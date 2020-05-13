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Новости Коронавирус и карантин
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Данных о закупке ОП тестов на коронавирус, которые забраковал ЦОЗ, нет, значит деньги потратили не из бюджета, - глава StateWatch Каневский

Данных о закупке ОП тестов на коронавирус, которые забраковал ЦОЗ, нет, значит деньги потратили не из бюджета, - глава StateWatch Каневский

На портале Prozorro отсутствуют какие-либо масштабные закупки органов власти в ООО "Укргентех". А это значит, что потратили на них деньги не из бюджета Украины.

Об этом сообщил глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Общественность возмущена, что ОП сначала объявил масштабную закупку тестов. А только после в Минздраве решили проверить их релевантность.
Но трюк заключается в другом. На портале Prozorro отсутствуют какие-либо масштабные закупки органов власти в ООО "Укргентех". Аналитики StateWatch проверили. А это значит, что заявление ОП было нереализованным обещанием. И поэтому общественности нечему возмущаться. Так как бюджетные средства, еще не потратили на тесты ООО "Укргентех", - рассказал он.

По словам Каневского, либо же ОП в который раз говорит о закупке не за бюджетные средства, а частные. Каких-то тайных бизнесменов, которые дружат с высшим руководством государства.

"Тогда в принципе общественности тоже нечего возмущаться. Зря потраченные средства все равно частные, а не бюджетные. Единственное, что должно во время пандемии беспокоить публику, так это вопрос: когда это правительство организует массовое тестирование, чтобы вовремя выявлять носителей коронавируса?" - подытожил Каневский.

Ранее сообщалось, что Центр общественного здоровья забраковал купленные Офисом Президента отечественные тесты на коронавирус.

Также читайте: Минобороны за 2,4 млрд грн построило 93 казармы из запланированных 184, - StateWatch. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

карантин (16729) Каневский Глеб (19) Офис Президента (1804) ЦОЗ (269) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Шулера хреновы, как обычно. Бенина гре@@нная школа.
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13.05.2020 13:30 Ответить
+3
А откуда ?

Там вроде на РНБО непонятно сколько лярдов дали на хрен проссышь какие цели
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13.05.2020 13:30 Ответить
+2
ну дійсно, чому обурюватися громадськості, якщо привезли замість тестів якусь підробку?
А це, на хвилиночку, здоров'я громадян, яке за положеннями Конституції, є найбільшою цінністю держави.
Якось пан Каневський недолуго своїх однородців відмазує
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13.05.2020 13:33 Ответить
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Шулера хреновы, как обычно. Бенина гре@@нная школа.
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13.05.2020 13:30 Ответить
Это те тесты которые порох закупал, и мертвейчук!
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13.05.2020 13:36 Ответить
"Тогда в принципе общественности тоже нечего возмущаться....".

общественности УЖЕ вообще нечего возмущаться

В некой стране гастролировала бригада злых клоунов. Дети, насмотревшись представлений, прогнали папа и мам и позвали на их место злых клоунов. Клоуны правили плохо и долго, но дети были счастливы от их фишечек и зашкваров
Сюжет архитипический, от Волшебника в стране Оз, до Ленина с большевиками и Северной Кореи

К сожалению, панове, Украина тоже в списке этих сказочных стран
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13.05.2020 14:10 Ответить
А откуда ?

Там вроде на РНБО непонятно сколько лярдов дали на хрен проссышь какие цели
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13.05.2020 13:30 Ответить
ну дійсно, чому обурюватися громадськості, якщо привезли замість тестів якусь підробку?
А це, на хвилиночку, здоров'я громадян, яке за положеннями Конституції, є найбільшою цінністю держави.
Якось пан Каневський недолуго своїх однородців відмазує
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13.05.2020 13:33 Ответить
Не привезли - це українські тести. Але є версія, що не від того штамму.
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13.05.2020 15:14 Ответить
Опять отчитались - "У меня есть "Мрия"...
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13.05.2020 13:35 Ответить
кому Дрим, а кому Мрия для Эпицентра
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13.05.2020 14:12 Ответить
Полный аудит с пристрастием бюджета 64 лярда на ковид-19.
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13.05.2020 13:35 Ответить
Ми сказали (ЗЕ) що закупили, але не закупили і тому не потрати із бюджету на закупівлю, хоча передбачили на це кошти! Прям такі порядні аж плакать хочеться, а по факту брешуть як сивий мерин на кожному кроці
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13.05.2020 13:46 Ответить
"Хлопці я зразу пойняв, це якась @уйня" Лесь Піддерев'янський©
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13.05.2020 14:04 Ответить
Вопрос интересный, поскольку откуда деньги осталось невыясненным. Про "частные деньги" в ОП, наверное, рассказывать не стоит. Это конченое, зеленое жлобье и на маску для людей не потратилось. Так вот. Проясните вопрос о некоем "загашнике" зеленского размером в 20млрд. Оттуда же финансировались сивоховские мероприятий по установлению "дружбы" с бандитами. Поэтому утверждение, что "возмущаться не стоит" не соответствует действительности. Это как минимум. Ну и о " каких-то тайных бизнесменах, которые дружат с высшим руководством государства" тоже было бы правильно разъяснить. Это ПРЯМАЯ коррупционная составляющая деятельности высшего руководства. Только, пожалуйста, поподробней. Народ интересуется...
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13.05.2020 14:26 Ответить
Они их на Aliexpress по 1 евро купили?
Какая медицина,такие и тесты.
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13.05.2020 15:24 Ответить
 
 