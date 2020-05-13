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Новости Коронавирус и карантин
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Самоизоляция "по-русски": В РФ фиксируют рост смертности от водки и ждут волну алкоголизации после карантина

Самоизоляция

Смертность от алкоголя в период пандемии начала расти, в российском Минздраве задумались о повышении возраста для продажи алкоголя до 21 года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил глава российского Минздрава Михаил Мурашко.

"У нас есть оперативный мониторинг по смертности. К сожалению, в этот период роль алкоголя в структуре смертности начала возрастать", - сказал Мурашко.

Он напомнил, что уже обсуждалась инициатива об увеличении до 21 года возраста продажи алкоголя. "Я думаю, что если депутаты готовы к реализации - почему нет", - отметил Мурашко.

Как сообщали российские СМИ, ранее доктор медицинских наук, профессор, заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН по науке Юрий Бубеев заявил, что после выхода из режима самоизоляции Россию накроет волна алкоголизации.

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По его словам, бессознательное стремление к аддиктивному поведению появлялось у испытуемых, которые проводили до полутора лет в изоляции в рамках подготовки полетов на Луну и на Марс.

"Мы это видели у хорошо подготовленных, специально отобранных для экспериментов людей, а если взять обычных граждан, то после выхода из самоизоляции следует ожидать волну алкоголизации. К этому нужно готовиться", - объяснил Бубеев.

В то же время у участников эксперимента отмечался рост значимости ценности жизни, заботы о здоровье и безопасности, то есть люди становились более осторожными и осмотрительными, добавил профессор.

