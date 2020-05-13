Рада продлила налоговые льготы для ФЛП и отсрочку выплат по потребительским кредитам

Верховная Рада Украины приняла законопроект, который предусматривает освобождение от налогообложения зарплаты некоторых медиков и ФЛП.

За соответствующий законопроект проголосовали 333 нардепа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Так, срок неприменения штрафных санкций за нарушение налогового законодательства, совершенное в период с 1 марта по 30 июня, продлили вплоть до дня отмены карантина.

Кроме того, документом продлили срок неначисления пени, освобождение от уплаты ЕСВ за себя физическими лицами-предпринимателями и лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность, на период с 1 по 31 мая 2020 года и продлили мораторий на проведение документальных и фактических проверок до дня отмены карантина.

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Также депутаты уменьшили требования к минимальному размеру уставного капитала банков с 500 млн грн до 200 млн грн и продлили срок действия закона Украины "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков", который завершается 1 августа 2020 года, до 2024 года.

До 30 июня освобождаются от налогообложения НДФЛ 300% доплаты медикам (но без потерь для местных бюджетов). Помощь по частичной безработице тоже освободили от налогообложения НДФЛ и военным сбором. А ФЛП предоставили возможность получать пособие по частичной безработице.

Кроме того, до конца последнего месяца карантина продлили срок льгот для производства дезинфекторов; приостановили сроки рассмотрения жалоб плательщиков налогов, предоставление индивидуальных налоговых консультаций и ответов на запросы плательщиков налоговой и продлили освобождение от штрафов и пени за просрочку потребительского кредита.