Шмыгаль рассказал, на что тратятся деньги из Фонда борьбы с COVID-19: большая часть средств, 29,7 млрд грн, ушла в Пенсионный фонд
Премьер-министр Денис Шмыгаль во время "Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде рассказал, на что тратятся средства из Фонда борьбы с COVID-19, который составил 65 млрд.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в своем Telegram-канале.
Основные направления поддержки:
- 29,7 млрд в этом году дополнительно выделено Пенсионному фонду. Эти средства позволили провести индексацию пенсий, выплатить обещанные 1000 грн пенсионерам и 500 грн людям, старше 80 лет;
- 6 млрд грн получили фонды, которые будут помогать безработным, в частности тем, кто потерял работу за последние месяцы. Это почти 200 тыс. человек, которые сегодня официально зарегистрировались в центрах занятости;
- 1,6 млрд направлены для помощи на детей, родители-предприниматели которых потеряли доход;
- на 2 млрд грн были профинансированы медицинские закупки для больниц;
- 3,1 млрд грн были выделены Минздраву на дополнительные закупки больницам и зарплаты врачам.
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Схерали пенсам раздавать по 1000? Они что, работу потеряли?
Лучше бы раздали молодым, которым надо кормить детей и которые потеряли доход.
В Панаме или на Маршалловых островах?
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как то похоже на "нецелевое" использование бюджетных денег...не???
Фонд ЦЕЛЕВОЙ!
А ты сейчас подписал себе статью о нецелевом использовании средств!!! В особо крупных!