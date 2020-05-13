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Журналистка Марина Ступак заявила, что после обращения в полицию о краже ее данные оказались у мошенников

Журналистка Марина Ступак заявила, что после обращения в полицию о краже ее данные оказались у мошенников

В Киеве ограбили квартиру журналистки-фрилансера Марины Ступак, которая сотрудничает с несколькими телеканалами, в частности с каналом "Настоящее время" (проекта Радио Свобода и Голос Америки). После обращения в полицию к ней позвонили мошенники, которые владели информацией, указанной ранее в заявлении правоохранителям.

Об этом журналистка рассказала в комментарии Цензор.НЕТ.

По ее словам, кража произошла поздно вечером 12 мая, пока ее не было дома.

"Вчера впервые за два месяца ушла из дому больше, чем на два часа. Пришла буквально в полпервого ночи и увидела, что на окнах отогнутая решетка (я живу на первом этаже). Я сразу поняла, что воры проникли домой и увидела, что нет ноутбука и планшета", - рассказала журналистка.

По словам Марины, она вызвала полицию, которая на месте оформила протокол.

"Я все описала, что у меня пропало: какой ноутбук, какой марки, а также рассказала о модели планшета Asus… И утром буквально через восемь часов мне позвонили с неизвестного номера", - отметил журналистка.

По ее словам, позвонил неизвестный мужчина, который знал, что она работает в издании "Радио Свобода" и что именно у нее украли:

"Говорят: "Ноутбук и планшет Asus у вас украли?" Я говорю: "Да, это кто?". Он: "Кирилл Борисович. В общем, 15 тысяч гривен, приезжайте по адресу Соломенская 14 и заберете там ноутбук"".

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Журналистка отметила, что ее "беспокоит то, что те данные, которые были в полиции - оказались у мошенников".

"Вопрос в том, что еще ночью, после того, как полиция от меня уехала - я увидела, что планшет, о котором я полиции сказала, что украли - нашла его в квартире. И главный вопрос в том, что мошенники мне сказали утром, что "у вас украли планшет Asus" - эта информация была известна только полиции", - рассказала Марина.

"У меня есть подозрение, что эту информацию полиция, вероятно, могла передать, потому что никто больше о ней не знал", - добавила она.

Журналистка рассказывает, что спрашивала у полиции, как так могло произойти.

"Перезвонил сотрудник полиции, который вчера был на вызове и сказал, что произошла какая-то утечка. Пока только у них такая реакция", - отметила она.

Журналистка рассказывает, что собирается зарегистрировать заявление в Государственном бюро расследований.

Редакция Цензор.НЕТ попросила прокомментировать ситуацию пресс-службу полиции Киева. Там направили нас в Шевченковское управление полиции столицы, где в свою очередь не смогли сразу прокомментировать ситуацию и попросили направить запрос. Сейчас запрос направлен в полицию. Пресс-секретарь Шевченковского управления полиции пообещала прокомментировать ситуацию через час.

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Автор: 

журналистика (3325) информация (387) Нацполиция (16610) радио (292) СМИ (3845)


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Топ комментарии
+10
Не стоит делать вид, что форточники и менты работают порознь
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13.05.2020 14:04 Ответить
+8
для особо тупых,планшет вернули когда приезжали, карманники и домушники работают под ментовской крышей лет 20 назад моего отца обокрали он сам мент(бывший) пошел в милицию его узнали сразу все отдали и познакомили с соответствующим персонажем
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13.05.2020 14:05 Ответить
+7
Один мой знакомый поступил в полицию и его с напарником погнали патрулировать на Печерск.
По рации услышали, что угнан автомобиль. Прогуливаясь, начали приглядываться к разным стоянкам-гаражам и очень скоро обнаружили пропажу не так, что бы очень далеко от места угона.
Начали сверлить дырочки на кителях для орденов, а получили таких знатных звизьдюлей от начальства, что теперь оставляют розыск угнанных только спецподразделениям .
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13.05.2020 14:00 Ответить
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"Вообщем, 15 тысяч гривен...", "...нашла его вдома."

Это такие безграмотные журналистки сейчас?
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13.05.2020 13:58 Ответить
не палитесь, русские
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13.05.2020 13:59 Ответить
Ну-ка, бестолочь, поясни мне - кто и как здесь "палится"?
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13.05.2020 14:01 Ответить
Привилегию писать безграмотно у вас никто не отбирает.
Вам можно.
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13.05.2020 14:03 Ответить
это читатели тупые, 15 тыс за ноут
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13.05.2020 14:01 Ответить
Написано кем? Похоже, журналистка давала устный комментарий.
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13.05.2020 14:08 Ответить
Из чего это "похоже"? Где вы нашли однозначное указание на то, что безграмотность - не её, а тех, кто устную речь перевел в текст?
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13.05.2020 14:12 Ответить
Я не делала однозначного указания. Я задала вопрос.

