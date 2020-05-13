Первый замглавы ОП Трофимов: Если президент скажет возглавить Офис, то скажу - да
Первый заместитель главы Офиса Президента Сергей Трофимов не откажется занять должность руководителя ОП, если Владимир Зеленский ему предложит.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Сергей Трофимов сказал в интервью в программе "В гостях у Дмитрия Гордона"
Так, Трофимов на вопрос Гордона о том, что "ходят активные слухи, что скоро вы смените Андрея Ермака на посту главы Офиса Президента? Это так или нет?" ответил: "Это слухи, я не стремлюсь занять место главы Офиса и сменить Ермака. Эта опция за Президентом. Он для себя принимает решение, кто является более эффективным главой Офис".
На уточняющий вопрос Гордона согласится ли Трофимов возглавить Офис Президента, если ему предложит сам Владимир Зеленский, первый замглавы ОП ответил утвердительно.
"Если он предложит вам этот пост, вы согласитесь? (Ред. – Дмитрий Гордон) Да. Вы готовы к этому? (Ред. – Дмитрий Гордон) Не знаю, со стороны виднее. Это очень важный момент, здесь не должно быть какого-то шапкозакидательства. Должна быть какая-то ценность в этом решении. Если я буду справляться лучше или от этого будет какой-то результат, ну слава Богу. Но я еще не выполнил ту часть работы, которой занят. Я еще ее не довел до того состояния, в котором хотелось бы видеть и быть спокойным, и передать, и сказать: я сделал, я старался и у меня получилось", - подчеркнул Сергей Трофимов.
Напомним, Сергей Трофимов был назначен первым заместителем главы Офиса Президента 21 мая 2019 года. Родом из Запорожья, закончил Запорожский строительный техникум и Бизнес-школу "Международный институт менеджмента". До победы Зеленского на президентских выборах Трофимов с 2005 года работал в ООО "Студия Квартал 95". С 2007-го по 2019 год – был исполнительным продюсером студии. Во время избирательной кампании в штабе Зеленского возглавлял неформальную группу "Квартал". В настоящее время в Офисе Президента отвечает за региональную политику.
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То есть, у главы офиса президента даже высшего образования нет.
Пстц.
Зачем ему рядом люди умнее его самого?
Гребаная ЗЕленая пионерия...
китайцевукраинцев, сидящих на берегу реки.
Профессия: "массовик-затейник".
И 73% это нифига не смутило.
Опять власть меняется. Третий раз за год.
Достойный человек побрезгует там сейчас работать!
Хотелось бы надеяться что он не будет заниматься политикой, особенно внешней.
Место у Корыта-пусто не бывает!!
Любая власть любит пожрать всласть!!
😁
- Нет, но думаю, что смогу!
Якщо без жартів, то не зрозуміло, чому орган який навіть у Конституції не прописаний, який має функції суто дорадчі та повинен займатися питаннями забезпечення, перетворився на ставку "сірих кардиналів" при троні найвеличнішого ссанича?
Конечно, не самая таки да лучшая. Но - подойдет...
як батько скажуть - так і має бути!!! без варіантів!