Утечка персональных данных не связана с приложением "Дія" и произошла более, чем полгода назад, - Шмыгаль
Утечка персональных данных украинцев, которые на днях появились в открытом доступе в одном из Telegram-каналов, произошла еще полгода назад и не имеет ничего общего с мобильным приложением для оцифрованных документов "Дія".
Об этом во время часа вопросов к правительству сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".
"То, что вы видите в интернете (новости о сливе персональной информации на одном из Telegram-каналов. - Ред.), это действительно происходило. По поводу этого открыто уголовное производство. Это происходило более, чем полгода назад, когда были старые реестры данных. Новые реестры полностью защищены", - подчеркнул премьер.
Премьер-министр подчеркнул, что приложение "Дія" является полностью защищенной системой и утечек данных с нее не происходило.
Напомним, на днях в интернете появилось несколько телеграм-каналов, распространяющих персональные данные граждан. Вчера активно начали распространяться фейки, что эта информация связана с работой приложения "Дія". Министерство цифровой трансформации Украины опровергло эту информацию. За проверку каналов взялась СБУ.
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Другими словами, Шмыгаль сказал это не я, это попередники )
Шмыгаль вообще ничего не делает, ничего не знает, ничего конкретного не отвечает на любые вопросы к нему.
Короче, "классного" премьера выбрал себе Ахметов
Ви все в мережу зіллєте.
Так что результат получился вполне закономерный.
Ай, милай, дай на ручке погадаю и всю правду расскажу.
Гадания, цыгане и ЗЕбанарии никогда не врут.
А вот как на самом деле:
Ну вот наконец произошло, когда ЗЕбанарий Федоров собрал новую команду.
Я и сам все это видел
Как продали базу данных...
Это наш с тобой секрет.
Наш с тобою секрет! https://www.youtube.com/watch?v=lOac1vzj51k (с)
https://www.youtube.com/watch?v=-V6fN5cUfiE