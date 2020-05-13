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Новости Коронавирус и карантин
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В Черновицкой области зафиксировали COVID-19 у одномесячного ребенка, за сутки в области 48 случаев заражения, - ОГА

В Черновицкой области зафиксировали COVID-19 у одномесячного ребенка, за сутки в области 48 случаев заражения, - ОГА

Коронавирус подтвердили у 1-месячного ребенка в Черновицкой области.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает Черновицкая ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки в области было зафиксировано 48 новых случаев COVID-19", - говорится в сообщении.

Самому старшему заболевшему 78 лет. Также подтвержден COVID-19 у одномесячного ребенка.

Общая численность инфицированных по области от первого установленного случая - 2444 человека.

Всего в Черновицкой области от коронавируса выздоровели уже 429 человек.

За минувшие сутки в Черновицкой области зафиксировано 6 летальных случаев. У всех умерших коронавирус подтвержден. Также они имели тяжелые формы пневмонии.

Также читайте: Минздрав расследует вспышки коронавируса в Черновицкой области: большое количество больных именно среди тех, кто посещал церкви, - Ляшко

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Буковина (901) дети (6612) карантин (16729) ОГА (2394) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
Кошмар. Комендантский час до ноября, потом возможно послабления. Надевать 3-4 маски минимум. В парки не ходить!
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13.05.2020 13:39 Ответить
+1
Пропаганда вирішила давити емоції. Знаходять безсимптомних дітей і приписують хворобу їм. Дуже мудрий хід пропаганди. Хоча давно відомо, що від цього вірусу діти взагалі не помирають. 0.000000000000%
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13.05.2020 13:41 Ответить
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А скільки ще не зафіксували..
Народ розслабився.
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13.05.2020 13:37 Ответить
Не повезло тебе с народом.
И со страной, и с президентом, и с областью...
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13.05.2020 13:40 Ответить
Кошмар. Комендантский час до ноября, потом возможно послабления. Надевать 3-4 маски минимум. В парки не ходить!
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13.05.2020 13:39 Ответить
А какое оптимальное количество масок?
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13.05.2020 13:42 Ответить
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13.05.2020 13:50 Ответить
Кирилл Лещенко, вы снова крысолов?
Что ж вас так колбасит?
Зяблики уже надоели?
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13.05.2020 13:55 Ответить
скучна, да? отгадка лежит очень неглубоко.
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13.05.2020 13:58 Ответить
Зачем ты меняешь ник?
Тебя все узнают сразу.
В чём смысл?
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13.05.2020 14:07 Ответить
не допёр? подумай ещё. отгадка лежит очень неглубоко.
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13.05.2020 14:21 Ответить
Куда уж нам?
Это ж вы - самые умные!
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13.05.2020 14:23 Ответить
я правильно понял, что ты понял?
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13.05.2020 14:50 Ответить
Пропаганда вирішила давити емоції. Знаходять безсимптомних дітей і приписують хворобу їм. Дуже мудрий хід пропаганди. Хоча давно відомо, що від цього вірусу діти взагалі не помирають. 0.000000000000%
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13.05.2020 13:41 Ответить
В Винницкой области чудом спасли 2-летнего мальчика.
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13.05.2020 13:46 Ответить
Харьков сегодня . Супруга едет к стоматологу на троллейбусе . Троллейбус биток , половина пассажиров без масок , в перчатках ни одного . Может это Гепына диверсия или быдловатность населения , но впереди нас ждут проблемы .
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13.05.2020 13:47 Ответить
Ещё одно доказательство. Что ничего не ждёт.
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13.05.2020 13:53 Ответить
Самое смешное, что Черновцы первыми выйдут из карантина, а у всех областей ещё все впереди, потому как зубожилое "быдло семьдесят три" поснимало масочки, заполонило кафешки и барчики без которых жить не могла и решило, что если сняли первый, максимальный уровень ограничений, то вируса уже нет.
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13.05.2020 13:52 Ответить
Классическая по своей гнусности манипуляция. Вирусобесие разгоняют, опираясь на тот факт, что любой нормальный человек симпатизирует детишкам.
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13.05.2020 14:52 Ответить
в парку мабуть гуляв... без маски.... гадьониш ... 17ооо йому!
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13.05.2020 14:53 Ответить
 
 