РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12316 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
11 395 41

Новые правила в метро: пассажиры в масках, в вагоне не больше 100 человек

Новые правила в метро: пассажиры в масках, в вагоне не больше 100 человек

После запуска метро в Киеве будут введены ограничения по допуску пассажиров на станции и в поезда. Пассажиры должны соблюдать дистанцию в 1,5 метра.

Об этом изданию "Сегодня" рассказал глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан, информирует Цензор.НЕТ.

"Пассажиры должны соблюдать дистанцию, носить индивидуальные средства защиты во время поездок, а на станциях должна проводиться регулярная дезинфекция. Мы изучаем, как это делалось в других странах, в частности, в Китае. Думаю, это возможно осуществить и в Киеве. Будет сформирован определенный фильтр, а также допуск на станции ограниченного количества пассажиров. Например, не пускать в вагоны больше 100 человек и контролировать отъезд каждого состава со станции. Все это можно осуществить, если правильно организовать работу", — рассказал он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Метро и пригородный транспорт могут запустить до середины лета, - Шмыгаль

По словам чиновника, цифра "100 человек на вагон" — приблизительная.

"В вагоне метро один человек должен находиться на площади в 10 квадратных метров или соблюдать дистанцию с другим пассажиром в полтора метра", — пояснил Рубан.

Длина 1 вагона составляет 27 метров, ширина — 2,7 метров. Таким образом, площадь вагона составляет 54 квадратных метра. Получается, что при соблюдении нормы в 10 квадратных метров на человека в одном вагоне могут находиться только 5 пассажиров.

"Мы имеем информацию о количестве пассажиров на всех станциях киевского метро и сможем все высчитать, используя опыт китайских коллег. Однозначно к пропуску людей на станции и в вагоны нужно будет привлекать сотрудников полиции и Муниципальной стражи. Да, будут проблемы с очередями и с накоплением пассажиров в вагонах. Но технически это все возможно отрегулировать, заранее все объяснив людям", — сказал Рубан.

Также на Цензор.НЕТ: Метро планируется открыть, когда в течение 10 дней подряд количество случаев COVID-19 будет меньше пяти на область, - Ляшко

Он отметил, что смягчение карантина уже показало массу проблем.

"Люди уже игнорируют все требования по безопасности, заходят в салоны без масок и без специальных пропусков, которые дают право на проезд. В салоны троллейбусов и трамваев набивалось огромное количество людей! Они просто не понимают, что попадают в зону риска. Нам придется возобновлять работу общественного транспорта так, как это было изначально, с привлечением к дежурствам на входе в транспорт сотрудников полиции. Без ограничительных мероприятий запустить транспорт в безопасном режиме, увы, невозможно", – сказал Рубан.

Читайте также: Метро будет открываться в последнюю очередь, - замглавы ОП Тимошенко

Автор: 

карантин (16729) Киев (25796) Метрополитен (1017) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+8
Новые правила в метро: пассажиры в масках, в вагоне не больше 100 человек - Цензор.НЕТ 6110

Да,да. Всьо верно. Імєнно в вагонє
показать весь комментарий
13.05.2020 12:11 Ответить
+7
Точно в вагоне не больше 100 человек, а не в поезде?
показать весь комментарий
13.05.2020 12:01 Ответить
+7
Задача для 3 класса по арифметике :

Сколько человек может быть в вагоне длиной 27 метров, если расстояние между людьми должно быть 1,5 м.

Правильный ответ : 27/1,5+1 = 19 человек.

Ответ министра - 5 человек.

Кого вы, суки, выбрали ? !!!
показать весь комментарий
13.05.2020 12:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Точно в вагоне не больше 100 человек, а не в поезде?
показать весь комментарий
13.05.2020 12:01 Ответить
Мабуть вагони якісь особливі.
показать весь комментарий
13.05.2020 12:04 Ответить
Новые правила в метро: пассажиры в масках, в вагоне не больше 100 человек - Цензор.НЕТ 6110

Да,да. Всьо верно. Імєнно в вагонє
показать весь комментарий
13.05.2020 12:11 Ответить
вагон 20м х 2,7м = 54 кв.м. = 5,4 чел. на 1 вагон.
но краснодипломным выпускникам Трускавецкого Международного Профессионально-Технического Университета можно доверять.
показать весь комментарий
13.05.2020 12:48 Ответить
метро откроют через месяц или через полгода?
показать весь комментарий
13.05.2020 12:03 Ответить
хто буде вести облік?
показать весь комментарий
13.05.2020 12:05 Ответить
Кілю Азірова. Яко більше ста напхається, буде кричати : * бімба у вагіні*.
показать весь комментарий
13.05.2020 12:47 Ответить
Короче в метро будет реально сесть только на конечной, остальные пролетают
показать весь комментарий
13.05.2020 12:05 Ответить
все на конечные ЕПТА!!
показать весь комментарий
13.05.2020 12:18 Ответить
Да хоть какой транспорт откройте.
показать весь комментарий
13.05.2020 12:08 Ответить
Задача для 3 класса по арифметике :

Сколько человек может быть в вагоне длиной 27 метров, если расстояние между людьми должно быть 1,5 м.

Правильный ответ : 27/1,5+1 = 19 человек.

