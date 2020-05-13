РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11312 посетителей онлайн
Новости
6 714 71

Данилов о продлении запрета российских соцсетей: "СНБО уже все сделал. Ждите указ президента"

Данилов о продлении запрета российских соцсетей:

Совет национальной безопасности и обороны Украины уже рассмотрел вопрос о продлении запрета российских сайтов в Украине.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в комментарии "Радіо Свобода", передает Цензор.НЕТ.

"СНБО уже все сделал, ждите указ президента", - сказал Данилов, не уточнив детали.

Читайте также: В "Слуге народа" не могут определиться с запретом российских соцсетей: "Это популизм" - "Давайте, на всякий случай, подпишем, послезавтра истекают санкции"

Напомним, сегодня "Голос" объявил, что собирает подписи для внеочередного заседания ВР по продлению запрета российских соцсетей: Запрет истекает через одни сутки и 13 часов.

Как сообщалось, в мае 2017 года пятый президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях против соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также компаний "Мэйл.ру", "Яндекс" и их сервисов. Доступ ко всем сервисам "Яндекса" и Mail.ru был запрещен сроком на три года.

10 апреля в Службе безопасности Украины предложили продлить санкции в отношении российских социальных сетей "Одноклассники" и "ВКонтакте" еще на три года. Соответствующие предложения в Совет национальной безопасности и обороны Украины внес глава СБУ Иван Баканов. Позже Баканов внес дополнительные предложения о запрете российских веб-ресурсов и программ. В частности, он предлагает продлить санкции не только против "ВКонтакте" и "Одноклассники", но и против "Яндекс", "Mail.ru", "Доктор Веб", "Касперский", "1С" и "Парус".

Данилов Алексей (1066) СНБО (4448) социальные сети (643)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+21
Очень правильно! Никаких мокшанских сетей и телеканалов. Хватает и мертведчуковского дерьма...
показать весь комментарий
13.05.2020 14:23 Ответить
+12
Дуже смішно.

Тєлєграм створений засновником вкантактє.

Ніколи не повірю, що прога росіянина з мільйонами користувачів не контролюється фсб. Захист тєлєграма нікудишній навіть у порівнянні з наскрізь дірявим фейсбуком.

Засновник живе за межами кацапстана, вдає із себе рос. опозиціонера, і якби він не пускав фсб в тєлєграм, вони б його давно отруїли, як Скрипалів.
показать весь комментарий
13.05.2020 14:29 Ответить
+6
Саме так. Від усіх цих "тєлєґрамов" сильно смердить ґебнею.
показать весь комментарий
13.05.2020 14:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
додайте в стоп-лист іще вайбєр з тєлєграмом
показать весь комментарий
13.05.2020 14:20 Ответить
Нащо вайбер з телеграмом? Вони не контролюються фсб і через ниї кацапи не розповсюджуть свою брехню.
показать весь комментарий
13.05.2020 14:21 Ответить
Дуже смішно.

Тєлєграм створений засновником вкантактє.

Ніколи не повірю, що прога росіянина з мільйонами користувачів не контролюється фсб. Захист тєлєграма нікудишній навіть у порівнянні з наскрізь дірявим фейсбуком.

