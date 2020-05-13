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Новости Коронавирус и карантин
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Шмыгаль рассказал, на что тратятся деньги из Фонда борьбы с COVID-19: большая часть средств, 29,7 млрд грн, ушла в Пенсионный фонд

Шмыгаль рассказал, на что тратятся деньги из Фонда борьбы с COVID-19: большая часть средств, 29,7 млрд грн, ушла в Пенсионный фонд

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время "Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде рассказал, на что тратятся средства из Фонда борьбы с COVID-19, который составил 65 млрд.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в своем Telegram-канале.

Основные направления поддержки:

- 29,7 млрд в этом году дополнительно выделено Пенсионному фонду. Эти средства позволили провести индексацию пенсий, выплатить обещанные 1000 грн пенсионерам и 500 грн людям, старше 80 лет;

- 6 млрд грн получили фонды, которые будут помогать безработным, в частности тем, кто потерял работу за последние месяцы. Это почти 200 тыс. человек, которые сегодня официально зарегистрировались в центрах занятости;

- 1,6 млрд направлены для помощи на детей, родители-предприниматели которых потеряли доход;

Читайте на "Цензор.НЕТ": Безработных с начала карантина стало больше на 197 тысяч, - Шмыгаль

- на 2 млрд грн были профинансированы медицинские закупки для больниц;

- 3,1 млрд грн были выделены Минздраву на дополнительные закупки больницам и зарплаты врачам.

Шмыгаль рассказал, на что тратятся деньги из Фонда борьбы с COVID-19: большая часть средств, 29,7 млрд грн, ушла в Пенсионный фонд 01

безработица (451) карантин (16729) Пенсионный фонд (434) финансирование (1814) Шмыгаль Денис (2746) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+13
П..здець вже близенько...
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13.05.2020 11:59 Ответить
+11
Зеленые в ручном режиме пытаются заткнуть дырки ,которые пробили в экономике. ,,Барыга,, вам оставил деньги,простой вопрос-ГДЕ ОНИ???
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13.05.2020 12:07 Ответить
+5
Довольно поглаживая пузо, Шмыгаль рассказал, на что тратятся деньги из Фонда борьбы с COVID-19
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13.05.2020 11:59 Ответить
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П..здець вже близенько...
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13.05.2020 11:59 Ответить
Довольно поглаживая пузо, Шмыгаль рассказал, на что тратятся деньги из Фонда борьбы с COVID-19
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13.05.2020 11:59 Ответить
Нажрался зябликов и крыс?
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13.05.2020 12:10 Ответить
п..здить і не зеленіє...
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13.05.2020 12:01 Ответить
Шмыгаль рассказал, на что тратятся деньги из Фонда борьбы с COVID-19: большая часть средств, 29,7 млрд грн, ушла в Пенсионный фонд - Цензор.НЕТ 2505
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13.05.2020 12:02 Ответить
А недовыполнение почему в разы больше, чем потрачено напрямую на вирус ?
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13.05.2020 12:02 Ответить
"рассказки шмыголя" ( 2020; "абабагаламага"; издание второе, переработанное).
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13.05.2020 12:04 Ответить
Т.е. вместо борьбы с вирусом, деньги тупо проедаются.
Схерали пенсам раздавать по 1000? Они что, работу потеряли?
Лучше бы раздали молодым, которым надо кормить детей и которые потеряли доход.
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13.05.2020 12:06 Ответить
Ну так пенсы сейчас их и содержат.
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13.05.2020 12:10 Ответить
Гуляй рванина! Мать пенсию получила!!!
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13.05.2020 12:18 Ответить
Выживаем Костик.
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13.05.2020 23:30 Ответить
Зеленые в ручном режиме пытаются заткнуть дырки ,которые пробили в экономике. ,,Барыга,, вам оставил деньги,простой вопрос-ГДЕ ОНИ???
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13.05.2020 12:07 Ответить
У гонтаревой спроси
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13.05.2020 12:09 Ответить
Тоді вже в овоча питай краще, а може в юща, кучми чи кравчука. Або навіть в дідуся члєніна - його ще не прикопали.
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13.05.2020 12:15 Ответить
Где где, скорее всего в расейской Караганде. Только там финансовые разведки США и Англии с ФБР их не достанут.
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13.05.2020 12:10 Ответить
мабуть в Обман1?
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13.05.2020 17:01 Ответить
Может и туда. Если мама Римма жару любит.
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13.05.2020 17:03 Ответить
Где оставил?
В Панаме или на Маршалловых островах?
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13.05.2020 12:12 Ответить
В тій самій Панамі, що Портнову діло за шиє?
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13.05.2020 12:20 Ответить
9,7 млрд в этом году дополнительно выделено Пенсионному фонду.

Шмыгаль рассказал, на что тратятся деньги из Фонда борьбы с COVID-19: большая часть средств, 29,7 млрд грн, ушла в Пенсионный фонд - Цензор.НЕТ 7756

\
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13.05.2020 12:12 Ответить
Фонд борьбы с COVID-19 и индексация пенсий - где связь?
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13.05.2020 12:14 Ответить
Деньги фонда борьбы с коронавирусом пошли на выплату пенсий, это на ревизорском языке называется нецелевое использование бюджетных денег. Что-то выделили больницам и Минздраву, так почему в больницах нет ничего и приходится больным коронавирусом самим себя лечить? Хотя обещали, что лечение бесплатное. Писали, что медикам будут платить 300% надбавки, а по факту платят за отработанные часы с коронавирусными больными, вот и получаем 60 грн доплаты за 1 час. И вообще финансирование медицины сейчас плачевное, это мягко говоря.
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13.05.2020 12:14 Ответить
А если еще глубже копнуть, то деньги которые мир дал Укарине в виде помощи на борьбу с пандемией, украинская власть отдаст террористам ОРДЛО, в виде пенсий и дотаций.
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13.05.2020 12:20 Ответить
Раскол Украины таки произошел. Но не по мове, не по вере, не по географии или социальному статусу, а по мозгам. Отделяются "зерна от плевел", генетическое быдло от интеллекта, патриотизм от "какая разница".
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13.05.2020 12:15 Ответить
Тоесть деньги и помощь которую дала Европа и США на борьбу с епидемией вы украли и перевели в пенсионный фонд чтобы залатать дыры? Ето законно? Ну все что нужно знать о украинских законодателях.
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13.05.2020 12:16 Ответить
а при чем тут пенсионный фонд к фонду борьбы с пандемией?
как то похоже на "нецелевое" использование бюджетных денег...не???
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13.05.2020 12:39 Ответить
я ****, ну и ублюдков навыбирали...
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13.05.2020 14:30 Ответить
Ну ты шмыга и идиот!!!!!
Фонд ЦЕЛЕВОЙ!
А ты сейчас подписал себе статью о нецелевом использовании средств!!! В особо крупных!
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13.05.2020 15:35 Ответить
 
 