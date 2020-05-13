Утечка персональных данных не связана с приложением "Дія" и произошла более, чем полгода назад, - Шмыгаль

Утечка персональных данных украинцев, которые на днях появились в открытом доступе в одном из Telegram-каналов, произошла еще полгода назад и не имеет ничего общего с мобильным приложением для оцифрованных документов "Дія".

Об этом во время часа вопросов к правительству сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

"То, что вы видите в интернете (новости о сливе персональной информации на одном из Telegram-каналов. - Ред.), это действительно происходило. По поводу этого открыто уголовное производство. Это происходило более, чем полгода назад, когда были старые реестры данных. Новые реестры полностью защищены", - подчеркнул премьер.

Премьер-министр подчеркнул, что приложение "Дія" является полностью защищенной системой и утечек данных с нее не происходило.

Напомним, на днях в интернете появилось несколько телеграм-каналов, распространяющих персональные данные граждан. Вчера активно начали распространяться фейки, что эта информация связана с работой приложения "Дія". Министерство цифровой трансформации Украины опровергло эту информацию. За проверку каналов взялась СБУ.

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