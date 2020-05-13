РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12421 посетитель онлайн
Новости
3 255 5

Суд обязал НАБУ открыть уголовное производство против Венедиктовой по заявлению экс-советника Трубы. ДОКУМЕНТ

Суд обязал НАБУ открыть уголовное производство против Венедиктовой по заявлению экс-советника Трубы. ДОКУМЕНТ

Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть уголовное производство в отношении Ирины Венедиктовой по обращению члена общественной организации "Совет общественного контроля", экс-советника бывшего директора Госбюро расследований Олега Шрама.

Об этом Олег Шрам сообщил на своей странице в "Фейсбуке", опубликовав решение суда, передает Цензор.НЕТ.

"Еще в феврале я заявил о том, что в.и.о. директора ГБР Ирина Венедиктова незаконно назначила себе работников патронатной службы (советников, помощников). Было подано соответствующее заявление в НАБУ, а 7 мая ВАКС обязал детективов открыть это уголовное производство. Ожидаю от НАБУ быстрого и эффективного расследования указанного факта, который уже сейчас можно квалифицировать по ч. 2 ст. 364 УК, так как сумма незаконно выплаченной зарплаты этим работникам существенно увеличилась", - написал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Венедиктова начала сворачивать реформу прокуратуры и готовит уголовное преследование Ульяны Супрун, - "Atlantic Council"

Суд обязал НАБУ открыть уголовное производство против Венедиктовой по заявлению экс-советника Трубы 01
Суд обязал НАБУ открыть уголовное производство против Венедиктовой по заявлению экс-советника Трубы 02
Суд обязал НАБУ открыть уголовное производство против Венедиктовой по заявлению экс-советника Трубы 03
Суд обязал НАБУ открыть уголовное производство против Венедиктовой по заявлению экс-советника Трубы 04
Суд обязал НАБУ открыть уголовное производство против Венедиктовой по заявлению экс-советника Трубы 05
Суд обязал НАБУ открыть уголовное производство против Венедиктовой по заявлению экс-советника Трубы 06

Автор: 

НАБУ (4242) Антикоррупционный суд (1239) Труба Роман (297) ГБР (3081) Венедиктова Ирина (726)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
++
показать весь комментарий
13.05.2020 13:08 Ответить
Жабогадюкингом зеленой своры удовлетворен! Давайте, жгите еще! Больше трэша, больше разброда и склок между этими тварями по любому поводу!
показать весь комментарий
13.05.2020 13:11 Ответить
Украинская национальная традиция. Проталкиваем на должность мудака, потом открываем уголовное дело и начинаем рулить этим человеком. И так через одного.
показать весь комментарий
13.05.2020 13:42 Ответить
Останні дні зеленої парфюмерши!!!
показать весь комментарий
13.05.2020 14:13 Ответить
Мда, такую физиономию, сможет полюбить только тюремный объектив. Забавно, когда эти пауки друг друга начинают жрать.
показать весь комментарий
13.05.2020 17:12 Ответить
 
 