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Утечка персональных данных не связана с приложением "Дія" и произошла более, чем полгода назад, - Шмыгаль

Утечка персональных данных не связана с приложением

Утечка персональных данных украинцев, которые на днях появились в открытом доступе в одном из Telegram-каналов, произошла еще полгода назад и не имеет ничего общего с мобильным приложением для оцифрованных документов "Дія".

Об этом во время часа вопросов к правительству сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

"То, что вы видите в интернете (новости о сливе персональной информации на одном из Telegram-каналов. - Ред.), это действительно происходило. По поводу этого открыто уголовное производство. Это происходило более, чем полгода назад, когда были старые реестры данных. Новые реестры полностью защищены", - подчеркнул премьер.

Премьер-министр подчеркнул, что приложение "Дія" является полностью защищенной системой и утечек данных с нее не происходило.

Напомним, на днях в интернете появилось несколько телеграм-каналов, распространяющих персональные данные граждан. Вчера активно начали распространяться фейки, что эта информация связана с работой приложения "Дія". Министерство цифровой трансформации Украины опровергло эту информацию. За проверку каналов взялась СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правительство запретило экспорт гречки, - Шмыгаль

Автор: 

утечка (66) защита персональных данных (40) Шмыгаль Денис (2746) Дія (428)


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Топ комментарии
+15
Слушаем и верим каждому слову ахметкиной прокладки.)
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13.05.2020 12:44 Ответить
+12
Який же дурень тепер вам повірить...
Ви все в мережу зіллєте.
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13.05.2020 12:46 Ответить
+11
А що на це каже Закон про захист персональних даних? Хтось поніс покарання, чи як завжди?..
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13.05.2020 12:43 Ответить
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А що на це каже Закон про захист персональних даних? Хтось поніс покарання, чи як завжди?..
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13.05.2020 12:43 Ответить
Вопрос риторический.
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13.05.2020 13:01 Ответить
Слушаем и верим каждому слову ахметкиной прокладки.)
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13.05.2020 12:44 Ответить
Ага! А вчора були заяви, що то все - фейк! То персональні дані таки викрали? А знаходилися вони у базах даних, які контролюють державні органи. Нє? То яка різниця, чи "Дія", чи база даних скажімо МВС. З цими "державниками" справи не варто мати взагалі. Бо що таке Держава, а тим більше Правова, вони не усвідомлюють.
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13.05.2020 13:14 Ответить
Полгода назад...
Другими словами, Шмыгаль сказал это не я, это попередники )
Шмыгаль вообще ничего не делает, ничего не знает, ничего конкретного не отвечает на любые вопросы к нему.
Короче, "классного" премьера выбрал себе Ахметов
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13.05.2020 12:44 Ответить
Який же дурень тепер вам повірить...
Ви все в мережу зіллєте.
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13.05.2020 12:46 Ответить
Зебіли й досі вірять.
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13.05.2020 12:47 Ответить
Конечно конечно.

Утечка персональных данных не связана с приложением "Дія" и произошла более, чем полгода назад, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1418
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13.05.2020 12:46 Ответить
Долго придумывали отмазку. И это то при целом МинДиджитал, СБУ, КиберМентам.....
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13.05.2020 12:47 Ответить
Главный ЗЕленый миндиджиталист до эпик фейла с "Дией" заявлял, что значение кибербезопасности сильно преувеличено.

Так что результат получился вполне закономерный.
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13.05.2020 13:00 Ответить
Пол-года назад появились первые сообщения, что Федоров пропал. Это совпадение?
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13.05.2020 12:48 Ответить
За что ЗЕутырки не возьмутся - получается кал и днище. Иначе не могут...
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13.05.2020 12:50 Ответить
Главный ЗЕбил во время предвыборной кампании кричал "Країна у смартфоні"! А на деле оказалось "Все люди - лошары со смартфонами".
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13.05.2020 12:52 Ответить
Ой-не-не-не-не...
Ай, милай, дай на ручке погадаю и всю правду расскажу.
Гадания, цыгане и ЗЕбанарии никогда не врут.
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13.05.2020 12:58 Ответить
Витік персональних даних не пов'язаний із застосунком "Дія" і стався більш ніж пів року тому, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3769

А вот как на самом деле:
Витік персональних даних не пов'язаний із застосунком "Дія" і стався більш ніж пів року тому, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9334
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13.05.2020 13:03 Ответить
«Я думаю, что роль кибербезопасности немного преувеличена. О ней много говорят, но по факту привести каких-то реальных кейсов киберугроз мало кто может. Приведу простой пример. Когда мы пришли в Офис президента, IT-команда показала дашборды с тысячью атак в день, перегрузкой сайтов и тд. Через две недели мы их уволили, и ничего не происходило на протяжении нескольких месяцев, пока мы собирали новую команду». Глава Минцифры Федоров.

Ну вот наконец произошло, когда ЗЕбанарий Федоров собрал новую команду.
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13.05.2020 13:06 Ответить
Я тебе, конечно, верю.
Я и сам все это видел
Как продали базу данных...
Это наш с тобой секрет.
Наш с тобою секрет! https://www.youtube.com/watch?v=lOac1vzj51k (с)
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13.05.2020 13:07 Ответить
Аваков слил базу на 26 млн украинцев в интернет!

https://www.youtube.com/watch?v=-V6fN5cUfiE
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13.05.2020 13:23 Ответить
Ага, канешна, и брат Ермака должности не продавал, он сам потерпевший, и бубочка в Оман ездил за счет жены о сотрудничестве двух стран договариваться, и прочая, и прочая...
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13.05.2020 13:25 Ответить
Знову бреше ахметівська потвора..Аваков злив..це тільки дурню не понятно..
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13.05.2020 13:32 Ответить
зеленский с ярмаком расширяют торговлю
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13.05.2020 13:46 Ответить
Не-е-е. Это зубожили сами посливали свои данные. А фуле
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13.05.2020 13:48 Ответить
я ихнюю дiю, уже давно на чистую воду вывел. Слепили базу понимаешь, и продают всем желающим. А люди настолько доверчивые, что даже мне в глаза утверждают, что это я дурак, зе хочет как лучше!!! мда.
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13.05.2020 17:17 Ответить
 
 