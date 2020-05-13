РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11055 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
3 705 13

Шмыгаль об открытии детсадов: "Должны дотерпеть хотя бы еще несколько недель, может месяц"

Шмыгаль об открытии детсадов:

Детские сады в Украине откроются после того, как будет возобновлена работа междугородного и пригородного транспорта.

Об этом во время часа вопросов правительству в Верховной Рады заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"О работе детских садов: у нас есть план поэтапного выхода из карантина, четко расписано, когда начнут работать дошкольные учебные заведения и как будет происходить ослабление карантинных условий. К сожалению, мы должны сейчас еще дотерпеть хотя бы еще несколько недель, может месяц, когда снизится количество заболевших и вырастет количество выздоровевших", - сказал премьер.

По его словам, это очень важно, дети могут являться бессимптомными больными, а воспитатели в садах также имеют право на защиту от болезни.

"Поэтому вопрос детских садов будет рассматриваться тогда, когда будет рассматриваться вопрос междугородного и пригородного транспорта", - отметил Шмыгаль.

Читайте также: Детсады могут начать работать летом, но нужно учитывать эпидситуацию, - Мандзий

детсад (430) карантин (16729) Шмыгаль Денис (2746) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+5
Это не отвечает на вопрос куда девать детей когда оба родителя на работе а бабушек нет
показать весь комментарий
13.05.2020 13:09 Ответить
+4
Мол, терпите терпилы... по жизни терпите.
показать весь комментарий
13.05.2020 13:07 Ответить
+3
Шмигаль про відкриття дитсадків: "Повинні дотерпіти хоча б ще кілька тижнів, може, місяць" - Цензор.НЕТ 3488
показать весь комментарий
13.05.2020 15:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мол, терпите терпилы... по жизни терпите.
показать весь комментарий
13.05.2020 13:07 Ответить
Это не отвечает на вопрос куда девать детей когда оба родителя на работе а бабушек нет
показать весь комментарий
13.05.2020 13:09 Ответить
А если родитель один?..
показать весь комментарий
13.05.2020 13:11 Ответить
Точно, а на літо дитсадки все одно зачиняються...
показать весь комментарий
13.05.2020 13:11 Ответить
Родители тоже на лето в отпуск уходят?
показать весь комментарий
13.05.2020 14:16 Ответить
А кого це цікавить, совок ні де не подівся.
показать весь комментарий
13.05.2020 15:46 Ответить
інформація для зебілів: у місяці 4 неділі, бо знов будете кричати, що "вирвали з контексту"
показать весь комментарий
13.05.2020 13:11 Ответить
Становится очевидным, что решение по этому вопросу будет принимать уже новый премьер-министр.
показать весь комментарий
13.05.2020 13:19 Ответить
потерпите... это как? сидеть с детьми дома? а тупо - где брать деньги на еду для них?
показать весь комментарий
13.05.2020 13:29 Ответить
Детям в Верховной раде очень понравится кнопочки нажимать)) Пусть бы это время, о котором говорит дядька, побыли и потерпели там вместе с "депутатами". Так они быстро вернут всех туда, откуда выдернули. И законы принимать буду, думая! О людях прежде всего.
А дети побегают, попрыгают, покушают в ВР!! Хоть какое-то разноообразие для них... а родители пока хоть отдохнут))
показать весь комментарий
13.05.2020 13:43 Ответить
Статистику грипа и пневмонии засекретили за февраль,март чтоб заняться приписками для ковид 19.
показать весь комментарий
13.05.2020 14:14 Ответить
Шмигаль про відкриття дитсадків: "Повинні дотерпіти хоча б ще кілька тижнів, може, місяць" - Цензор.НЕТ 9388
показать весь комментарий
13.05.2020 14:44 Ответить
Шмигаль про відкриття дитсадків: "Повинні дотерпіти хоча б ще кілька тижнів, може, місяць" - Цензор.НЕТ 3488
показать весь комментарий
13.05.2020 15:04 Ответить
 
 