. Все эти запреты названые санкциями просто пшик как и "стена кролика" Запретить-то запретили, а альтернативы нет, небыло и никогда не будет. Может быть по этому молодёжь ходит на те страницы. Как всегда в этой стране всё через жопу.
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13.05.2020 12:39 Ответить
а Гитлер строил дороги
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13.05.2020 12:41 Ответить
Блиин, а я думал в Ютубе сплошь детское порно! Оказывается там ещё что-то есть...
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13.05.2020 12:14 Ответить
"Голос" собирает подписи для внеочередного заседания ВР по продлению запрета российских соцсетей: Запрет истекает через одни сутки и 13 часов - Цензор.НЕТ 2699
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13.05.2020 11:50 Ответить
Не всем, а г-ам, которые притащили это все во власть.
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13.05.2020 11:53 Ответить
напишите билу гейтсу, пусть отменит VPN
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13.05.2020 11:57 Ответить
Гейтс сейчас занят - вживляет чипа,дейла,а некоторым и гаечку
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13.05.2020 12:00 Ответить
Вопрос только, зачем это все?
Сознательные люди и так отказались контакта, одноклассников (не говоря о помойке в виде мейлсру) и иже с ними.
А кто не отказался - пользует VPN.
Это напоминает анекдот про неуловимого Джо.
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13.05.2020 11:55 Ответить
VPN - это всё таки усилия по поимке Джо.
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13.05.2020 11:57 Ответить
это сказки. 90% ваты не умеют пользоваться ВПНом.
Я регулярно захожу подкинуть кавнеца на одноглазников, так после запрета, 90% ваты исчезло.
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13.05.2020 12:10 Ответить
На зо там сподіватись? Нами керує зрадник, він усе зробить, щоби це кацапське лайно отруювало свідомість українців. Повірте мені, воно само, увесь цей час обходило цю заборону.
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13.05.2020 11:57 Ответить
тихо будь....не бухай...страну не розбовляй на двох ...
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13.05.2020 12:06 Ответить
Ти абсенту обпився?
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13.05.2020 12:33 Ответить
Боярки, оно неподмытое
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13.05.2020 12:39 Ответить
тихо будь....не бухай...страну не розбовляй на двох ..
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13.05.2020 13:56 Ответить
абсент - напиток не для свиней
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13.05.2020 18:50 Ответить
що за цирк розвели ці соросовські холуї, землю продали, тепер Україну від соцмереж захищати будуть
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13.05.2020 12:03 Ответить
Навіщо українцям фсбешні "соцмережі"?
Є фейсбук, твіттер.
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13.05.2020 12:19 Ответить
фсбешні, дійсно, не потрібні, і сіоністські також не потрібні
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13.05.2020 13:46 Ответить
Щось ви протирічите сама собі...
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13.05.2020 14:11 Ответить
достаточно взглянуть на её ник
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13.05.2020 18:51 Ответить
Шапочку из фольги главное не снимай, а то тоже соросенком станешь 😂
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13.05.2020 12:31 Ответить
Это сложный процесс, для этого нужен украинский президент, а для этого нужно, чтобы быдла было не 73%, а хотя бы в два раза меньше, а для этого нужны радикальные меры.
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13.05.2020 12:09 Ответить
Это сложный процесс, для этого нужен украинский президент, а для этого нужно, чтобы быдла было не 73%, а хотя бы в два раза меньше, а для этого нужны радикальные меры.
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13.05.2020 12:10 Ответить
Пишу для тех,кто еще не расстался с мозгами.Все кто пожелают,используют VPN, и сидят хоть в российских сетях,хоть в колумбийских.Так что этот запрет дает практически?Только вонь по поводу его отмены или перемогу,если его продлят.Думайте.
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13.05.2020 12:25 Ответить
Так, ты ж, впта, им пользоваться не умеешь!
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13.05.2020 12:41 Ответить
ты клавой научись пользоваться сначала,клоун
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13.05.2020 13:15 Ответить
Что за ерунда?
Зачем запрет вводить на срок?
Введите до специальной отмены!
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13.05.2020 12:14 Ответить
А що це за влада, що приходиться народу примушувати виконувати свої обов*язки?
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13.05.2020 12:19 Ответить
Згодна - не потрібні фсбшні, так само як і сіоністські не потрібні
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13.05.2020 12:25 Ответить
То ты против Бубочки?!
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13.05.2020 12:42 Ответить
""Голос" збирає підписи для позачергового засідання ВР щодо продовження заборони російських соцмереж: термін заборони спливає за добу і 13 годин" -незабудьте додати пункт за заборону кретинам займати державні посади -і здивуєтесь рекордній підтримці.
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13.05.2020 12:47 Ответить
Бубочка уже давно продал Украину и сам продался раше. Так что не удивительно.
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13.05.2020 13:14 Ответить
що за цирк розвели ці соросовські холуї, землю продали, тепер Україну від соцмереж захищати будуть. До того ж є прості обхідні шляхи, про які більшість знає.
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13.05.2020 13:49 Ответить
фейковый запрет. все через впн лазят.
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13.05.2020 15:46 Ответить
 
 