Данных о закупке ОП тестов на коронавирус, которые забраковал ЦОЗ, нет, значит деньги потратили не из бюджета, - глава StateWatch Каневский

На портале Prozorro отсутствуют какие-либо масштабные закупки органов власти в ООО "Укргентех". А это значит, что потратили на них деньги не из бюджета Украины.

Об этом сообщил глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Общественность возмущена, что ОП сначала объявил масштабную закупку тестов. А только после в Минздраве решили проверить их релевантность.

Но трюк заключается в другом. На портале Prozorro отсутствуют какие-либо масштабные закупки органов власти в ООО "Укргентех". Аналитики StateWatch проверили. А это значит, что заявление ОП было нереализованным обещанием. И поэтому общественности нечему возмущаться. Так как бюджетные средства, еще не потратили на тесты ООО "Укргентех", - рассказал он.

По словам Каневского, либо же ОП в который раз говорит о закупке не за бюджетные средства, а частные. Каких-то тайных бизнесменов, которые дружат с высшим руководством государства.

"Тогда в принципе общественности тоже нечего возмущаться. Зря потраченные средства все равно частные, а не бюджетные. Единственное, что должно во время пандемии беспокоить публику, так это вопрос: когда это правительство организует массовое тестирование, чтобы вовремя выявлять носителей коронавируса?" - подытожил Каневский.

Ранее сообщалось, что Центр общественного здоровья забраковал купленные Офисом Президента отечественные тесты на коронавирус.

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