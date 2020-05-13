В Киеве за сутки 2 летальных случая от COVID-19, 30 новых заболевших, всего 1960 инфицированных, - Кличко

За прошедшие сутки в Киеве от коронавируса умерли два человека.

Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Количество жителей города, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 30 человек. Среди них - один медик. За прошедшие сутки в Киеве от коронавируса умерли два человека. Всего за это время - 40 летальных случаев. На сегодня в столице уже в 1960 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - отметил он.

Среди заболевших 7 женщин в возрасте от 21 до 82 лет и три девочки - 8, 9 и 14 лет. И 9 мужчин от 39 до 81 года, а также 13-летний мальчик. В больницы столицы госпитализировали 5 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровел за минувшие сутки 31 человек. Всего коронавирус побороли 169 жителей столицы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новые правила в метро: пассажиры в масках, в вагоне не больше 100 человек