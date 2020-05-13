После 22 мая Киев планирует возобновить работу наземного общественного транспорта в обычном режиме, - Кличко

Сегодня наземный общественный транспорт столицы пока работает в ограниченном режиме. И пользоваться им можно только при наличии спецбилета.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время онлайн-брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Мы планируем после 22 мая возобновить работу наземного общественного транспорта в обычном режиме. Но, надо понимать, что остановить общественный транспорт можно за один день. А вот, чтобы полностью восстановить его работу, - нужно некоторое время", - отметил он.

По его словам, чтобы перейти на обычный режим работы, будет постоянно увеличиваться количество подвижного состава на маршрутах и восстанавливаться сеть маршрутов общественного транспорта.

"В первую очередь - электротранспорта: трамваев и троллейбусов", - добавил Кличко.

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