Ответ министра - 5 человек.

Кого вы, суки, выбрали ? !!!
показать весь комментарий
13.05.2020 12:09 Ответить
Та ты провокатор!
показать весь комментарий
13.05.2020 12:12 Ответить
так скамейки с двух сторон, так что 54 метра погонных
показать весь комментарий
13.05.2020 12:23 Ответить
между мордами сидящих будет меньше 1,5 м
показать весь комментарий
13.05.2020 18:29 Ответить
Пасажирів можна пакувати по-різному. Це вже трохи не шкільна математика.
показать весь комментарий
13.05.2020 12:13 Ответить
согласен, можно 2 человека поставить друг возле друга и тогда в вагоне можно возить только одного.

насколько я понимаю, целью было максимально допустимое согласно норм количество
показать весь комментарий
13.05.2020 12:19 Ответить
Можна носити з собою балончик з чимось дуже смердючим і тим самим відганяти від себе інших пасажирів.
показать весь комментарий
13.05.2020 12:29 Ответить
Судя по тому, что в Кабмине нет ни одного вменяемого министра, балончики у действующих не закрываются и туда попадают только лишенные нюха
показать весь комментарий
13.05.2020 12:33 Ответить
100 человек в вагоне? Ето по вашему карантин? Идиоты, и кто же их считать будет и кто запретит войти в вагон 101-му?
показать весь комментарий
13.05.2020 12:09 Ответить
вот тебе и вакансия на расставляльщика.

можно сказать, социальный лифт для таких, как ты.
показать весь комментарий
13.05.2020 12:20 Ответить
скорее развешивальщика. объём вагона ~200 куб.м. задача развесить пассажиров по одному на 2 кубических метра.
показать весь комментарий
13.05.2020 12:58 Ответить
Мозго2бы.
показать весь комментарий
13.05.2020 12:10 Ответить
в какой еще стране мира творится подобное бл*дство и перекрывается городской транспорт
показать весь комментарий
13.05.2020 12:17 Ответить
Подскажу решение проблемы этому чиновнику - увеличь частоту поездов и привет
показать весь комментарий
13.05.2020 12:18 Ответить
Вам шашечки или ехать. Вопрос когда, не уклоняетесь от проблемы.
показать весь комментарий
13.05.2020 12:18 Ответить
да откройте это метро уже, пробки нереальные!
показать весь комментарий
13.05.2020 12:20 Ответить
Хотел бы посмотреть как они это организуют. А главное что будет твориться возле входа в метро. Там будет огромнейшая толпа. Каждый будет стремиться пролезть первым. Будет и давка и мордобои. Нельзя в метро ничего ограничивать. Или открывать в обычном режиме или не открывать.
показать весь комментарий
13.05.2020 12:22 Ответить
никогда культурные киевляне не будут драться за место
показать весь комментарий
13.05.2020 12:24 Ответить
Да-да. На Вокзальной и Святошин это регулярно происхдит и без ограничений. Правда там в основной массе не киевляне. Но сути дела это не меняет.
показать весь комментарий
13.05.2020 12:33 Ответить
ну соглашусь, бывает и такое
показать весь комментарий
13.05.2020 12:41 Ответить
А где киевляне ? На какой станции метро их искать?
показать весь комментарий
13.05.2020 13:09 Ответить
В Киеве киевлян найти очень сложно! Только селюки приезжие. Из Броваров , Ирпеня и тд.
показать весь комментарий
13.05.2020 15:50 Ответить
Если бы.Ирпень и Бровары можно уже киевлянами считать, от донецко-луганского бычья уже нет проходу.
показать весь комментарий
13.05.2020 15:56 Ответить
Если в вагоне только 10 пассажиров - метро будет полностью убыточным.
КТО ПОКРОЕТ УБЫТКИ?
показать весь комментарий
13.05.2020 12:31 Ответить
Хто їх випустив з дурки,млядь -виборці!
показать весь комментарий
13.05.2020 12:42 Ответить
В Японії в метро є ті, що запихають до вагона, а в нас будуть ті, що випихають
показать весь комментарий
13.05.2020 12:51 Ответить
Как представлю себе очередь пассажиров в один вагон 100 человек да через 1.5 метра, а таких вагонов 6, аж душа радуется!
показать весь комментарий
13.05.2020 13:07 Ответить
Піднімуть вартість проїзду до 50 грн за одну поїздку і ніяких натовпів ні у вагонах, ні на вході в метро
показать весь комментарий
13.05.2020 13:11 Ответить
Товарышч Рубан. Люди то как раз всё прекрасно понимают.
У них денег нет продукты купить, а вы им про карантин какой то....
Сами на карантине и сидите, и на работу не выходите и не выезжайте.
И по другим городам и странам тоже не передвигайтесь.
Это как фраза из мультфильма про тринадцатого чертенка - Дома должен сидеть старый Чёрт, а не шляться, чёрт знает где!
Именно своим безделием положительный вклад в благосостояние
нашей страны и внесёте...
показать весь комментарий
13.05.2020 13:14 Ответить
Я вже бачу,як толпа на пероні зносе нафік поліцію і ввалюється в вагон
показать весь комментарий
13.05.2020 14:38 Ответить
 
 