алкоголь (1667) карантин (16729) россия (96481) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+12
Не мешайте парашникам лечиться:
Самоизоляция "по-русски": В РФ фиксируют рост смертности от водки и ждут волну алкоголизации после карантина - Цензор.НЕТ 5020
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13.05.2020 14:12 Ответить
+9
Как можно умереть от алкоголя в 21 год? это что в 10 лет нада уже начинать бухать
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13.05.2020 14:10 Ответить
+9
"так лучше от бояры чем от ковид!" )
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13.05.2020 14:11 Ответить
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Как можно умереть от алкоголя в 21 год? это что в 10 лет нада уже начинать бухать
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13.05.2020 14:10 Ответить
Нехай візьмуть в Єксперти Сєню, Гнойшу і зєбуїнів. Вони навчать мокшів як перевести народ на самогон та пальонку.
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13.05.2020 14:23 Ответить
да уж. это очень известные шыкаладные реформисты.
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13.05.2020 14:25 Ответить
Так і є. У смєхдєржаві колдирять усі: і дорослі особини чоловічої та жіночої статі, і неповнолітні.
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13.05.2020 15:10 Ответить
А что вас удивляет? Это ж козломордия! Там в 10 лет уже алкаш
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13.05.2020 15:14 Ответить
Да в 10 лет начинают пить брагу...у меня подчиненная жена прапора начала спать со жлобом которого направили в нашу часть подсобным рабочим во избежании судимости за тунеядство...Ну и спрашиваем ее с начальником "зачем тебе это?" а она говорит, а что я могу сделать ему 33 года и у него не стоит, он пьет брагу с 10 лет...
Еще часть прапорских жен ****** с солдатами...причина таже
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13.05.2020 15:15 Ответить
та нет, принять одноразово на грудь полторашку и привет!
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13.05.2020 15:27 Ответить
"так лучше от бояры чем от ковид!" )
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13.05.2020 14:11 Ответить
от бояры это скрепно!
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13.05.2020 14:23 Ответить
Не, главное, шо НЕ от ковид. Зря они карантин вводили?
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13.05.2020 14:30 Ответить
Это национальная гордость Пить Запоями, а сейчас редко кто доплывет до средины Карантина.
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13.05.2020 14:11 Ответить
Тижня не проходить без скарг Орди на чергові образи від підступних сусідів по планеті. Тепер від сусідів віддалених.... США повернули Орді назад апарати штучного дихання як недосконалі, та небезпечні... які **********...
Саудити в бюджеті «Газпрому» пробуравили «дірку» на $ 10 млрд
Не повезло Орді на цій планеті зі своїм оточенням... Як не старався Путін всіх перехитрити ,а результат весь час однаковий - гонучею по морді...
Та й **** комета C/2020 F8 (SWAN) в доповнення до проблем Орди зухвало відростила собі (і на зло Путіну) , другий, пиловий хвіст - в добавок до першого, газового... що різко ускладнить завоювання Ордою космосу... і втечу Орди від ненависних сусідів по планеті Земля...
Та й внутрішній шаман тероризує - Путін вже сховався в бункері, і вислав проти нього опричників (Росгвардію), а той несамовито пакостить і насміхається... Не дає жити нормальному бандиту...
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13.05.2020 15:05 Ответить
В черговому бункер-спічі Путін розтлумачив ординцям - які вони мають суверенні переваги перед західним способом життя...
А то не знали... бачте...
Спустив іржаву воду, закрив кран і знову пішов...на самоізоляцію...
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13.05.2020 15:06 Ответить
Китайская многоходовка: запустить вирус, чтобы соседи повыздыхали от водки.
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13.05.2020 14:11 Ответить
Не мешайте парашникам лечиться:
Самоизоляция "по-русски": В РФ фиксируют рост смертности от водки и ждут волну алкоголизации после карантина - Цензор.НЕТ 5020
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13.05.2020 14:12 Ответить
...так они и работают так же
Самоизоляция "по-русски": В РФ фиксируют рост смертности от водки и ждут волну алкоголизации после карантина - Цензор.НЕТ 552
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13.05.2020 14:19 Ответить
Хлебный дар глушат
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13.05.2020 14:32 Ответить
"... Кто хочет, тот добьется,
Кто ищет, тот всегда найдет")))
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13.05.2020 14:14 Ответить
Да, лётчики вертикального взлёта.
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13.05.2020 14:20 Ответить
Самоизоляция "по-русски": В РФ фиксируют рост смертности от водки и ждут волну алкоголизации после карантина - Цензор.НЕТ 2036
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13.05.2020 14:17 Ответить
Теперь мне понятна подозрительно низкая смертность в России от коронавируса. Их всех проводят по графе "цирроз печени" и "белая горячка".
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13.05.2020 14:18 Ответить
алкоголизация ...и не только
Самоизоляция "по-русски": В РФ фиксируют рост смертности от водки и ждут волну алкоголизации после карантина - Цензор.НЕТ 1165
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13.05.2020 14:18 Ответить
Самоизоляция "по-русски": В РФ фиксируют рост смертности от водки и ждут волну алкоголизации после карантина - Цензор.НЕТ 3279
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13.05.2020 14:44 Ответить
каждый каSSаб - куйнец сваего несщастя, духъ куйнеца усегда - молад, куйнецы стройными рядами дружна идут на куй семимильными шагами...
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13.05.2020 14:20 Ответить
а чого ви чекали від лаптєстанської свинособакії?
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13.05.2020 14:22 Ответить
Готов порвать в клочья три бояна, если вся кацапия от водяры здохнет!!
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13.05.2020 14:24 Ответить
Не ну шо ви !? Ета ж аснови рускага мира , ета не трожьте !!!
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13.05.2020 14:25 Ответить
к сожалению, в "украинском мире" то же самое.
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13.05.2020 14:39 Ответить
Різниця тільки в тому що ми нікому цей укр мир не нав,язуємо , так ще добре заксуємо коли чарку приймаємо на груді
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13.05.2020 16:36 Ответить
« та й ще «
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13.05.2020 16:38 Ответить
нужно было бы русне в качестве гумпомощи пару цистерн метиловой ыркуцкой боярки отправить. Пущай лечатся от вируса.
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13.05.2020 14:27 Ответить
Какая водка,еще бы коньяк Хенесси написали.Ванюша пьет стекломой,но после "свободной недели" или 8 недель,без оплаты, перешел на тормозную жидкость.
Там и раньше то Бояра только по празникам была.
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13.05.2020 14:34 Ответить
Это цвет нации , не мешайте ********* развиваться естественным путем 😁😁😁
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13.05.2020 14:36 Ответить
Можно подумать в Украине не так
Даже в Польше люди в карантине стали больше бухать.
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13.05.2020 14:38 Ответить
к счастью, не совсем так) пьют много, но когда сталкиваешься с расеянами, только тогда понимаешь, что значит "много")
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13.05.2020 14:42 Ответить
да пьют больше, но статья не об этом а о тренде - карантин понукает бухать больше. Одинаково относится что к Раше, что к Украине, что к Польше.
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13.05.2020 14:47 Ответить
а тренд есть, правда) замечаю на себе) А тут еще и летние площадки открыли...)
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13.05.2020 15:13 Ответить
Хз, в моей семье и среди моих знакомых не заметил что бы кто то пить начал.
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13.05.2020 15:09 Ответить
Дімон теж на карантині.
Самоизоляция "по-русски": В РФ фиксируют рост смертности от водки и ждут волну алкоголизации после карантина - Цензор.НЕТ 2524
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13.05.2020 14:51 Ответить
*Идёт бычок качается---рыгает на ходу! Закусочка кончается---вот здесь и упаду*. Из сборника стихотворений Агнии Барто.Избранное. Год издания 1957. Всё чин-чинарём. Классика детского жанра.
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13.05.2020 16:15 Ответить
Да и пихуй, что там за поребриком!
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13.05.2020 15:06 Ответить
Головне - не заважати москалям самознищуватися.
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13.05.2020 15:11 Ответить
Вотка для ватного дебіла головна скрєпа😂
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13.05.2020 15:28 Ответить
нема спокою довбо..бам:



