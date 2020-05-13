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Новости Коронавирус и карантин
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В ближайшее время Украина эвакуирует своих граждан еще из 22 городов мира, - Мининфраструктуры. Планируемые даты вылета

В ближайшее время Украина эвакуирует своих граждан еще из 22 городов мира, - Мининфраструктуры. Планируемые даты вылета

Министр инфраструктуры Украины анонсировал ряд новых специальных рейсов из разных стран мира, которыми могут воспользоваться украинцы из-за границы для возвращения домой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице Мининфраструктуры в Facebook.

"Продолжаем возвращать наших граждан в Украину из разных уголков мира", - сообщил глава ведомства Владислав Криклий

Так, на ближайшее время запланированы рейсы из городов: Манила, Франкфурт, Лондон, Париж, Берлин, Шарджа, Нью-Йорк, Лиссабон, Тбилиси, Шанхай, Дубай, Мадрид, Аликанте, Ницца, Дюссельдорф, Неаполь, Ереван, Вильнюс, Амстердам, Тель Авив, Тараз, Гамбург.

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Вся необходимая информация содержится на сайтах авиакомпаний.

Вместе с тем отмечается, что даты вылета могут быть изменены.

В ближайшее время Украина эвакуирует своих граждан еще из 22 городов мира, - Мининфраструктуры 01

В ближайшее время Украина эвакуирует своих граждан еще из 22 городов мира, - Мининфраструктуры 02

карантин (16729) авиасообщение (795) Мининфраструктуры (941) Криклий Владислав (323) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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"Украина эвакуирует своих граждан..."
громадяни в курсі? згодні? і чому ці зелені використовують слово "евакуація", якщо повернення здійснюють коштом людей?
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13.05.2020 13:49 Ответить
Там обоюдный гешефт, Зеле надо нафуй сесть,а Бене рыбку съесть. Вот и впихнули невпихуемое.
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13.05.2020 14:03 Ответить
Не прошло и пол года.
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13.05.2020 14:01 Ответить
Зачем СЕЙЧАС это делать ? Коронокризис подходит к концу, всё постепенно открывается. По крайней мере в Европе.
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13.05.2020 14:04 Ответить
и у всех есть справка что прошли тесты, или они переболели или не зараженные.
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13.05.2020 14:41 Ответить
Наша Епідемія потребує невідкладної підтримки українських патріотів зарубіжжа?
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13.05.2020 15:37 Ответить
 
 