Цитата из статьи: "Об этом журналистка рассказала в комментарии..."
Источник: https://censor.net/n3195217
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13.05.2020 14:15 Ответить
А вы считаете, что "рассказывать в комментарии" можно только устно, не прибегая к печатной речи? )
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13.05.2020 14:16 Ответить
"Рассказала" более близко к "сказала", чем, например, "прокомментировала".
Напоминаю, я задала ВОПРОС.
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13.05.2020 14:24 Ответить
Не тупи, оригинал новости на украинском, просто впопыхах на русский перевели.
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13.05.2020 15:02 Ответить
Один мой знакомый поступил в полицию и его с напарником погнали патрулировать на Печерск.
По рации услышали, что угнан автомобиль. Прогуливаясь, начали приглядываться к разным стоянкам-гаражам и очень скоро обнаружили пропажу не так, что бы очень далеко от места угона.
Начали сверлить дырочки на кителях для орденов, а получили таких знатных звизьдюлей от начальства, что теперь оставляют розыск угнанных только спецподразделениям .
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13.05.2020 14:00 Ответить
зеленский с ярмаком расширяют поле торговли
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13.05.2020 14:00 Ответить
А Аваков? Без "незаменимого" Авакяна у нас в стране никуда...
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13.05.2020 15:03 Ответить
портнов!
Однозначно!
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13.05.2020 14:01 Ответить
Санта-Барбара...
а планшет... потом нашла дома... (это хорошо)
так что украли? может плохо посмотрела и украдено еще что-то? ну не будут же из-за одного ноута так рисковать? или информация там была стоящая того???
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13.05.2020 14:01 Ответить
для особо тупых,планшет вернули когда приезжали, карманники и домушники работают под ментовской крышей лет 20 назад моего отца обокрали он сам мент(бывший) пошел в милицию его узнали сразу все отдали и познакомили с соответствующим персонажем
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13.05.2020 14:05 Ответить
"Вопрос в том, что еще ночью, после того, как полиция от меня уехала - я увидела, что планшет, о котором я полиции сказала, что украли - нашла его дома." - цитата

для особо невнимательных при чтении статьи...
а вот, после Ваших обидных слов (3 первые слова), с остальной часть Вашего коммента я согласен
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13.05.2020 14:11 Ответить
вот видишь что наша полиция делает пропавшие предметы материализуются из воздуха извиняюсь за обидные слова.
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13.05.2020 14:17 Ответить
проехали! ))))
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13.05.2020 14:18 Ответить
Нашла "вдома", но осадочек остался.
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13.05.2020 14:06 Ответить
Не стоит делать вид, что форточники и менты работают порознь
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13.05.2020 14:04 Ответить
Она что, только родилась? И не знает, что если менты не сами крали или грабили, то в доле или под их "крышей"!?
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13.05.2020 14:04 Ответить
Не понял, то есть оутбук со всеми этими ценнейшими данными как раз и украли? Не разумнее ли предположить, что эти самые воры и есть мошенники с украдеными данными? А виновата теперь полиция? Какая-то странная логика у неё.
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13.05.2020 14:07 Ответить
что вам не понятно, мусора решили развести её на деньги
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13.05.2020 14:13 Ответить
"Я все описала, что у меня пропало: какой ноутбук, какой марки, а также рассказала о модели планшета Asus… Источник: https://censor.net/n3195217
Айфон не предлагали вернуть потому что его не было в описи пропавши вещей.
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13.05.2020 14:37 Ответить
Главная задача аваковско-зеленской мусорни - при следственных действиях не выйти на самих себя.
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13.05.2020 14:09 Ответить
Государственно- частное сотрудничество Авкакова с криминалом.Чо уж тут.
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13.05.2020 14:11 Ответить
Журналистка приходит домой, видит отогнутую решетку и бросается звонить в полицию:
- Ало! Это говорит сегодняшняя обокраденная журналистка. У меня украли: ноутбука - две штуки, планшетов - восемь, телефонов - четыре. И еще замшевую куртку. Все, что нажито непосильным трудом на поприще второй древнейшей профессии...

После чего, положив трубку "уворованного" телефона, включила "уворованный" ноутбук и начала строчить безграмотные комментарии в желтую прессу.
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13.05.2020 14:15 Ответить
что у тебе так подгорело? это же не журнашлюх с ньюзсрани обокрали
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13.05.2020 14:18 Ответить
Как люди читают текст, я не представляю. Ясно написано - заявила в полицию о пропаже ноутбука и планшета (последний нашёлся дома), а мошенники обещали вернуть и то и другое, отсюда вывод - мусора продают данные о кражах мошенникам, или сами и являются мошенниками.
Мой знакомый однажды утром не обнаружил машину в гараже, вызвал полицию, оформили всё. Затем, подходя к дому он увидел свою машину и вспомнил, что в гараж её вчера не поставил. Созвонился с ментами, извинился, посмеялись, а наутро позвонил какой-то клоун с предложением не украденную машину "вернуть".
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13.05.2020 14:29 Ответить
Всю теперешнюю ментовскую и судейскую пистопратию нужно разогнать к чертям собачим, а авакяна посадить с конфискаций
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13.05.2020 14:50 Ответить
Если коза долго сидела плотно дома и внезапно вышла поздно вечером, после чего к ней мгновенно залезли, то напрашивается версия банальной прослушки хаты, в таком случае воры могли слышать и разговоры с полицией, не обязательно утечка.
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13.05.2020 15:08 Ответить
Тоже самое было со мной, когда украли из машины барсетку с деньгами и документами!
Сумку с документами но без денег нашли в тот же день!
На третий день мне позвонили на мобильный и предложили вернуть сумку и документы (за которую знали только менты) за вознаграждение))))
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13.05.2020 15:44 Ответить
 
 