Меня только что формально предупредили, что мою должность сокращают и через два месяца уволят из "Нафтогаза", - Витренко

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" сообщил о полученном им предупреждении о сокращении его должности в компании и увольнении через два месяца.

"Меня только что формально предупредили, что мою должность сокращают, и это означает, что через два месяца меня уволят из "Нафтогаза". Поскольку постоянно приходится бороться с дезинформацией, причем "с превосходящими силами соперника". Должен вновь прибегнуть к радикальной открытости и выложить здесь свое видение ситуации", - написал он на своей странице в "Фейсбук" в среду, передает Цензор.НЕТ.

"Символично, что меня увольняют из "Нафтогаза" в ситуации, когда наша команда, которую я имею честь возглавлять, в 2019 г. продемонстрировала рекордные прибыли на фоне убытков остального "Нафтогаза", - отметил Витренко.

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"Причина увольнения. Я сразу перейду к глубинным причинам, к сути. В такой ситуации наиболее логичное объяснение, почему меня увольняют - сейчас не является приоритетом борьба против российской агрессии, в частности, эффективная защита интересов Украины в отношениях с "Газпромом". Так же не является приоритетом борьба с коррупцией, в частности, с ее причинами в газовом секторе. Значит, есть другие приоритеты, которые, к сожалению, стали барьером на пути сближения с Европой, изменения правил внутри страны на европейские, принуждения России играть по цивилизованным правилам по отношению к Украине", - заявил Витренко.

Исполнительный директор НАК отметил, что за направление арбитражных разбирательств и отношений с "Газпромом" в "Нафтогазе" отвечал и руководил он. За этот период компания отразила требования российской компании на $80 млрд, выиграла иск по транзитному контракту на $5 млрд и подписала контракт на транзит с обязательством "качай или плати" для российского монополиста.

"Последней каплей", пожалуй, стал подготовленный нами детальный анализ возможностей по моему направлению заработать для Украины более $17 млрд, при этом очевидно вопреки интересам "Газпрома" и Кремля, а также некоторым заинтересованным сторонам в Украине, которым не нужны соответствующие изменения. Возможно, нехватка политической воли бороться с российской агрессией, в свою очередь, объясняется недостатком понимания, что закончить войну успешно для Украины можно только, если Украина покажет, что может защищаться от России, если Украина станет сильной", - написал он.

В связи с этим Витренко подверг критике главу "Нафтогаза" Андрея Коболева, который согласовал решение о его сокращении.



































