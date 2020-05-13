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Новости
20 005 147

Меня только что формально предупредили, что мою должность сокращают и через два месяца уволят из "Нафтогаза", - Витренко

Меня только что формально предупредили, что мою должность сокращают и через два месяца уволят из

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" сообщил о полученном им предупреждении о сокращении его должности в компании и увольнении через два месяца.

"Меня только что формально предупредили, что мою должность сокращают, и это означает, что через два месяца меня уволят из "Нафтогаза". Поскольку постоянно приходится бороться с дезинформацией, причем "с превосходящими силами соперника". Должен вновь прибегнуть к радикальной открытости и выложить здесь свое видение ситуации", - написал он на своей странице в "Фейсбук" в среду, передает Цензор.НЕТ.

"Символично, что меня увольняют из "Нафтогаза" в ситуации, когда наша команда, которую я имею честь возглавлять, в 2019 г. продемонстрировала рекордные прибыли на фоне убытков остального "Нафтогаза", - отметил Витренко.

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"Причина увольнения. Я сразу перейду к глубинным причинам, к сути. В такой ситуации наиболее логичное объяснение, почему меня увольняют - сейчас не является приоритетом борьба против российской агрессии, в частности, эффективная защита интересов Украины в отношениях с "Газпромом". Так же не является приоритетом борьба с коррупцией, в частности, с ее причинами в газовом секторе. Значит, есть другие приоритеты, которые, к сожалению, стали барьером на пути сближения с Европой, изменения правил внутри страны на европейские, принуждения России играть по цивилизованным правилам по отношению к Украине", - заявил Витренко.

Исполнительный директор НАК отметил, что за направление арбитражных разбирательств и отношений с "Газпромом" в "Нафтогазе" отвечал и руководил он. За этот период компания отразила требования российской компании на $80 млрд, выиграла иск по транзитному контракту на $5 млрд и подписала контракт на транзит с обязательством "качай или плати" для российского монополиста.

"Последней каплей", пожалуй, стал подготовленный нами детальный анализ возможностей по моему направлению заработать для Украины более $17 млрд, при этом очевидно вопреки интересам "Газпрома" и Кремля, а также некоторым заинтересованным сторонам в Украине, которым не нужны соответствующие изменения. Возможно, нехватка политической воли бороться с российской агрессией, в свою очередь, объясняется недостатком понимания, что закончить войну успешно для Украины можно только, если Украина покажет, что может защищаться от России, если Украина станет сильной", - написал он.

В связи с этим Витренко подверг критике главу "Нафтогаза" Андрея Коболева, который согласовал решение о его сокращении.

Меня только что формально предупредили, что мою должность сокращают и через два месяца уволят из Нафтогаза, - Витренко 01
Меня только что формально предупредили, что мою должность сокращают и через два месяца уволят из Нафтогаза, - Витренко 02
Меня только что формально предупредили, что мою должность сокращают и через два месяца уволят из Нафтогаза, - Витренко 03
Меня только что формально предупредили, что мою должность сокращают и через два месяца уволят из Нафтогаза, - Витренко 04
Меня только что формально предупредили, что мою должность сокращают и через два месяца уволят из Нафтогаза, - Витренко 05
Меня только что формально предупредили, что мою должность сокращают и через два месяца уволят из Нафтогаза, - Витренко 06
Меня только что формально предупредили, что мою должность сокращают и через два месяца уволят из Нафтогаза, - Витренко 07
Меня только что формально предупредили, что мою должность сокращают и через два месяца уволят из Нафтогаза, - Витренко 08
Меня только что формально предупредили, что мою должность сокращают и через два месяца уволят из Нафтогаза, - Витренко 09
Меня только что формально предупредили, что мою должность сокращают и через два месяца уволят из Нафтогаза, - Витренко 10
Меня только что формально предупредили, что мою должность сокращают и через два месяца уволят из Нафтогаза, - Витренко 11
Меня только что формально предупредили, что мою должность сокращают и через два месяца уволят из Нафтогаза, - Витренко 12
Меня только что формально предупредили, что мою должность сокращают и через два месяца уволят из Нафтогаза, - Витренко 13
Меня только что формально предупредили, что мою должность сокращают и через два месяца уволят из Нафтогаза, - Витренко 14
Меня только что формально предупредили, что мою должность сокращают и через два месяца уволят из Нафтогаза, - Витренко 15
Меня только что формально предупредили, что мою должность сокращают и через два месяца уволят из Нафтогаза, - Витренко 16
Меня только что формально предупредили, что мою должность сокращают и через два месяца уволят из Нафтогаза, - Витренко 17
Меня только что формально предупредили, что мою должность сокращают и через два месяца уволят из Нафтогаза, - Витренко 18