Половина российских граждан (50,8%) приняли участие 9 мая хотя бы в одной акции в честь Дня Победы, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
📍Наиболее популярной у граждан стала акция "Окна Победы", в которой приняли участие 26% россиян из числа слышавших о проведении мероприятий в своем городе.
📍Порядка 24% респондентов участвовали в вечерней акции "Свет Победы" с зажиганием свечей и фонариков в окнах в память о погибших на войне и ветеранах, столько же - в акции "Флаги России", где россиянам предлагалось вывесить российский флаг с георгиевской ленточкой в окнах и на балконах домов.
📍Еще 21% соотечественников приняли участие во всенародном исполнении песни "День Победы", а с портретами участников войны и ветеранов на балконы вышли 20% россиян
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13.05.2020 17:56 Ответить
как сказал один кацап в ихнем каком-то сериале: "водка это наше национальное самосознание" ну как с ним поспоришь
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13.05.2020 15:42 Ответить
А когда в Говностане карантин ввели?
Свободная неделя.Не вирус,а пневмония.Не взрыв,а хлопок.Не лекарство,а икона к жопе или крестный ход.
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13.05.2020 16:03 Ответить
во всём мире одинаково. от алко больше помрёт чем от вируса.
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13.05.2020 16:07 Ответить
Ну такое не поможет северным братанам нашим. А вот все зав-маги и прочие владельцы торговли спиртным качнут бабло крепкое, особенно в начале как примут. Думаю что очень-очень крепкое. Скорее они же и запустили мульку эту с понтом спасать народ. Тем более там всё почти паленое. От 350% чистой прибыли можно просчитывать смело. Сырьё для спирта дрянь-био-гниль валом, фильтрация через марлю, песка для стекла как грязи, акцизные марки в подвалах алканы печатают за водку ту же. Так что прибыль просчитал реальную! Пусть бухают!
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13.05.2020 16:10 Ответить
Духовно то как! Ставлю "Любо"!
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13.05.2020 16:38 Ответить
Розумом Росію не зрозуміти
Сінгапурські вчені розрахували, що спалах коронавирусу (https://t.me/c/1172696598/3779) в Росії закінчиться 12 серпня. Потім вони змістили термін на 17 серпня, після цього на 24 серпня.
В результаті фінальної датою стало 8 вересня. Вчора стало відомо, що вони анулювали всі свої прогнози та видалили всі графіки зі свого сайту ...
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13.05.2020 17:04 Ответить
 
 