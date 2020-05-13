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Новости Коронавирус и карантин
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Кличко обратился к Кабмину с просьбой восстановить работу столичного метро с 25 мая

Кличко обратился к Кабмину с просьбой восстановить работу столичного метро с 25 мая

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству восстановить с 25 мая работу столичного метрополитена в обычном режиме.

Об этом Кличко заявил в ходе онлайн пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

"Я обращаюсь к правительству - после 22 мая, а точнее - с 25 мая (так 22 - это пятница, а затем два выходных), позволить восстановить работу метро в столице! Конечно, мы будем учитывать ситуацию с распространением вируса и надеемся, что она не ухудшится", - сказал Кличко.

Он отметил, что столичная власть не хотела закрывать метро и держала его работу до последнего - пока правительство не приняло решение о приостановке работы метрополитена в нескольких городах.

"Но сегодня, когда все больше людей возвращаются к работе, в городе происходит коллапс. И мы будем настаивать на возобновлении работы метро, ​​- подчеркнул мэр Киева. - Относительно идеи спецпропусков для проезда в метрополитене - она ​​абсолютно утопическая. Мы создадим страшные толпы и будет еще хуже. Поэтому, метро должно открыться для работы в обычном режиме. Это позволит перераспределить поток пассажиров и нормализовать работу всего общественного транспорта столицы. Но, я хочу обратиться и к киевлянам: это не значит, что все должны кататься, как обычно. Тут наступает и ваша ответственность - соблюдение дистанции, обязательное наличие маски, перчаток, соблюдение элементарных правил. И проезд в транспорте только на работу, по делам, по необходимости. Безопасность сегодня - прежде всего! " - отметил мэр Киева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новые правила в метро: пассажиры в масках, в вагоне не больше 100 человек

Иначе, подчеркнул Кличко, - состоится инфекционный взрыв. И тогда это будет ответственность самих людей, которые не прислушиваются к призывам и рекомендациям.

карантин (16729) Киев (25796) Кличко Виталий (4661) Метрополитен (1017) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
И ето будєт навєрноє самим большим достіженієм нинєшнєй власті за вєсь год правлєнія!
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13.05.2020 12:17 Ответить
+6
Не будьте ********** - откройте метро.В масках пусть.Никто в мире метро не закрывал,только зеленые гниды,потому что тратиться на тесты не хотят.Слуги урода.
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13.05.2020 12:25 Ответить
+5
Не нужно было его закрывать.
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13.05.2020 12:50 Ответить
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И ето будєт навєрноє самим большим достіженієм нинєшнєй власті за вєсь год правлєнія!
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13.05.2020 12:17 Ответить
Математик Педаля сказал, что сам будет стоять возле кажого вагона и отсчитывать сто пассажиров.
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13.05.2020 12:18 Ответить
Шмыгаль сказал, что в ближайшее время метро не будет открыто. Только на третьем этапе выхода из карантина, лишь после восстановления работы городского транспорта (кроме метро) и пригородного сообщения.
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13.05.2020 12:18 Ответить
Шмыга ( как и вся зелёная нечисть) трындит по три раза на дню разное.Козлы.
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13.05.2020 14:59 Ответить
Не будьте ********** - откройте метро.В масках пусть.Никто в мире метро не закрывал,только зеленые гниды,потому что тратиться на тесты не хотят.Слуги урода.
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13.05.2020 12:25 Ответить
в ньй орке сходишь в метро....на брайтон проедь..посмотри рефлежераторы с трупами ...та так погулять чуток...без матов а в реалии....открывайте метро в киеве и быстрей чтобы было понятно что это ...
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13.05.2020 13:32 Ответить
Правда?Господи, ну сколько можно врать.Ты в морге хоть раз был? Видел как трупы перевозят?Их точно никто не перевозит в машинах-рефриджераторах с надписью "труповозка" былым днем в местах с большим скоплением народа.Хватит петь эти шлягеры.
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13.05.2020 14:57 Ответить
Аскар же метро в последнюю очередь? Обсрались с лоховирусом? Шизофреники и истерички. Власть идиотов
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13.05.2020 12:27 Ответить
Если интервал движения будет маленький, то людей на платформах и в вагонах будет меньше скапливаться. А если еще и попросить работателей подкорректировать рабочий день, чтобы не все на 9:00, то людей еще меньше будет.
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13.05.2020 12:35 Ответить
На днях почитал предсказания астролога Влада Росса - перспективы у человечества планеты в этом году безутешные. Суета сует.
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13.05.2020 12:42 Ответить
Влад Росс конъюнктурный трындун, полистать его предсказания- ничен не сбылось.А что сбылось, так то здравый смысл и логика.
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13.05.2020 15:00 Ответить
Виталик ссыт протестов, или же просто жопу свою прикрывает, на случай если ситуёвина взорвётся. Скажет, типа, ну вы же видите, я хотел, но клятая зелень мне не дала, ату их, ату!
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13.05.2020 12:50 Ответить
Они и кафе открыли сразу,когда пришли к нему народ митинг а то июнь,июль мечтали
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13.05.2020 12:58 Ответить
Не нужно было его закрывать.
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13.05.2020 12:50 Ответить
Ни в одной стране метро не останавливали. Зачем эти идиоты всю страну парализовали?
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13.05.2020 12:52 Ответить
в ньй орке сходишь в метро....на брайтон проедь..посмотри рефлежераторы с трупами ...та так погулять чуток...без матов а в реалии....открывайте метро в киеве и быстрей чтобы было понятно что это ...
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13.05.2020 13:38 Ответить
Уроды зеленые с утра такси с оболони второй день до района дружбы народов метро 300!!!грн больше часа ехать вместо 25 минут и обычноц ранее цены 120 грн
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13.05.2020 12:57 Ответить
 
 