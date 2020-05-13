Данных о закупке ОП тестов на коронавирус, которые забраковал ЦОЗ, нет, значит деньги потратили не из бюджета, - глава StateWatch Каневский
На портале Prozorro отсутствуют какие-либо масштабные закупки органов власти в ООО "Укргентех". А это значит, что потратили на них деньги не из бюджета Украины.
Об этом сообщил глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Общественность возмущена, что ОП сначала объявил масштабную закупку тестов. А только после в Минздраве решили проверить их релевантность.
Но трюк заключается в другом. На портале Prozorro отсутствуют какие-либо масштабные закупки органов власти в ООО "Укргентех". Аналитики StateWatch проверили. А это значит, что заявление ОП было нереализованным обещанием. И поэтому общественности нечему возмущаться. Так как бюджетные средства, еще не потратили на тесты ООО "Укргентех", - рассказал он.
По словам Каневского, либо же ОП в который раз говорит о закупке не за бюджетные средства, а частные. Каких-то тайных бизнесменов, которые дружат с высшим руководством государства.
"Тогда в принципе общественности тоже нечего возмущаться. Зря потраченные средства все равно частные, а не бюджетные. Единственное, что должно во время пандемии беспокоить публику, так это вопрос: когда это правительство организует массовое тестирование, чтобы вовремя выявлять носителей коронавируса?" - подытожил Каневский.
Ранее сообщалось, что Центр общественного здоровья забраковал купленные Офисом Президента отечественные тесты на коронавирус.
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общественности УЖЕ вообще нечего возмущаться
В некой стране гастролировала бригада злых клоунов. Дети, насмотревшись представлений, прогнали папа и мам и позвали на их место злых клоунов. Клоуны правили плохо и долго, но дети были счастливы от их фишечек и зашкваров
Сюжет архитипический, от Волшебника в стране Оз, до Ленина с большевиками и Северной Кореи
К сожалению, панове, Украина тоже в списке этих сказочных стран
Там вроде на РНБО непонятно сколько лярдов дали на хрен проссышь какие цели
А це, на хвилиночку, здоров'я громадян, яке за положеннями Конституції, є найбільшою цінністю держави.
Якось пан Каневський недолуго своїх однородців відмазує
Какая медицина,такие и тесты.