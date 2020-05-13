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Новости Коронавирус и карантин
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После 22 мая Киев планирует возобновить работу наземного общественного транспорта в обычном режиме, - Кличко

После 22 мая Киев планирует возобновить работу наземного общественного транспорта в обычном режиме, - Кличко

Сегодня наземный общественный транспорт столицы пока работает в ограниченном режиме. И пользоваться им можно только при наличии спецбилета.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время онлайн-брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Мы планируем после 22 мая возобновить работу наземного общественного транспорта в обычном режиме. Но, надо понимать, что остановить общественный транспорт можно за один день. А вот, чтобы полностью восстановить его работу, - нужно некоторое время", - отметил он.

По его словам, чтобы перейти на обычный режим работы, будет постоянно увеличиваться количество подвижного состава на маршрутах и восстанавливаться сеть маршрутов общественного транспорта.

"В первую очередь - электротранспорта: трамваев и троллейбусов", - добавил Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кличко обратился к Кабмину с просьбой восстановить работу столичного метро с 25 мая

Автор: 

карантин (16729) Киев (25796) Кличко Виталий (4661) транспорт (1760) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
Люди их уже просто х..сосят. зайди на той же Фейсбук большинство уже не верят в пандемию. Это цензоровские тролли ещё сильно коронапсихозные, а в Фейсбуке этих дурантиншиков ли посылают.
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13.05.2020 12:26 Ответить
+9
А как же страшная пандемия? Миллионы трупов? Нельзя до нового года открывать!
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13.05.2020 12:21 Ответить
+8
Не откажу себе в удовольствии напомнить, что педалик брехло. Оно публично (есть новость на Цензоре) пообещало, что на дурантин горячую воду отключать не будут. Пообещал, но вчера у меня отключили. Вот так можно верить примкнувшему с зелебобам педале.
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13.05.2020 12:25 Ответить
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какая муха Пидалика укусила, что он вдруг всё начал открывать?
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13.05.2020 12:19 Ответить
Понял что хватит играться в диктатора иначе его снесут
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13.05.2020 12:20 Ответить
Какая муха Шмыря с Верховным дегенератом укусила, что по стране ослабили карантин?
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13.05.2020 12:22 Ответить
Люди их уже просто х..сосят. зайди на той же Фейсбук большинство уже не верят в пандемию. Это цензоровские тролли ещё сильно коронапсихозные, а в Фейсбуке этих дурантиншиков ли посылают.
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13.05.2020 12:26 Ответить
Верховного дегенерата и без того @сосят по всем направлениям
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13.05.2020 12:29 Ответить
Не, вчера на фейсбуке пошутил, что вечером нас посещали инопланетяне и похитили бубочку, так один отмороженный меня обругал.
Заглянул на его страницу - везде обнаженный до пояса, типо качок. Или на пляже.
Однако, я за два месяца карантина наел несколько меньший живот .
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13.05.2020 12:42 Ответить
если везде на фото обнаженный до пояса, так то гей))
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13.05.2020 13:10 Ответить
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13.05.2020 15:27 Ответить
боксер не доктор..
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13.05.2020 12:19 Ответить
А как же страшная пандемия? Миллионы трупов? Нельзя до нового года открывать!
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13.05.2020 12:21 Ответить
2025-го
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13.05.2020 12:22 Ответить
Они уже ж спасли говорит 120 тысяч)
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13.05.2020 12:24 Ответить
Если откроют метро то моментально умрёт ещё 200 тысяч от короновируса только в одном Киеве.
Поэтому, не открывая метро спасут эти 200 тысяч. И + ещё 120 тысяч спасённых от смерти в результате карантина, о которых заявил Зеленский.
Итого уже власть спасёт 200+120 = 360 тысяч.
Метро не открывать, что бы спасти 200 тысяч жизней
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13.05.2020 12:28 Ответить
Давай дуплись быстрей, а то пробки авто уже зашкаливают
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13.05.2020 12:22 Ответить
Не откажу себе в удовольствии напомнить, что педалик брехло. Оно публично (есть новость на Цензоре) пообещало, что на дурантин горячую воду отключать не будут. Пообещал, но вчера у меня отключили. Вот так можно верить примкнувшему с зелебобам педале.
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13.05.2020 12:25 Ответить
Який район?
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13.05.2020 12:53 Ответить
Лесной массив
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13.05.2020 13:39 Ответить
Хорошая новость.
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13.05.2020 12:26 Ответить
"остановить общественный транспорт можно за один день. А вот, чтобы полностью восстановить его работу, - нужно некоторое время"

почему? Разве раньше каждую ночь не заезжал общественный транспорт на "сон" и выезжал в 5 утра? Или уже разворовали технику? Или водители, получающие копейки и отправленные за свой счет домой - уволились , сказав -"Пошли вы на.."
Почему - каждый день транспорт полностью останавливался и с утра снова запускался - а тут "нужно время". Виталик - ты нам "втираешь какую-то дичь!"
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13.05.2020 12:27 Ответить
аферистам верить на слово нельзя
они найдут тысячи причин, чтобы затянуть время и блокировать городской транспорт как можно дольше.
почему? причина кроется не в коронавирусе.
власть рабовладельцев панически боится массовых протестов
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13.05.2020 12:33 Ответить
Какой смысл открывать рынки, кофейни, в дальнейшем ТРЦ и т.д. если люди не могут доехать?
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13.05.2020 12:40 Ответить
так у нас в штате открыто.....тока туда не кто не ходит...опасно знаете это хождение....
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13.05.2020 13:18 Ответить
Тут в PL народу в торговых центрах еще больше, чем до короновируса. Очереди на кассы как перед рождественскими праздниками. Маски из цветных тряпочек или на ухе, или на подбородке. По улицам шляются, на великах толпами ездят,машин везде полно.

Но никаких гор трупов не наблюдается и заболевших никак не могут найти, хоть для статистики .
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13.05.2020 17:11 Ответить
У переповнений маршрутках менше шансів заразитися ніж у метро, так, Кличко?
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13.05.2020 13:03 Ответить
ура!
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13.05.2020 14:14 Ответить
а разнести на 2 часа начало рабочего дня ума не хватает?
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13.05.2020 15:33 Ответить
 
 