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"Слуга народа" Гетманцев о требовании принять "антиКоломойский" законопроект: МВФ не заинтересован в потере денег на докапитализацию банков

В Верховной раде предполагают, что Международный валютный фонд требовал от Украины принятия закона о банках из-за опасений потери выделенных средств.

Об этом журналистам рассказал председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, принятие закона о банках было одним из условий для получения программы stand by от МВФ.

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"Почему МВФ выставил это условие мы можем только догадываться. Мы же не можем залезть в голову МВФ. Но мы понимаем, что МВФ так же, как и налогоплательщики Украины не заинтересован в том, чтобы деньги, которые были потрачены на докапитализацию в свое время коммерческих банков, были потеряны навсегда", - заявил Гетманцев.

Как сообщалось, Верховная Рада на заседании в среду приняла законопроект о банках, необходимый для утверждения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ). За соответствующий законопроект № 2571-д "О внесении изменений в законы Украины об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" во втором чтении и целом проголосовали 270 народных депутатов.

Автор: 

банки (1938) МВФ (3338) Гетманцев Даниил (410)


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игар валерич в розпачи, сказал шо повесится
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13.05.2020 14:09 Ответить
"Вічний жид". Це із християнської міфології? Чи 2 тис років тому придумали про Валєрича?
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13.05.2020 14:20 Ответить
Значит мониторят и Опасения не Напрасны. Не Успеют перечислить , а Они уже выведены через Офшоры . Они за результат Помощи , а не Коломойському Помощь.
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13.05.2020 14:15 Ответить
Можете заблокировать, с этого рояля не будет ни ................... НЭМА НАЦИИ, а если есть, то нэ ТА.
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13.05.2020 14:17 Ответить
"Слуга народа" Гетманцев о требовании принять "антиКоломойский" законопроект: МВФ не заинтересован в потере денег на докапитализацию банков - Цензор.НЕТ 7914
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13.05.2020 14:17 Ответить
Почему МВФ выставил это условие мы можем только догадываться.

Фамилия Коломойский и название "Приват" слуге народа почему-то даже в голову не пришли.
И почему это крупнейший в мире кредитор решил застраховать свои деньги от главного преступника в Украине...
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13.05.2020 14:36 Ответить
МВФ не заинтересован... А народ Украины,типа,не против еще отвалить денег КАЛОмойше? Или и спрашивать не будут?
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13.05.2020 14:53 Ответить
 
 