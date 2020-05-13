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В "Слуге народа" не могут определиться с запретом российских соцсетей: "Это популизм" - "Давайте, на всякий случай, подпишем, послезавтра истекают санкции"

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Во фракции "Слуга народа" не могут определиться относительно инициативы по запрету российских социальных сетей постановлением Верховной Рады.

Соответствующие противоречия в "Слуге народа" возникли во время обсуждения во фракционном чате инициативы фракции "Голоса" по сбору подписей для внеочередного заседания ВР по продлению запрета российских соцсетей, сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, в чат "Слуги народа" пришло сообщение от нардепа Евгении Кравчук (СН): "Коллеги "Голос" собирает подписи под Постановлением о блокировании российских социальных сетей. Решение продлить блокировку есть уже давно, СБУ обратилось с соответствующим обращением, завтра будет решение СНБО и соответствующий указ. Это популистский шаг исключительно для политических дивидендов".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Голос" собирает подписи для внеочередного заседания ВР по продлению запрета российских соцсетей: Запрет истекает через одни сутки и 13 часов

На это сообщение отреагировал глава фракции СН Давид Арахамия: "Коллеги, давайте, на всякий случай, подпишем и если СНБО не примет завтра этот указ, послезавтра истекают санкции, мы сделаем внеочередное".

В Слуге народа не могут определиться с запретом российских соцсетей: Это популизм - Давайте, на всякий случай, подпишем, послезавтра истекают санкции 01

Напомним, сегодня "Голос" объявил, что собирает подписи для внеочередного заседания ВР по продлению запрета российских соцсетей: Запрет истекает через одни сутки и 13 часов.

Как сообщалось, в мае 2017 года пятый президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях против соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также компаний "Мэйл.ру", "Яндекс" и их сервисов. Доступ ко всем сервисам "Яндекса" и Mail.ru был запрещен сроком на три года.

10 апреля в Службе безопасности Украины предложили продлить санкции в отношении российских социальных сетей "Одноклассники" и "ВКонтакте" еще на три года. Соответствующие предложения в Совет национальной безопасности и обороны Украины внес глава СБУ Иван Баканов. Позже Баканов внес дополнительные предложения о запрете российских веб-ресурсов и программ. В частности, он предлагает продлить санкции не только против "ВКонтакте" и "Одноклассники", но и против "Яндекс", "Mail.ru", "Доктор Веб", "Касперский", "1С" и "Парус".

Автор: 

ВР (29303) запрет (1709) россия (96472) социальные сети (643) Арахамия Давид (991) Слуга народа (2638) Голос партия (500) Кравчук Евгения (368)


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Топ комментарии
+46
прислуга урода не может определится у нас война или внутренний конфликт?
рыба тухнет с головы
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13.05.2020 12:27 Ответить
+34
Заборона кацапських соцмереж - популізм!
А боротьба проти кацапських окупантів це також популізм?
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13.05.2020 12:32 Ответить
+31
Такое впечатление, что у нас тоже оккупационная администрация у власти, как в Домбасе.
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13.05.2020 12:28 Ответить
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точно...а тут солдатик вконтактике постит свое фото с геолокацией, и кацапские комунадо все фиксируют... и СССР надо вернуть, там ыл вкусный пломбир
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13.05.2020 13:16 Ответить
Понос. Когда арестовывают начальника штаба АТО, за шпионаж, какой - то солдатик ВСУ, со своим акком - херня из под ногтей, кому он нужен?
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13.05.2020 13:44 Ответить
Керня. От работника штаба и от солдатика разная инфа, и та и та полезная для кацапов
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13.05.2020 13:47 Ответить
В чем полезность? Голову херней забивать? (https://www.youtube.com/watch?v=dHFiCSxX4ec ссылка )
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13.05.2020 14:01 Ответить
ты тупой, или прикидываешься?
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13.05.2020 14:04 Ответить
он совок. Это хуже чем просто тупой.
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13.05.2020 14:08 Ответить
Та там и рабочих в Раше вербуют... Носители ценной инфы)))
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13.05.2020 14:15 Ответить
ценной-не ценной...все пригодится когда-нибудь. Особо если учесть, что солдатиков много тысяч
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13.05.2020 15:02 Ответить
,.///
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13.05.2020 13:05 Ответить
проба пєра?
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13.05.2020 13:13 Ответить
Проба пєра після лазні.
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13.05.2020 13:19 Ответить
Політика справа темна. Дивіться краще позитивні https://indianfilm.ru індійські фільми
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13.05.2020 13:51 Ответить
Как же им запретить родное? Зебил без паРаши? Невозможно!!!
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13.05.2020 13:12 Ответить
"слуги народу" не можуть визначитися із забороною російських соцмереж...

