В "Слуге народа" не могут определиться с запретом российских соцсетей: "Это популизм" - "Давайте, на всякий случай, подпишем, послезавтра истекают санкции"

Во фракции "Слуга народа" не могут определиться относительно инициативы по запрету российских социальных сетей постановлением Верховной Рады.

Соответствующие противоречия в "Слуге народа" возникли во время обсуждения во фракционном чате инициативы фракции "Голоса" по сбору подписей для внеочередного заседания ВР по продлению запрета российских соцсетей, сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, в чат "Слуги народа" пришло сообщение от нардепа Евгении Кравчук (СН): "Коллеги "Голос" собирает подписи под Постановлением о блокировании российских социальных сетей. Решение продлить блокировку есть уже давно, СБУ обратилось с соответствующим обращением, завтра будет решение СНБО и соответствующий указ. Это популистский шаг исключительно для политических дивидендов".

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На это сообщение отреагировал глава фракции СН Давид Арахамия: "Коллеги, давайте, на всякий случай, подпишем и если СНБО не примет завтра этот указ, послезавтра истекают санкции, мы сделаем внеочередное".

Напомним, сегодня "Голос" объявил, что собирает подписи для внеочередного заседания ВР по продлению запрета российских соцсетей: Запрет истекает через одни сутки и 13 часов.

Как сообщалось, в мае 2017 года пятый президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях против соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также компаний "Мэйл.ру", "Яндекс" и их сервисов. Доступ ко всем сервисам "Яндекса" и Mail.ru был запрещен сроком на три года.

10 апреля в Службе безопасности Украины предложили продлить санкции в отношении российских социальных сетей "Одноклассники" и "ВКонтакте" еще на три года. Соответствующие предложения в Совет национальной безопасности и обороны Украины внес глава СБУ Иван Баканов. Позже Баканов внес дополнительные предложения о запрете российских веб-ресурсов и программ. В частности, он предлагает продлить санкции не только против "ВКонтакте" и "Одноклассники", но и против "Яндекс", "Mail.ru", "Доктор Веб", "Касперский", "1С" и "Парус".