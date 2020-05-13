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Первый замглавы ОП Трофимов: Если президент скажет возглавить Офис, то скажу - да

Первый замглавы ОП Трофимов: Если президент скажет возглавить Офис, то скажу - да

Первый заместитель главы Офиса Президента Сергей Трофимов не откажется занять должность руководителя ОП, если Владимир Зеленский ему предложит.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Сергей Трофимов сказал в интервью в программе "В гостях у Дмитрия Гордона"

Так, Трофимов на вопрос Гордона о том, что "ходят активные слухи, что скоро вы смените Андрея Ермака на посту главы Офиса Президента? Это так или нет?" ответил: "Это слухи, я не стремлюсь занять место главы Офиса и сменить Ермака. Эта опция за Президентом. Он для себя принимает решение, кто является более эффективным главой Офис".

На уточняющий вопрос Гордона согласится ли Трофимов возглавить Офис Президента, если ему предложит сам Владимир Зеленский, первый замглавы ОП ответил утвердительно.

"Если он предложит вам этот пост, вы согласитесь? (Ред. – Дмитрий Гордон) Да. Вы готовы к этому? (Ред. – Дмитрий Гордон) Не знаю, со стороны виднее. Это очень важный момент, здесь не должно быть какого-то шапкозакидательства. Должна быть какая-то ценность в этом решении. Если я буду справляться лучше или от этого будет какой-то результат, ну слава Богу. Но я еще не выполнил ту часть работы, которой занят. Я еще ее не довел до того состояния, в котором хотелось бы видеть и быть спокойным, и передать, и сказать: я сделал, я старался и у меня получилось", - подчеркнул Сергей Трофимов.

Напомним, Сергей Трофимов был назначен первым заместителем главы Офиса Президента 21 мая 2019 года. Родом из Запорожья, закончил Запорожский строительный техникум и Бизнес-школу "Международный институт менеджмента". До победы Зеленского на президентских выборах Трофимов с 2005 года работал в ООО "Студия Квартал 95". С 2007-го по 2019 год – был исполнительным продюсером студии. Во время избирательной кампании в штабе Зеленского возглавлял неформальную группу "Квартал". В настоящее время в Офисе Президента отвечает за региональную политику.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Люди захотят, чтобы Зеленский остался на второй срок, - замглавы ОП Трофимов

Автор: 

Трофимов Сергей (41) Офис Президента (1804)


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Топ комментарии
+13
"закончил Запорожский строительный техникум и Бизнес-школу "Международный институт менеджмента"


То есть, у главы офиса президента даже высшего образования нет.
Пстц.
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13.05.2020 13:35 Ответить
+7
Президент ЗЕ - комик-уклонист с купленым дипломом юриста.
Зачем ему рядом люди умнее его самого?
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13.05.2020 13:40 Ответить
+6
для личного обогащения , договорняков этого и не надо
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13.05.2020 13:38 Ответить
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Первым у корыта и по продаже должностей! пусть даже не очень долго, но будущее семейки обеспечить.
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13.05.2020 13:34 Ответить
"закончил Запорожский строительный техникум и Бизнес-школу "Международный институт менеджмента"


То есть, у главы офиса президента даже высшего образования нет.
Пстц.
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13.05.2020 13:35 Ответить
для личного обогащения , договорняков этого и не надо
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13.05.2020 13:38 Ответить
Президент ЗЕ - комик-уклонист с купленым дипломом юриста.
Зачем ему рядом люди умнее его самого?
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13.05.2020 13:40 Ответить
так как отказаться, столько возможностей и все для себя, для народа НИКОГДА НИЧЕГО НИКТО НЕ ДЕЛАЛ,иначе за 30 лет не были бы на задворках африки
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13.05.2020 13:37 Ответить
Я думаю Ермак єтого товарища в лес вывезет копать себе яму, чем слезет с козырной должности
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13.05.2020 13:37 Ответить
эт точно. ермак такого кабана завалил, андрюху богдана. куда там тому трахимову
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13.05.2020 13:46 Ответить
Валют они там друг,дружку и что то шепчут на ушко!!!
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13.05.2020 15:52 Ответить
Нехай ваша чудова собачка відпочине, а я за неї побігаю.