Засновник живе за межами кацапстана, вдає із себе рос. опозиціонера, і якби він не пускав фсб в тєлєграм, вони б його давно отруїли, як Скрипалів.
показать весь комментарий
13.05.2020 14:29 Ответить
Саме так. Від усіх цих "тєлєґрамов" сильно смердить ґебнею.
показать весь комментарий
13.05.2020 14:36 Ответить
Яке відношення має тєлєграм до інстаграма?
показать весь комментарий
13.05.2020 15:10 Ответить
Нічого з цього не доводить, що тєлєграм не контролюється фсб.
показать весь комментарий
13.05.2020 17:18 Ответить
Але нічого не доводить і що він нібито контролюється ФСБ.
показать весь комментарий
13.05.2020 17:56 Ответить
1. Вконтактє у нього давно вже відібрали.
2. Він давно живе у еміграції.
2. По Телеграму в РФ був скандал, навіть заборонити його хотіли, бо ФСБ не давали доступу до розшифрування повідомленнь телеграму, бо це цібито неможливо.
показать весь комментарий
13.05.2020 15:28 Ответить
Це все давно відомі речі.
"По Телеграму в РФ був скандал" - і що це доводить? Хіба скандал не могло саме фсб створити? Он Надька теж в суді рф скандали створювала по їх сценарію, і мільйони повірили.
показать весь комментарий
13.05.2020 15:37 Ответить
Ваші тези теж геть абсолютно нічого не доводять, якщо з такого боку підходити. Мої ж тези лише нівелюють ваші - більш нічого.
показать весь комментарий
13.05.2020 17:06 Ответить
Я нічого не доводив. Я говорив лише про те, що вірити кацапам можуть лише дуже наївні, м'яко кажучи, люди.
показать весь комментарий
13.05.2020 17:13 Ответить
скандал по тєлєгє закінчився побєдою ФСБ
показать весь комментарий
13.05.2020 16:48 Ответить
Пруф можна, бо я не чув такого, щоб телеграм здав ключі, яких у них взагалі не було і не мало бути при нормальному алгоритмі шифрування.
показать весь комментарий
13.05.2020 17:05 Ответить
https://www.iphones.ru/iNotes/telegram-soglasilsya-peredavat-fsb-dannye-o-terroristah--08-28-2018 telegram может быть разблокирован в случае, если ключи шифрования все-таки будут переданы спецслужбам
-----------
telegram разблокіровалі - ключі шо? правільна - пєрєдалі
показать весь комментарий
13.05.2020 17:21 Ответить
чи ти хотів шоп ТЄЛЄГА про цей факт кричала на всіх пєрєкрьостках??? Согласілісь бєз лішнєй огласкі
показать весь комментарий
13.05.2020 17:23 Ответить
Його не розблокували - навпаки - його не змогли заблокувати, бо він використовує будь-які IP-адреси, які постійно змінюються.
І ключі шифрування не могли бути передані спецслужбам, бо ці ключі по інформації від самого Дурова, генеруються випадковим чином - ніяких стаціонарних ключів просто не існує - і це цілком логічно.
показать весь комментарий
13.05.2020 17:49 Ответить
Ты что айтишник? Думаю нет. Для расшифровки переписки любого канала, нужны ключи. Дуров никому не даст их. А сервера телеграма находящиеся в сегменте сRU, как раз проверяется фсб. У нас в Украине, никто ничего не требует и никто ничего не ломает. И защита телеграма очень проста, потому и не ломается. Достали неучи.
показать весь комментарий
13.05.2020 16:49 Ответить
Дуров утверждает, что ключей для расшифровки у него нет, что вполне вероятно, если используется ассиметричная система шифрования с регулярно перегенерируемыми индивидуальными ключами.
показать весь комментарий
13.05.2020 17:03 Ответить
яблочники тоже говорят много чего. Единственное шифрование которое пока не сломали, это winrar. Шифрование диалога связано с геолокацией, по сему никак без этого не сломать.
показать весь комментарий
13.05.2020 17:09 Ответить
Причем тут "сломали" или не сломали? Сломать ключи шифрования Телеграмма возможно, как и любой другой шифр, но этот взлом слишком затратен по ресурсам и одноразов - при попытке прочитать другой диалог - нужно будет взламывать заново, ибо постоянных ключей не существует - потому для ФСБ это и неприемлемо.
показать весь комментарий
13.05.2020 17:53 Ответить
Никакая информация, не исчезает бесследно. Все это хранится в логах,в файлах шифра, на всех SAS дисках, которые находятся в рейд массиве и что то, я не верю что время от времени весь массив очищают под 0. Да простой обыватель со знаниями администрирования сервера, сможет вынуть инфы с дисков за 10 лет! В частности наименее повреждена будет текстовая информация.
Но правильное слово здесь затратен, как вы и сказали. По сему анонимность обычного пользователя, более чем гарантирован. Ну за исключением, когда человек сам себя приводит к раскрытию своих данных. По недомыслию.
показать весь комментарий
13.05.2020 18:03 Ответить
"Дуров никому не даст их"

