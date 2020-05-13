"Слуга народа" Гетманцев о требовании принять "антиКоломойский" законопроект: МВФ не заинтересован в потере денег на докапитализацию банков

В Верховной раде предполагают, что Международный валютный фонд требовал от Украины принятия закона о банках из-за опасений потери выделенных средств.

Об этом журналистам рассказал председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, принятие закона о банках было одним из условий для получения программы stand by от МВФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада приняла "антиКоломойский" законопроект

"Почему МВФ выставил это условие мы можем только догадываться. Мы же не можем залезть в голову МВФ. Но мы понимаем, что МВФ так же, как и налогоплательщики Украины не заинтересован в том, чтобы деньги, которые были потрачены на докапитализацию в свое время коммерческих банков, были потеряны навсегда", - заявил Гетманцев.

Как сообщалось, Верховная Рада на заседании в среду приняла законопроект о банках, необходимый для утверждения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ). За соответствующий законопроект № 2571-д "О внесении изменений в законы Украины об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" во втором чтении и целом проголосовали 270 народных депутатов.