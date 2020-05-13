Суд обязал НАБУ открыть уголовное производство против Венедиктовой по заявлению экс-советника Трубы. ДОКУМЕНТ

Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть уголовное производство в отношении Ирины Венедиктовой по обращению члена общественной организации "Совет общественного контроля", экс-советника бывшего директора Госбюро расследований Олега Шрама.

Об этом Олег Шрам сообщил на своей странице в "Фейсбуке", опубликовав решение суда, передает Цензор.НЕТ.

"Еще в феврале я заявил о том, что в.и.о. директора ГБР Ирина Венедиктова незаконно назначила себе работников патронатной службы (советников, помощников). Было подано соответствующее заявление в НАБУ, а 7 мая ВАКС обязал детективов открыть это уголовное производство. Ожидаю от НАБУ быстрого и эффективного расследования указанного факта, который уже сейчас можно квалифицировать по ч. 2 ст. 364 УК, так как сумма незаконно выплаченной зарплаты этим работникам существенно увеличилась", - написал он.

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