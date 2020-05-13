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В Черновицкой области зафиксировали COVID-19 у одномесячного ребенка, за сутки в области 48 случаев заражения, - ОГА
Коронавирус подтвердили у 1-месячного ребенка в Черновицкой области.
Об этом на странице в сети Facebook сообщает Черновицкая ОГА, информирует Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки в области было зафиксировано 48 новых случаев COVID-19", - говорится в сообщении.
Самому старшему заболевшему 78 лет. Также подтвержден COVID-19 у одномесячного ребенка.
Общая численность инфицированных по области от первого установленного случая - 2444 человека.
Всего в Черновицкой области от коронавируса выздоровели уже 429 человек.
За минувшие сутки в Черновицкой области зафиксировано 6 летальных случаев. У всех умерших коронавирус подтвержден. Также они имели тяжелые формы пневмонии.
Топ комментарии
+1 Александр Айвазян
показать весь комментарий13.05.2020 13:39 Ответить Ссылка
+1 Александр Лукашенко #468959
показать весь комментарий13.05.2020 13:41 Ответить Ссылка
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Народ розслабився.
И со страной, и с президентом, и с областью...
Что ж вас так колбасит?
Зяблики уже надоели?
Тебя все узнают сразу.
В чём смысл?
Это ж вы - самые умные!