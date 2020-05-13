Новые правила в метро: пассажиры в масках, в вагоне не больше 100 человек

После запуска метро в Киеве будут введены ограничения по допуску пассажиров на станции и в поезда. Пассажиры должны соблюдать дистанцию в 1,5 метра.

Об этом изданию "Сегодня" рассказал глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан, информирует Цензор.НЕТ.

"Пассажиры должны соблюдать дистанцию, носить индивидуальные средства защиты во время поездок, а на станциях должна проводиться регулярная дезинфекция. Мы изучаем, как это делалось в других странах, в частности, в Китае. Думаю, это возможно осуществить и в Киеве. Будет сформирован определенный фильтр, а также допуск на станции ограниченного количества пассажиров. Например, не пускать в вагоны больше 100 человек и контролировать отъезд каждого состава со станции. Все это можно осуществить, если правильно организовать работу", — рассказал он.

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По словам чиновника, цифра "100 человек на вагон" — приблизительная.

"В вагоне метро один человек должен находиться на площади в 10 квадратных метров или соблюдать дистанцию с другим пассажиром в полтора метра", — пояснил Рубан.

Длина 1 вагона составляет 27 метров, ширина — 2,7 метров. Таким образом, площадь вагона составляет 54 квадратных метра. Получается, что при соблюдении нормы в 10 квадратных метров на человека в одном вагоне могут находиться только 5 пассажиров.

"Мы имеем информацию о количестве пассажиров на всех станциях киевского метро и сможем все высчитать, используя опыт китайских коллег. Однозначно к пропуску людей на станции и в вагоны нужно будет привлекать сотрудников полиции и Муниципальной стражи. Да, будут проблемы с очередями и с накоплением пассажиров в вагонах. Но технически это все возможно отрегулировать, заранее все объяснив людям", — сказал Рубан.

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Он отметил, что смягчение карантина уже показало массу проблем.

"Люди уже игнорируют все требования по безопасности, заходят в салоны без масок и без специальных пропусков, которые дают право на проезд. В салоны троллейбусов и трамваев набивалось огромное количество людей! Они просто не понимают, что попадают в зону риска. Нам придется возобновлять работу общественного транспорта так, как это было изначально, с привлечением к дежурствам на входе в транспорт сотрудников полиции. Без ограничительных мероприятий запустить транспорт в безопасном режиме, увы, невозможно", – сказал Рубан.

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