Автор: 

Нафтогаз (3115) увольнение (2691) Коболев Андрей (459) Витренко Юрий (378)


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Топ комментарии
+51
Еще бы не уволить!
*****, однако, недоволен постоянными перспективами миллиардных исков и проигрышами в судах!
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13.05.2020 12:13 Ответить
+38
Меня только что формально предупредили, что мою должность сокращают и через два месяца уволят из "Нафтогаза", - Витренко - Цензор.НЕТ 7769
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13.05.2020 12:11 Ответить
+29
Многие элохторатчики порадуются. Вопрос,кого втулят туда вместо- человека из Газпрома и тогда все быстро закончится к звиздецу. Или продадут должность Бене через Ермака? В любом случае это плохая тенденция для энергетической независимости Украины и исков в международных судах. Разультат действий зеко манды по атомной энергетике уже видно невооружённым глазом ☝️☝️☝️
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13.05.2020 12:18 Ответить
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Видать лысого олигофрена из квартала все никуда устроить не могут
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13.05.2020 12:43 Ответить
Верещить порося. Тлуста була соска.
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13.05.2020 12:49 Ответить
Saw, а почему вы там мало заходите? Хорошо хоть живы - здоровы!
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17.05.2020 09:40 Ответить
А шо это щас было? Он шо, народу жалуется, тому народу, который он несколько лет обдирал?
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13.05.2020 12:51 Ответить
Благодаря Витренко нафтогаз наказал кацапов в международных судах. А могли бы еще бомбить свинособак на бабло, но зеленскому приказано убрать Витренко, ведь он очень дорого обходится кацапским налогоплательщикам. Кстати, благодаря преценденту с нафтогазом, поляки тоже отимели газпром на 2 лярда.
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13.05.2020 12:52 Ответить
Витренко мешает Зеленскому сдаваться, - надо его уволить... путин одобряет.
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13.05.2020 13:04 Ответить
петьки, этот тоже "ваш"??)) вроде не заявлял, осторожничает....
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13.05.2020 13:09 Ответить
Да, ********, все кто садит на бутылку рашку и отстаивает интересы Украины - наши!
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14.05.2020 18:40 Ответить
ну, я вроде стебался, но раз тебе нравится.... это парашенка - подстилка кацапская, рашку на бутылку сажало?? курсом на валюту или тарифами?? грабежем Привата, полстраны в нём прописано, чем сажало, молекула??
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14.05.2020 18:46 Ответить
И фамилие у него украинское. Не кошерно. Кагалу не нравится!
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13.05.2020 13:14 Ответить
за поребриком есть песня, называется: "Ехай на Куй"...
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13.05.2020 13:16 Ответить
Йой, яка жахлива новина! Біднятко звільнять з роботи. А в нього дуже-очєнь-сильно хвора мама .
А ще, Боже збав, як прикриють шаражку "Нафтогаз", скільки таких бідняток піде по світу з простягнутою рукою. Кошмар!
Нє, не так. КОШМАР!!!
Во!
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13.05.2020 13:20 Ответить
"Шаражка" Нафтогаз взуває шаражку "Газпром" на шалені мільярди! І закриття її виллється в реальний ******* для внутрішніх зелених колаборантів
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14.05.2020 18:42 Ответить
1. "Нафтогаз" взуває українців, щоб вони платили космічну ціну за спожитий газ.. А "Газпрому" їхні художества - як дощ черепасі.
2. Зелені колаборанти анітрохи не гірші від соєвих. Ба більше: скільки порохоботів перезулися у повітрі і раптово "позеленіли"? А скільки з них до того були ригами, "юльками", кучмістами, соціалістами? Ото ж бо й воно.
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14.05.2020 18:57 Ответить
Сократили должность директора)) Теперь Нафтогаз будет с президентом, наверное)) или СЕО какоенить)
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13.05.2020 13:20 Ответить
Демонтаж Украины в разгаре. Ладно, всякие Шухрычи и Ко сбегут на Ростов, но не все из "слуг" ведь смогут сбежать. Они что, не понимают, чем все это для них закончится? Украинцы долго раскачиваются, но когда придет час Х то будет не до смеху.
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13.05.2020 13:22 Ответить
И что будет? А ничего не будет. На крайняк уедут в ЛондОн.
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13.05.2020 21:59 Ответить
Погано, дуже погано. Так успішно працював Нафтогаз, а тепер почалися внутрішні розбірки
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13.05.2020 13:41 Ответить
нада идти на майдан за витренка и за кобелева- пусть руководят газом до смерти и передавать эстафету детям