Гребаная ЗЕленая пионерия...
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13.05.2020 13:37 Ответить
І я скажу - ТАК
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13.05.2020 13:37 Ответить
Похоже скоро политический труп Ермака проплывёт мимо двух мудрых китайцев украинцев, сидящих на берегу реки.
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13.05.2020 13:38 Ответить
Мабуть ні. А якщо й так, то поїде на новенькому Мерседесі
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13.05.2020 13:56 Ответить
Хоть тушкой, хоть чучелом.
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13.05.2020 14:00 Ответить
Денис Ермак продал посаду главы ОПы Трофимову.. просто братья теперь не братья..
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13.05.2020 13:39 Ответить
трофимов дал больше
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13.05.2020 13:47 Ответить
>с 2005 года работал в ООО "Студия Квартал 95". С 2007-го по 2019 год - был исполнительным продюсером студии.Источник: https://censor.net/n3195207

Профессия: "массовик-затейник".
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13.05.2020 13:39 Ответить
Дык у этого как его... политика мирового масштаба из Кривого Рога такая же профессия.

И 73% это нифига не смутило.
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13.05.2020 13:42 Ответить
"Короля делает свита"
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13.05.2020 13:44 Ответить
В данном случае "король" находится за кулисами, а мы наблюдает свиту его придворного шута.
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13.05.2020 13:46 Ответить
при чём здесь президент, если такими делами брат ермака ведает?
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13.05.2020 13:39 Ответить
...головний з "рекрутинґу"...
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13.05.2020 13:57 Ответить
Быдло у власти
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13.05.2020 13:40 Ответить
Ну что, этого шкета назначат шестёркой на побегушках при Президенте Саакашвили, в ближайшие дни.
Опять власть меняется. Третий раз за год.
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13.05.2020 13:40 Ответить
Издеваются с пацаненка кому не лень.
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13.05.2020 13:41 Ответить
Какая разница, кто ошивается возле преЗедента?
Достойный человек побрезгует там сейчас работать!
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13.05.2020 13:41 Ответить
Ну, есть надежда что теперь в "офисе президента" всегда будут чистые столы, отремонтированные форточки, бумага в туалете.
Хотелось бы надеяться что он не будет заниматься политикой, особенно внешней.
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13.05.2020 13:43 Ответить
Если партия скажет Надо, Слуги ответят Есть!
Место у Корыта-пусто не бывает!!
Любая власть любит пожрать всласть!!
😁
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13.05.2020 13:49 Ответить
- Умеете ли Вы играть на рояле?

- Нет, но думаю, что смогу!
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13.05.2020 13:51 Ответить
https://gordonua.com/news/politics/pervyy-zamglavy-opu-trofimov-ne-dumayu-chto-zelenskiy-ogranichitsya-pyatiletnim-srokom-prezidentstva-1499630.html Первый замглавы ОПУ Трофимов: Не думаю, что Зеленский ограничится пятилетним сроком президентства ...я тоже думаю что Зеленский на 2-3 срока пришёл,но Беларусь и Московия не Украина и всё может статься, украинцев и не прижмёшь ,и не наимпёшь, главное чтобы Зеленский не впустил московское правление в Украину.
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13.05.2020 13:54 Ответить
одна промоскальська шмаркля рекламуе іншу мАскальску шмарклю шоб замінити ту мАскальску шмарклю яка вже не потрібна ....
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13.05.2020 13:55 Ответить
от скаже презєдент: трахимов, а іди ти в ОПУ)). І той піде!
Якщо без жартів, то не зрозуміло, чому орган який навіть у Конституції не прописаний, який має функції суто дорадчі та повинен займатися питаннями забезпечення, перетворився на ставку "сірих кардиналів" при троні найвеличнішого ссанича?
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13.05.2020 13:56 Ответить
Понемногу вся зекоманда из "Квартала" перебирается на Банковую. Это насчёт неё сказано:
Перший заступник голови ОП Трофімов: Якщо президент скаже очолити Офіс, то скажу - так - Цензор.НЕТ 9922
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13.05.2020 13:58 Ответить
наверное его и пропиарил конДомс, для повышения
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13.05.2020 14:01 Ответить
Я так бачу при квартальній шоблі державні чиновники взагалі забили на право громадян отримувати від них інформацію державною мовою. Слуги не українського народу.
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13.05.2020 14:07 Ответить
Видимо путину Ермак уже поднадоел. Поэтому возможна ротация агента...
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13.05.2020 14:08 Ответить
Такой же обормот как и ермак.
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13.05.2020 14:09 Ответить
Трофимов. Хорошая фамилия. Не украинская.
Конечно, не самая таки да лучшая. Но - подойдет...
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13.05.2020 14:12 Ответить
Якщо президент скаже, що Трофімов - поц, так що "пайдьот паработаєт"/
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13.05.2020 14:34 Ответить
Офис президента звучит так же по дебильному, как и Президент Зеленский. Вы не находите?
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13.05.2020 14:48 Ответить
все правильно!
як батько скажуть - так і має бути!!! без варіантів!
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13.05.2020 17:06 Ответить
 
 