Шмыгаль об открытии детсадов: "Должны дотерпеть хотя бы еще несколько недель, может месяц"

Детские сады в Украине откроются после того, как будет возобновлена работа междугородного и пригородного транспорта.

Об этом во время часа вопросов правительству в Верховной Рады заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"О работе детских садов: у нас есть план поэтапного выхода из карантина, четко расписано, когда начнут работать дошкольные учебные заведения и как будет происходить ослабление карантинных условий. К сожалению, мы должны сейчас еще дотерпеть хотя бы еще несколько недель, может месяц, когда снизится количество заболевших и вырастет количество выздоровевших", - сказал премьер.

По его словам, это очень важно, дети могут являться бессимптомными больными, а воспитатели в садах также имеют право на защиту от болезни.

"Поэтому вопрос детских садов будет рассматриваться тогда, когда будет рассматриваться вопрос междугородного и пригородного транспорта", - отметил Шмыгаль.

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