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13.05.2020 13:41 Ответить
Все таки перетворять зелень у шашлик. Буде весело.
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13.05.2020 14:05 Ответить
Просто угораю с того как порохоботики побиваются за сыном Наталии Витренко. Та всю жизнь положила на уничтожении Украины, а сынок, типа, патриот Совсем мозг в отпуск ушел?
А ниче что он директор по развитию и его ответственность была не суды, а увеличение собственной добычи? Именно под увеличение добычи поднималась цена на газ. А увеличения добычи не произошло. ОН ДИВЕРСАНТ! Его судить надо, а не печалиться!
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13.05.2020 14:31 Ответить
и я угораю с тупых.
лишь бы языком ляпать. Родители Витренко развелись, когда он был еще ребенком. Отец забрал его с собой в Киев, с комунячкой мамашей он не имеет никаких отношений.
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13.05.2020 16:42 Ответить
ты часом не квартирант у них?
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13.05.2020 22:02 Ответить
Он часом посадил тебя на бутылку. Сиди ровно
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14.05.2020 18:44 Ответить
о, так ты правда существуешь, говарящая собачка Полиграф Полиграфович
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14.05.2020 21:00 Ответить
Не общался из идейных соображений?
Открою вам страшную тайну - то что родители развелись, не означает, что они не общаются с детьми
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14.05.2020 11:31 Ответить
Ты смотри ботам методичку про "маму Витренко" раздали, и они ничего другого не могут вменить человеку, трахнувшему Газпром
Вот у Яныка папа был полицаем - но Янык "наш"
У Медведчука папа в оккупированном Киеве руководил отправкой гастарбайтеров эшелонами в Германию - на агент "Соколовский" тоже "наш"!
А тут натянул рашку с Газпромом на мильярды долларей, а еще больше исков отбил - МАМА не такая!
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14.05.2020 18:48 Ответить
А вам раздали методичку про "тряхнул газпром", про того кто к этому вообще не имеет отношения?
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14.05.2020 21:56 Ответить
Придумали способ избавиться от защитника украинских интересов в отношениях с рашкой - сократить должность. Потом опять должность вернут и поставят какого нибудь "зермака"
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13.05.2020 14:49 Ответить
Начало есть - за сокращение этого чувака экономия за год сразу превысит 500 млн! Осталось пошерстить наблюдательные советы и можно сразу минималку повышать в два раза!
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13.05.2020 15:00 Ответить
Через 2 месяца уволят---так стогуй мамин сын в прежнем темпе. И молча. Ну так принято у вас патриотов. Пришли другие---кстати так всегда и было и не только у нас. Отака куйня малята-жовтенята.
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13.05.2020 15:47 Ответить
Боря, бросай бухать!
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14.05.2020 18:49 Ответить
Макс, я бросал. А оно зараза как бумеранг обратно. Та и недавно 67 пасочку скушал. А вдруг рюмка последняя думаю:*когда беру бокал я смело в руки---пью горя нет, пью горя нет...*. Как потом осознавать что последнюю не додавил. Там---наверху в смысле. Ущучил?
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15.05.2020 01:34 Ответить
пилятцва повне кінця нє відать.Саюз трьох ждет-с.
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13.05.2020 16:01 Ответить
Все Ок. ЗЕ выполняет заказ из мацквы.
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13.05.2020 16:08 Ответить
Мамаша хороводы в 90-ых водила в Киеве за русский мир. Люди ее послали но сынка все-таки своего пристроила.
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13.05.2020 16:17 Ответить
лишь бы языком ляпать. Родители Витренко развелись, когда он был еще ребенком. Отец забрал его с собой в Киев, с комунячкой мамашей он не имеет никаких отношений.
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13.05.2020 16:40 Ответить
Перекличка кремлёвских ботов по ключевой фразе "мама Витренко"
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14.05.2020 18:50 Ответить
сейчас не является приоритетом борьба против российской агрессии, в частности, эффективная защита интересов Украины в отношениях с "Газпромом" !!!!

Зе - враг Украины. Очередное доказательство которых уже некуда складывать....Терпеливый у нас народ....
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13.05.2020 17:01 Ответить
Вообще-то это бомба. Удастся ли Зе команде и Порошенко чем-то заглушить ее взрыв?
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13.05.2020 17:14 Ответить
************ совет, собирается раз в год премию поделить...
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13.05.2020 22:04 Ответить
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