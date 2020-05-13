В ближайшее время Украина эвакуирует своих граждан еще из 22 городов мира, - Мининфраструктуры. Планируемые даты вылета
Министр инфраструктуры Украины анонсировал ряд новых специальных рейсов из разных стран мира, которыми могут воспользоваться украинцы из-за границы для возвращения домой.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице Мининфраструктуры в Facebook.
"Продолжаем возвращать наших граждан в Украину из разных уголков мира", - сообщил глава ведомства Владислав Криклий
Так, на ближайшее время запланированы рейсы из городов: Манила, Франкфурт, Лондон, Париж, Берлин, Шарджа, Нью-Йорк, Лиссабон, Тбилиси, Шанхай, Дубай, Мадрид, Аликанте, Ницца, Дюссельдорф, Неаполь, Ереван, Вильнюс, Амстердам, Тель Авив, Тараз, Гамбург.
Вся необходимая информация содержится на сайтах авиакомпаний.
Вместе с тем отмечается, что даты вылета могут быть изменены.
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громадяни в курсі? згодні? і чому ці зелені використовують слово "евакуація", якщо повернення здійснюють коштом людей?