мало того, шмаркля та ******* не можуть до цих пiр визначитися, хто напав на Україну та веде проти неї вiйну вже сьомий рiк. а Ви про соц.мережi...
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13.05.2020 13:13 Ответить
вже визначилися вони давно, шо ви клєвєщєтє...Це "та сторона"...)
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13.05.2020 13:14 Ответить
Партия СН против популизма? Це шось нове
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13.05.2020 13:13 Ответить
Соцсети бессмысленно запрещать (существует обход через vpn), а вот в запрете на трансляцию паРаша ТВ есть хоть какой-то смысл (далеко не у всех старых пердунов стоят спутниковые антенны)!
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13.05.2020 13:15 Ответить
О це так ділема у КоЗеМанди.
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13.05.2020 13:18 Ответить
Да скорее всего продлят, хоть я и против.
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13.05.2020 13:20 Ответить
У "Слузі народу" не можуть визначитися із забороною російських соцмереж: "Це популізм" - "Підпишімо, про всяк випадок, післязавтра закінчуються санкції" - Цензор.НЕТ 5693
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13.05.2020 13:30 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=1mZZZ4dBlRo&feature=youtu.be&t=1453 О СЕГОДНЯШНЕЙ СИТУАЦИИ СНЯЛИ ФИЛЬМ 25 ЛЕТ НАЗАД! БЫДЛО ВО ВЛАСТИ. 3 мин.
https://www.youtube.com/watch?v=1mZZZ4dBlRo&feature=youtu.be&t=1453
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13.05.2020 13:54 Ответить
це документальний фiльм...

на жаль не дуже смiшний. або "Сміх крізь сльози"



