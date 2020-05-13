Самоизоляция "по-русски": В РФ фиксируют рост смертности от водки и ждут волну алкоголизации после карантина
Смертность от алкоголя в период пандемии начала расти, в российском Минздраве задумались о повышении возраста для продажи алкоголя до 21 года.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил глава российского Минздрава Михаил Мурашко.
"У нас есть оперативный мониторинг по смертности. К сожалению, в этот период роль алкоголя в структуре смертности начала возрастать", - сказал Мурашко.
Он напомнил, что уже обсуждалась инициатива об увеличении до 21 года возраста продажи алкоголя. "Я думаю, что если депутаты готовы к реализации - почему нет", - отметил Мурашко.
Как сообщали российские СМИ, ранее доктор медицинских наук, профессор, заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН по науке Юрий Бубеев заявил, что после выхода из режима самоизоляции Россию накроет волна алкоголизации.
По его словам, бессознательное стремление к аддиктивному поведению появлялось у испытуемых, которые проводили до полутора лет в изоляции в рамках подготовки полетов на Луну и на Марс.
"Мы это видели у хорошо подготовленных, специально отобранных для экспериментов людей, а если взять обычных граждан, то после выхода из самоизоляции следует ожидать волну алкоголизации. К этому нужно готовиться", - объяснил Бубеев.
В то же время у участников эксперимента отмечался рост значимости ценности жизни, заботы о здоровье и безопасности, то есть люди становились более осторожными и осмотрительными, добавил профессор.
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Та й внутрішній шаман тероризує - Путін вже сховався в бункері, і вислав проти нього опричників (Росгвардію), а той несамовито пакостить і насміхається... Не дає жити нормальному бандиту...
А то не знали... бачте...
Спустив іржаву воду, закрив кран і знову пішов...на самоізоляцію...
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