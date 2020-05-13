Журналистка Марина Ступак заявила, что после обращения в полицию о краже ее данные оказались у мошенников
В Киеве ограбили квартиру журналистки-фрилансера Марины Ступак, которая сотрудничает с несколькими телеканалами, в частности с каналом "Настоящее время" (проекта Радио Свобода и Голос Америки). После обращения в полицию к ней позвонили мошенники, которые владели информацией, указанной ранее в заявлении правоохранителям.
Об этом журналистка рассказала в комментарии Цензор.НЕТ.
По ее словам, кража произошла поздно вечером 12 мая, пока ее не было дома.
"Вчера впервые за два месяца ушла из дому больше, чем на два часа. Пришла буквально в полпервого ночи и увидела, что на окнах отогнутая решетка (я живу на первом этаже). Я сразу поняла, что воры проникли домой и увидела, что нет ноутбука и планшета", - рассказала журналистка.
По словам Марины, она вызвала полицию, которая на месте оформила протокол.
"Я все описала, что у меня пропало: какой ноутбук, какой марки, а также рассказала о модели планшета Asus… И утром буквально через восемь часов мне позвонили с неизвестного номера", - отметил журналистка.
По ее словам, позвонил неизвестный мужчина, который знал, что она работает в издании "Радио Свобода" и что именно у нее украли:
"Говорят: "Ноутбук и планшет Asus у вас украли?" Я говорю: "Да, это кто?". Он: "Кирилл Борисович. В общем, 15 тысяч гривен, приезжайте по адресу Соломенская 14 и заберете там ноутбук"".
Журналистка отметила, что ее "беспокоит то, что те данные, которые были в полиции - оказались у мошенников".
"Вопрос в том, что еще ночью, после того, как полиция от меня уехала - я увидела, что планшет, о котором я полиции сказала, что украли - нашла его в квартире. И главный вопрос в том, что мошенники мне сказали утром, что "у вас украли планшет Asus" - эта информация была известна только полиции", - рассказала Марина.
"У меня есть подозрение, что эту информацию полиция, вероятно, могла передать, потому что никто больше о ней не знал", - добавила она.
Журналистка рассказывает, что спрашивала у полиции, как так могло произойти.
"Перезвонил сотрудник полиции, который вчера был на вызове и сказал, что произошла какая-то утечка. Пока только у них такая реакция", - отметила она.
Журналистка рассказывает, что собирается зарегистрировать заявление в Государственном бюро расследований.
Редакция Цензор.НЕТ попросила прокомментировать ситуацию пресс-службу полиции Киева. Там направили нас в Шевченковское управление полиции столицы, где в свою очередь не смогли сразу прокомментировать ситуацию и попросили направить запрос. Сейчас запрос направлен в полицию. Пресс-секретарь Шевченковского управления полиции пообещала прокомментировать ситуацию через час.
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Вам можно.
Цитата из статьи: "Об этом журналистка рассказала в комментарии..."
Источник: https://censor.net/n3195217
Напоминаю, я задала ВОПРОС.
По рации услышали, что угнан автомобиль. Прогуливаясь, начали приглядываться к разным стоянкам-гаражам и очень скоро обнаружили пропажу не так, что бы очень далеко от места угона.
Начали сверлить дырочки на кителях для орденов, а получили таких знатных звизьдюлей от начальства, что теперь оставляют розыск угнанных только спецподразделениям .
Однозначно!
а планшет... потом нашла дома... (это хорошо)
так что украли? может плохо посмотрела и украдено еще что-то? ну не будут же из-за одного ноута так рисковать? или информация там была стоящая того???
для особо невнимательных при чтении статьи...
а вот, после Ваших обидных слов (3 первые слова), с остальной часть Вашего коммента я согласен
Айфон не предлагали вернуть потому что его не было в описи пропавши вещей.
- Ало! Это говорит сегодняшняя обокраденная журналистка. У меня украли: ноутбука - две штуки, планшетов - восемь, телефонов - четыре. И еще замшевую куртку. Все, что нажито непосильным трудом на поприще второй древнейшей профессии...
После чего, положив трубку "уворованного" телефона, включила "уворованный" ноутбук и начала строчить безграмотные комментарии в желтую прессу.
Мой знакомый однажды утром не обнаружил машину в гараже, вызвал полицию, оформили всё. Затем, подходя к дому он увидел свою машину и вспомнил, что в гараж её вчера не поставил. Созвонился с ментами, извинился, посмеялись, а наутро позвонил какой-то клоун с предложением не украденную машину "вернуть".
Сумку с документами но без денег нашли в тот же день!
На третий день мне позвонили на мобильный и предложили вернуть сумку и документы (за которую знали только менты) за вознаграждение))))