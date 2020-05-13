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Принятие банковского закона - жизненно важная мера для защиты госфинансов и налогоплательщиков Украины, - посол ЕС Маасикас

Принятие банковского закона - жизненно важная мера для защиты госфинансов и налогоплательщиков Украины, - посол ЕС Маасикас

Европейский Союз приветствует принятие Верховной Радой законопроекта о банковском урегулировании, заявил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас, отметив, что это жизненно важная мера для защиты государственных финансов Украины и ее налогоплательщиков.

"ЕС приветствует принятие Верховной Радой законопроекта о банковском урегулировании. Жизненно важная мера для защиты государственных финансов Украины и украинских налогоплательщиков. За экономическую стабильность, справедливость, верховенство права, продолжающуюся финансовую помощь МФВ и ЕС", - написал Маасикас в Twitter в среду, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщалось, Верховная Рада на заседании в среду приняла законопроект о банках, необходимый для утверждения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ). За соответствующий законопроект № 2571-д "О внесении изменений в законы Украины об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" во втором чтении и целом проголосовали 270 народных депутатов.

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Принятие банковского закона - жизненно важная мера для защиты госфинансов и налогоплательщиков Украины, - посол ЕС Маасикас 01

Автор: 

банки (1938) МВФ (3338) Евросоюз (17351) Матти Маасикас (98)


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игарь валерич оборвал все пейсы -и сверху и снизу
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13.05.2020 13:45 Ответить
Ты думаешь сифилитик может наступить фи,Кало,мойскому на хвост? )))СантаКлаусу 300 лет этот банк теперь не нужен. Ему главное, что бы не отобрали заводы, комбинаты и предприятия, которые он купил за украденные деньги, более 20 млрд$. Для этого заменят нынешнего главу НБУ Смолия, который курирует этот вопрос компенсации, и главу Приватбанка, который ведет уголовные дела против бывших владельцев в Украине, в Лондоне, на Кипре, в США.... В итоге- банк не вернут, но украденное тоже. У пархатых все шито-крыто, а быдло73 ничего не поймет.
Принятие банковского закона - жизненно важная мера для защиты госфинансов и налогоплательщиков Украины, - посол ЕС Маасикас - Цензор.НЕТ 9046
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13.05.2020 14:02 Ответить
В стране непуганных воров все послы считают своим долгом рассказать, как действуют законы в их странах.
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13.05.2020 14:14 Ответить
По цьому недолугому "закону" НБУ стає настільки незалежним від держави, що взагалі незрозуміло, навіщо він державі. Зате стає цілковито залежним від глобалістичних банківських інституцій, тобто стає агентом впливу іноземних держав. Україна втрачає контроль над власною (а тепер вже НІ) фінансово-банківською системою. Тепер не Прем'єр-міністр України, а різні "матті маасікаси" будуть вирішувати, на що держава має витратити гроші українських платників податків. Такого у світі ніде намає, це ганьба та загроза фінансовій системі України, тобто загроза взагалі існуванню держави (!), і зовсім не дивує, що його підтримала уся скопом іноземна агентура, від "зелених" соросят до проросійських чоколядних потрошат.
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13.05.2020 14:15 Ответить
"визнання незаконним рішення про виведення банку з ринку не може бути підставою для його скасування" - цей пи@здець в тексті "закону" навіть коментарів не заслуговує, бо Конституція каже: "суди можуть регулювати всі юридичні суперечки в країні" ст.124. Тобто цей "закон", висратий спільно зеленими кретинами і шоколадною агентурою, прямо порушує Конституцію.
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13.05.2020 14:31 Ответить
Відверта брехня. Ніяким чином цей закон не захищає ні держфінанси, ні кошти платників податків. Натомість він покриває злочини Нацбанку, як вже скоєні, так і майбутні. Нацбанк тепер може спокійно ліквідувати будь-який банк та розпродати його майно в тисячі разів дешевше від реальної вартості.
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13.05.2020 18:29 Ответить
 
 