І як ти це перевіриш, неук?
показать весь комментарий
13.05.2020 17:12 Ответить
я не обязан тебе ничего пояснять. Неук тебе ничего не сможет пояснить, потому что как ты сказал, неук. Все? А теперь захлопни свою ротовую крышку и пройдись на юх.
показать весь комментарий
13.05.2020 17:14 Ответить
Кацап, не відмазуй так відкрито свою камарілью. Ваші гебяві штучки давно не канають.
показать весь комментарий
13.05.2020 17:19 Ответить
Это все на что ты способен? Кацап? и все? Тужся крепче мальчик, только не обгадься там от беспомощности. Баклан чубатый.
показать весь комментарий
13.05.2020 17:27 Ответить
Тижня не проходить без скарг Орди на чергові образи від підступних сусідів по планеті. Тепер від сусідів віддалених.... США повернули Орді назад апарати штучного дихання як недосконалі, та небезпечні... які **********...
Саудити в бюджеті «Газпрому» пробуравили «дірку» на $ 10 млрд
Не повезло Орді на цій планеті зі своїм оточенням... Як не старався Путін всіх перехитрити ,а результат весь час однаковий - гонучею по морді...
Та й **** комета C/2020 F8 (SWAN) в доповнення до проблем Орди зухвало відростила собі (і на зло Путіну) , другий, пиловий хвіст - в добавок до першого, газового... що різко ускладнить завоювання Ордою космосу... і втечу Орди від ненависних сусідів по планеті Земля...
Та й внутрішній шаман тероризує - Путін вже сховався в бункері, і вислав проти нього опричників (Росгвардію), а той несамовито пакостить і насміхається... Не дає жити нормальному бандиту...
показать весь комментарий
13.05.2020 15:04 Ответить
Може краще тупих кацапів ?
показать весь комментарий
13.05.2020 14:22 Ответить
Тєлєграм - це і є кацапи.
показать весь комментарий
13.05.2020 14:30 Ответить
Ви часто ним користуєтеся? Думаю ні . Але я б його теж закрив . Всі стіни описані наркоділерами з адресою в телеграм. Кацапські ботоферми масово переселились у фб. Наразі телега- додатковий інструмент для ватної пропаганди. Але ж стільки ментів Авакова лишаться тоді заробітку? 😁😁😁
показать весь комментарий
13.05.2020 14:42 Ответить
Телегу закрити неможливо - доведено рашою. Під час спроби закрити телеграм по всій раші 2 дня інтернет ні в кого не працював, після цього вони відступили і плюнули на нього.
показать весь комментарий
13.05.2020 15:55 Ответить
Де докази, що вони відступили і плюнули?
Де докази, що ці 2 дні - це не операція самої фсб?
Де докази, що кацапським новинам можна вірити?
показать весь комментарий
13.05.2020 17:15 Ответить
А які можуть бути докази цього, які б вас влаштували?
Де у вас якісь докази щодо того, що фсб має якійсь доступ до телеграму?
Бо самі ви геть жодних доказів не наводите, але вимагаєте їх від інших.
показать весь комментарий
13.05.2020 17:55 Ответить
весь интернет в стоп-лист плз добавьте, да бы эти тупые высеры не читать
показать весь комментарий
13.05.2020 15:10 Ответить
Очень правильно! Никаких мокшанских сетей и телеканалов. Хватает и мертведчуковского дерьма...
показать весь комментарий
13.05.2020 14:23 Ответить
хватит? не должно біть єтого дерьма вообще
показать весь комментарий
13.05.2020 16:03 Ответить
Сколько шума вокруг запрета. Одноклассники, мейлру и вконтакте - согласен - полный шлак, а вот Яндекс - это выстрел в ногу. Хотя, все эти акции - перекладывание денег из кармана в карман, так как даже школьники их обходят играючи
показать весь комментарий
13.05.2020 14:25 Ответить
Нет никаких проблем с этим.
Чистая показуха.
показать весь комментарий
13.05.2020 14:27 Ответить
