После 22 мая Киев планирует возобновить работу наземного общественного транспорта в обычном режиме, - Кличко
Сегодня наземный общественный транспорт столицы пока работает в ограниченном режиме. И пользоваться им можно только при наличии спецбилета.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время онлайн-брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"Мы планируем после 22 мая возобновить работу наземного общественного транспорта в обычном режиме. Но, надо понимать, что остановить общественный транспорт можно за один день. А вот, чтобы полностью восстановить его работу, - нужно некоторое время", - отметил он.
По его словам, чтобы перейти на обычный режим работы, будет постоянно увеличиваться количество подвижного состава на маршрутах и восстанавливаться сеть маршрутов общественного транспорта.
"В первую очередь - электротранспорта: трамваев и троллейбусов", - добавил Кличко.
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Заглянул на его страницу - везде обнаженный до пояса, типо качок. Или на пляже.
Однако, я за два месяца карантина наел несколько меньший живот .
Поэтому, не открывая метро спасут эти 200 тысяч. И + ещё 120 тысяч спасённых от смерти в результате карантина, о которых заявил Зеленский.
Итого уже власть спасёт 200+120 = 360 тысяч.
Метро не открывать, что бы спасти 200 тысяч жизней
почему? Разве раньше каждую ночь не заезжал общественный транспорт на "сон" и выезжал в 5 утра? Или уже разворовали технику? Или водители, получающие копейки и отправленные за свой счет домой - уволились , сказав -"Пошли вы на.."
Почему - каждый день транспорт полностью останавливался и с утра снова запускался - а тут "нужно время". Виталик - ты нам "втираешь какую-то дичь!"
они найдут тысячи причин, чтобы затянуть время и блокировать городской транспорт как можно дольше.
почему? причина кроется не в коронавирусе.
власть рабовладельцев панически боится массовых протестов
Но никаких гор трупов не наблюдается и заболевших никак не могут найти, хоть для статистики .