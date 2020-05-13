Наемники РФ выпустили 20 мин из 120-мм минометов по защитникам Крымского. С начала суток - 5 вражеских обстрелов, ранен боец, - Минобороны

С начала текущих суток, 13 мая, по состоянию на 12:00, российско-оккупационные войска нарушили режим тишины на линии боевого соприкосновения 5 раз.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Ночью, с 1:50 от села Верхнешироковское, на приморском участке нашей обороны, оккупанты открыли огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового вооружения по защитникам Гнутово. В течение 20 минут защитники Украины из легкого пехотного вооружения заставили оккупантов соблюдать режим тишины.

Вооруженные формирования РФ, в очередной раз игнорируя минские соглашения дважды сознательно применили от оккупированного ими пгт Сентяновка миномет по позициям защитников Крымского, выпустив всего 20 мин 120-мм калибра. Также оккупанты вели здесь огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Наши мужественные воины из штатного вооружения решительно подавляли вражескую активность", - сказано в сообщении.

Кроме того, как отметили в ведомстве, из гранатометов различных систем и стрелкового вооружения враг после 7:55 вел огонь по защитникам Орехово, и после 10:05 из автоматических станковых гранатометов - по защитникам Старогнатовки.

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В Минобороны подчеркнули, что подразделения Объединенных сил в районах указанных населенных пунктов также вели адекватные оборонительные действия из легкого пехотного вооружения, решительно подавляя вооруженную активность российско-оккупационных войск.

"К сожалению, в результате прицельных вражеских обстрелов, сегодня один наш защитник получил осколочное ранение. Он был оперативно доставлен в военный мобильный госпиталь, ему предоставлена ​​надлежащая медицинская помощь", - добавили в ведомстве.