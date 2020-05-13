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Рада продлила налоговые льготы для ФЛП и отсрочку выплат по потребительским кредитам

Рада продлила налоговые льготы для ФЛП и отсрочку выплат по потребительским кредитам

Верховная Рада Украины приняла законопроект, который предусматривает освобождение от налогообложения зарплаты некоторых медиков и ФЛП.

За соответствующий законопроект проголосовали 333 нардепа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Так, срок неприменения штрафных санкций за нарушение налогового законодательства, совершенное в период с 1 марта по 30 июня, продлили вплоть до дня отмены карантина.

Кроме того, документом продлили срок неначисления пени, освобождение от уплаты ЕСВ за себя физическими лицами-предпринимателями и лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность, на период с 1 по 31 мая 2020 года и продлили мораторий на проведение документальных и фактических проверок до дня отмены карантина.

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Также депутаты уменьшили требования к минимальному размеру уставного капитала банков с 500 млн грн до 200 млн грн и продлили срок действия закона Украины "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков", который завершается 1 августа 2020 года, до 2024 года.

До 30 июня освобождаются от налогообложения НДФЛ 300% доплаты медикам (но без потерь для местных бюджетов). Помощь по частичной безработице тоже освободили от налогообложения НДФЛ и военным сбором. А ФЛП предоставили возможность получать пособие по частичной безработице.

Кроме того, до конца последнего месяца карантина продлили срок льгот для производства дезинфекторов; приостановили сроки рассмотрения жалоб плательщиков налогов, предоставление индивидуальных налоговых консультаций и ответов на запросы плательщиков налоговой и продлили освобождение от штрафов и пени за просрочку потребительского кредита.

ВР (29303) льготы (548) предприниматели (1236)


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Топ комментарии
+1
По ЄСВ звільнили
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13.05.2020 14:09 Ответить
+1
з1по31травня 2020.
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13.05.2020 14:17 Ответить
+1
Вже на три - березень, квітень, травень.
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13.05.2020 14:31 Ответить
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По ЄСВ звільнили
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13.05.2020 14:09 Ответить
тільки на один місяць
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13.05.2020 14:15 Ответить
з1по31травня 2020.
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13.05.2020 14:17 Ответить
Вже на три - березень, квітень, травень.
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13.05.2020 14:31 Ответить
Сначала на два было: март и апрель. Сейчас, я так понимаю, еще май добавили.
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13.05.2020 14:37 Ответить
Чтобы потом не оказалось, что ЕСВ вы ,конечно, можете не платить, но и страховой стаж мы вам не защитаем. Пойдете на пенсию позже.
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14.05.2020 06:07 Ответить
срок неприменения штрафных санкций за нарушение налогового законодательства, совершенное в период с 1 марта по 30 июня, продлили вплоть до дня отмены карантина.Источник: https://censor.net/n3195219

т.е. после карантина всех оштрафуют по полной
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13.05.2020 14:06 Ответить
Кокаінум?
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13.05.2020 14:10 Ответить
так,всіх хто борг не поверне державі,а то за що слуги харчеваться будуть вони ж у "карантин" працювали)
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13.05.2020 14:12 Ответить
То есть налоги ФОПам надо платить, хоть деятельность и не ведется в связи с карантином. Так же, как и арендную плату. Откуда брать на это средства? Добьют окончательно малый бизнес, по крайней мере его часть.
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13.05.2020 14:15 Ответить
Які саме податки?
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13.05.2020 14:33 Ответить
Можно евробляху под шумок завезти ?
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13.05.2020 14:36 Ответить
Хер, Зелеболка всех кинул
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13.05.2020 16:19 Ответить
Под 50 процентов годовых как у привата, можно пару лет не дёргать, потом прийти с решением суда на хату. По челевочески
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13.05.2020 16:20 Ответить
 
 