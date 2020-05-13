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НАПК не поддерживает законопроект, позволяющий не декларировать имущество, если оно записано на внебрачных детей

НАПК не поддерживает законопроект, позволяющий не декларировать имущество, если оно записано на внебрачных детей

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции не поддерживает исключение из числа членов семьи субъекта декларирования детей, которые с ним не проживают.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба НАПК, информирует Цензор.НЕТ.

НАПК осуществило анализ этого законопроекта и пришло к выводу, что он содержит как положительные инициативы, так и необоснованные предложения, учет которых приведет к снижению эффективности противодействия коррупции в Украине.

Среди положительных моментов агентство называет предложение об отнесении к числу лиц, на которых распространяется антикоррупционное законодательство, руководителей, их заместителей и членов наблюдательного совета акционерных обществ, в уставном капитале которых более 50% акций принадлежит государству.

В то же время НАПК категорически не поддерживает предложение об исключении из числа членов семьи субъекта декларирования несовершеннолетних детей, которые с ним не проживают.

Ранее сообщалось, что Комитет Рады поддержал законопроект, позволяющий не декларировать имущество, если оно записано на внебрачных детей.

Также читайте: Венедиктова сообщила в НАПК о возможном конфликте интересов в деле о недекларировании ее имущества

Автор: 

декларация (1367) законопроект (3238) электронное декларирование (1025) НАПК (1227)


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Ура.... Недорого признаю себя внебрачным ребёнком какого-нибудь крупного вора!
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13.05.2020 12:04 Ответить
Столько теперь детей лейтенанта Шмидта останется сиротами и без дармового бабла😭😭😭
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13.05.2020 12:13 Ответить
ржу не магу....а хто вообще платит налоги кроме чеков в магазинах при покупках...та када вы будете эвропейцами.....пока не будет налогооблажение всего населения.....каждого чела....не чего небудет
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13.05.2020 12:15 Ответить
надо всем заполнять декларации. а то 20% бабушек миллионеры.
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13.05.2020 12:20 Ответить
причем половина долларовые и чего только у меня нет такой бабушки? такая жаль
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13.05.2020 12:39 Ответить
 
 