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13.05.2020 14:16 Ответить
Что за ерунда. Почему надо постоянно продлевать? Вели один раз и все. Как придет время - отменить запрет. Нечем больше заняться, как каждый раз продлевать санкции?!?
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13.05.2020 13:30 Ответить
Обрали зебілів, нікчем, зброд керувати державою.
На що сподівались ?
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13.05.2020 13:33 Ответить
ох как пороховата на зелёных набросилась, прям как не родные)) так ваш жеж патриот липовый указ выдал, три года уже как воевали??
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13.05.2020 13:33 Ответить
так все пользуются через впп и это не преследуется законом, запретить нельзя, для чего все это очковтирательство?
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13.05.2020 13:34 Ответить
Через ВПН пользуются дебилы. Только умственно отсталый человек во время войны может пользоваться ресурсом, сервера которого стоят в москве и питере.
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13.05.2020 13:58 Ответить
У любой соцсети, не запрещенной в РФ, есть сервера в Москве и Питере, открою секрет.
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13.05.2020 14:22 Ответить
Вы не открыли для меня секрет и сами себе ответили - запрещенными в рф есть те ресурсы, которые отказываются дать доступ к идентификации пользователя.
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13.05.2020 15:39 Ответить
По этой логике, все соцсети, не запрещенные в РФ, должны быть заблокированы в Украине, на уровне с ВК и ОК, ибо сливают инфу фсб, в том числе и ФБ.
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13.05.2020 16:10 Ответить
Вам неизвестно, что по пакету законов Яровой, ФСБ потребовало от Цукерберга предоставить не только личные данные, но и переписку пользователей. После чего, Цукерберг выступил в конгрессе и заявил, что он готов сотрудничать только с ЦРУ, но даже ЦРУ не выдвигает таких требований, как ФСБ. И, если ему нужно будет уйти с этого рынка, то он это сделает.
А, как Вы думаете, что ответили ФСБ VK и однокласники ?
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13.05.2020 17:06 Ответить
Цукерберг так же по запросу будет сливать инфу цру, как вк будет сливать ее фсб, для меня никакой разницы.
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13.05.2020 17:20 Ответить
Да, будет. Не знаю как Вас, но меня первый вариант больше устраивает. А, про "какая разница", я это где-то уже слышал.
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13.05.2020 19:41 Ответить
Підкажи ж но мені ресурси e-mail, окрім кацапських, які при реэстрації не вимогають верифікації користувача за телефоном або IP. (Українські, всі ідентифікують) Буду дуже вдячний.
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13.05.2020 14:28 Ответить
От і я думаю... В чому сенс данної епопеї з блокуванням, в умовах коли всі найпопулярнійші браузери мають вбудований VPN??? І це вже не той тормознутий VPN, що 3 роки тому...
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13.05.2020 14:09 Ответить
Вы считаете, что Ваш IP и номер Вашего телефона - это предел мечтаний для фсб ? Потрудитесь хотябы узнать, что такое многоуровневый сбор информации. И только не думайте, что к Вам это не имеет никакого отношения. Удачи Вам, VPN Вам в "руки".
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13.05.2020 15:45 Ответить
До чого тут ФСБ??? Я взагалі то питав про ІНШІ ресурси, які при реэстрації не вимогають верифікації...
Що до інформації - да хай збирають, от тільки куди вони ту інформацію про неіснуючу особу(фактично разового бота) засунуть ...
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13.05.2020 18:32 Ответить
Этой Кравчук нужно с разгона подсрачник зарядить, чтобы аж подпрыгнула, тогда, может быть, в её голове что-то прояснится и появятся мысли.
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13.05.2020 13:38 Ответить
Если закрыть, то где ж зелёная падаль будет харчеваться кацапским говном? Правда, свинья грязь всегда найдёт! А людям, эта помойка не нужна.
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13.05.2020 13:46 Ответить
А что говорит Йуля?
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13.05.2020 13:59 Ответить
У "Слузі народу" не можуть визначитися із забороною російських соцмереж: "Це популізм" - "Підпишімо, про всяк випадок, післязавтра закінчуються санкції" - Цензор.НЕТ 8133
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13.05.2020 14:02 Ответить
Тогда уже и Гугл Хром закрывайте, потому что у него среди расширений имеются бесплатные плагины-приложения, которые снимают блокировку вышеперечисленных сайтов!
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13.05.2020 14:04 Ответить
О, еще один неподмытый!
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13.05.2020 14:13 Ответить
слышь ты, придурь, не боись, когда гугл хром станет рашистским подрывным ресурсом, тогда и закроем. обязательно .
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13.05.2020 14:19 Ответить
Кстати, подкину информацию к размышлению для СБУ. Только что глянул вконтакты (с огромным трудом прорвался)) и что я вижу... Как вы относитесь к таким группам и на сколько их нужно сажать. Для инфы: такой направленности - масса, подписчиков сотни тысяч, время последнего посещения - актуально, не 5 лет назад.
Навскидку, 2 сообщества

http://www.fotolink.su/pic_b/2c7d4821f4a72f50e1e8edf14d77bd2b.jpg
http://www.fotolink.su/pic_b/648acad7555708274ccea31ed7d80207.jpg
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13.05.2020 14:29 Ответить
антоша, эти группы прекрасно проживут и на других ресурсах. не напрягайся так зря.
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13.05.2020 16:02 Ответить
Гугл хром то чем кому виноват? Вся безопасность в руках "утопающего" Сторонние аппликации в хроме, не попадают в этот регламент. А следить за жертвой с помощью видео камеры, куда более проще, главное 1 раз выйти с жертвой на видео звонок. И все, больше ничего не нужно. Весь букет говна, у вас будет де-факто.
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13.05.2020 17:22 Ответить
эти придурки вилюр закрыть не смогли, чего от них по руSSким сайтам ожидать
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13.05.2020 14:27 Ответить
впн указом ещё запретите.
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13.05.2020 16:22 Ответить
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