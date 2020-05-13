В ближайшее время Украина эвакуирует своих граждан еще из 22 городов мира, - Мининфраструктуры. Планируемые даты вылета

Министр инфраструктуры Украины анонсировал ряд новых специальных рейсов из разных стран мира, которыми могут воспользоваться украинцы из-за границы для возвращения домой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице Мининфраструктуры в Facebook.

"Продолжаем возвращать наших граждан в Украину из разных уголков мира", - сообщил глава ведомства Владислав Криклий

Так, на ближайшее время запланированы рейсы из городов: Манила, Франкфурт, Лондон, Париж, Берлин, Шарджа, Нью-Йорк, Лиссабон, Тбилиси, Шанхай, Дубай, Мадрид, Аликанте, Ницца, Дюссельдорф, Неаполь, Ереван, Вильнюс, Амстердам, Тель Авив, Тараз, Гамбург.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лоукостер Ryanair с 1 июля планирует возобновить 40% рейсов

Вся необходимая информация содержится на сайтах авиакомпаний.

Вместе с тем отмечается, что даты вылета могут быть изменены.