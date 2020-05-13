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Шмыгаль о закупке Минздравом защитных костюмов: Если есть данные о завышении цен, обращайтесь к правоохранителям

Шмыгаль о закупке Минздравом защитных костюмов: Если есть данные о завышении цен, обращайтесь к правоохранителям

Закупки Министерством здравоохранения костюмов биозащиты китайского производства для медиков проводились в соответствии с процедурами.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания Верховной Рады в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Все закупки средств индивидуальной защиты осуществляются в соответствии с процедурами через соответствующие предприятия и открытые площадки. Если у вас есть данные, что цены были завышены или что-то не прибыло, прошу передавать это в письменной форме в Кабинет Министров и правоохранительные органы для возбуждения соответствующих уголовных дел и расследований",- ответил он на вопрос нардепа от фракции "Голос" Ольги Стефанишиной о закупках.

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В свою очередь Стефанишина подчеркнула, что направит на министра здравоохранения заявление в правоохранительные органы.

"Сегодня премьер-министр посоветовал мне написать на министра Максима Степанова заявление в правоохранительные органы. Так Денис Шмыгаль ответил на мой вопрос о знаменитых "костюмах Степанова", закупленных втридорога, которые до сих пор (через месяц после закупки) не доехали до украинских медиков. Хороший совет, так и сделаю", - заявила она.

Автор: 

госзакупки (961) Минздрав (4907) закупки (778) Стефанишина Ольга нардеп (79) Шмыгаль Денис (2746)


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Топ комментарии
+1
Ай не магу...да там сабаков))) До кого звертатися, оце гарна відповідь..)))
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13.05.2020 13:28 Ответить
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Если вьі не отзоветесь,
Мьі напишем в "Спортлото" (с)
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13.05.2020 13:28 Ответить
Ай не магу...да там сабаков))) До кого звертатися, оце гарна відповідь..)))
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13.05.2020 13:28 Ответить
А чому правоохоронні органи не можуть самі все перевірити?Один вже повідомив про брата Єрмака))
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13.05.2020 13:29 Ответить
Другими словами, всех, кого я обокрал... я прощаю )
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13.05.2020 13:29 Ответить
"Замучаетесь пыль по судам глотать"
Где-то я это уже слышал
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13.05.2020 13:31 Ответить
если проводили по алгоритму ничо бы и небыло. а от по процедурах это совсем другое дело.
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13.05.2020 13:33 Ответить
ОЙ НУ ДУЖЕ ....ПРОЗОРО...
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13.05.2020 14:37 Ответить
ага-я воль так и сделаем или к дворнику бабе глаше
какая разница
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13.05.2020 15:10 Ответить
правильно.
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13.05.2020 16:24 Ответить
Сначала авакова-вора уволь, а потом мы будем обращаться к правоохранителям(((
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13.05.2020 18:44 Ответить
 
 