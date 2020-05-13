Кличко обратился к Кабмину с просьбой восстановить работу столичного метро с 25 мая

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству восстановить с 25 мая работу столичного метрополитена в обычном режиме.

Об этом Кличко заявил в ходе онлайн пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

"Я обращаюсь к правительству - после 22 мая, а точнее - с 25 мая (так 22 - это пятница, а затем два выходных), позволить восстановить работу метро в столице! Конечно, мы будем учитывать ситуацию с распространением вируса и надеемся, что она не ухудшится", - сказал Кличко.

Он отметил, что столичная власть не хотела закрывать метро и держала его работу до последнего - пока правительство не приняло решение о приостановке работы метрополитена в нескольких городах.

"Но сегодня, когда все больше людей возвращаются к работе, в городе происходит коллапс. И мы будем настаивать на возобновлении работы метро, ​​- подчеркнул мэр Киева. - Относительно идеи спецпропусков для проезда в метрополитене - она ​​абсолютно утопическая. Мы создадим страшные толпы и будет еще хуже. Поэтому, метро должно открыться для работы в обычном режиме. Это позволит перераспределить поток пассажиров и нормализовать работу всего общественного транспорта столицы. Но, я хочу обратиться и к киевлянам: это не значит, что все должны кататься, как обычно. Тут наступает и ваша ответственность - соблюдение дистанции, обязательное наличие маски, перчаток, соблюдение элементарных правил. И проезд в транспорте только на работу, по делам, по необходимости. Безопасность сегодня - прежде всего! " - отметил мэр Киева.

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Иначе, подчеркнул Кличко, - состоится инфекционный взрыв. И тогда это будет ответственность самих людей, которые не прислушиваются к призывам и рекомендациям.