Шмыгаль рассказал, на что тратятся деньги из Фонда борьбы с COVID-19: большая часть средств, 29,7 млрд грн, ушла в Пенсионный фонд

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время "Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде рассказал, на что тратятся средства из Фонда борьбы с COVID-19, который составил 65 млрд.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в своем Telegram-канале.

Основные направления поддержки:

- 29,7 млрд в этом году дополнительно выделено Пенсионному фонду. Эти средства позволили провести индексацию пенсий, выплатить обещанные 1000 грн пенсионерам и 500 грн людям, старше 80 лет;

- 6 млрд грн получили фонды, которые будут помогать безработным, в частности тем, кто потерял работу за последние месяцы. Это почти 200 тыс. человек, которые сегодня официально зарегистрировались в центрах занятости;

- 1,6 млрд направлены для помощи на детей, родители-предприниматели которых потеряли доход;

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- на 2 млрд грн были профинансированы медицинские закупки для больниц;

- 3,1 млрд грн были выделены Минздраву на дополнительные закупки больницам и зарплаты врачам.