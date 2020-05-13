В Черновицкой области зафиксировали COVID-19 у одномесячного ребенка, за сутки в области 48 случаев заражения, - ОГА

Коронавирус подтвердили у 1-месячного ребенка в Черновицкой области.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает Черновицкая ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки в области было зафиксировано 48 новых случаев COVID-19", - говорится в сообщении.

Самому старшему заболевшему 78 лет. Также подтвержден COVID-19 у одномесячного ребенка.

Общая численность инфицированных по области от первого установленного случая - 2444 человека.

Всего в Черновицкой области от коронавируса выздоровели уже 429 человек.

За минувшие сутки в Черновицкой области зафиксировано 6 летальных случаев. У всех умерших коронавирус подтвержден. Также они имели тяжелые формы пневмонии.

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