ашотакое? Гугль не устраивает? Там тоже новости как не с Корреспондента, так с Гордона или Страна.уа.
показать весь комментарий
13.05.2020 14:28 Ответить
Понимаешь, чтобы скачать новый сезон "Слуги народа" или узнать про очередную зраду, тебе хватит гугла. А если ты работаешь в IT и связан с поисковиками, то нужен и яндекс в том числе
показать весь комментарий
13.05.2020 14:33 Ответить
Нах. він не потрібен.
показать весь комментарий
13.05.2020 15:12 Ответить
А ти що працюєш в ІТ? Невже? І Оперу чи Тор не можеш собі поставити? Про VPN ніколи не чув?
показать весь комментарий
13.05.2020 15:42 Ответить
Та то кацап звичайний, працює Ольгинской шльондрой.
показать весь комментарий
13.05.2020 16:00 Ответить
С тобой то кто разговаривает, ущербный?
показать весь комментарий
13.05.2020 18:15 Ответить
Ах неужели? Ты мамкин программист? Я выше писал про VPN и спрашивал - **** толку от запрета?
показать весь комментарий
13.05.2020 18:14 Ответить
Толку очень много! Вашей вони с паРаши меньше будет.
показать весь комментарий
13.05.2020 18:37 Ответить
як українець Богдан Грицай відповів малоросу усіку
https://www.youtube.com/watch?v=X63rXAhsTSQ&feature=em-uploademail
показать весь комментарий
13.05.2020 14:25 Ответить
Так мы и не узнаем когда они с колен встанут.Говорят уже жопу приподняли,на локтях стоят.Почти вышло.
показать весь комментарий
13.05.2020 14:28 Ответить
ес и голосу нужно своевременно умываться и чистить зубы не забывать.
показать весь комментарий
13.05.2020 14:29 Ответить
Зеленым нужно своевременно умываться и мыть руки.
Если они так давно готовы, могли еще вчера-позавчера ответить на многочисленные напоминания о необходимости продления санкций.
Данилова растолкали только сегодня к обеду?
показать весь комментарий
13.05.2020 14:38 Ответить
Ото буде сміху, якщо своїм указом блаЗЄ скасує всі заборони
показать весь комментарий
13.05.2020 14:38 Ответить
вообще-то это не санкции а запрет российской разведки в Украине
показать весь комментарий
13.05.2020 14:52 Ответить
Оставьте яндекс навигатор
показать весь комментарий
13.05.2020 14:53 Ответить
В армии, мы ездили на учения, стояли в мадьярских лесах, связисты. Скукотища, тушенки с картохой нажремся, и на травке валялись, но как известно бездельничающий солдат - потенциальный преступник, поэтому первогодки бегали вокруг РЛС, и махали ветками. Зачем? только дурак не понимает. Разгоняли радиопомехи. Вот этим сейчас и занимаются власти.
показать весь комментарий
13.05.2020 14:54 Ответить
Співчуваю тобі, радянська, і пострадянська армія це дно. Проте вк та однокласники в Україні мертві, це не з точки зору користувачів, а з точки зору рекламного бізнесу. Пропаганда це та сама реклама. Так що толк із заборони є і тут нема чого обговорювати.
показать весь комментарий
13.05.2020 15:10 Ответить
Себе спивчувай. Я призывался с Украины, за всю армию я употребил две бутылки пива, и 300 грамм бора (вино) То была мощная армия. А сейчас 2/3 потерь не боевые. Тебя смешит, что первогодок гоняли? А не смешит, что взрослых мужиков в клетки сажают, бо у них белка (https://cdn.fishki.net/upload/post/201506/06/1557067/0baa9152dbf61a5f381ea443f04c5934.jpg ссылка )
показать весь комментарий
13.05.2020 15:34 Ответить
Там к фотке есть подпись "белка"?
Больше похоже на полевую "губу" (гауптвахту).
Даже по мужикам видно, что нормально спокойно сидят.
показать весь комментарий
13.05.2020 16:38 Ответить
Гауптвахты упразднены в середине 80-х))) Это тоже гауптвахта? (https://cont.ws/uploads/posts/609612.jpg ссылка )
показать весь комментарий
13.05.2020 16:56 Ответить
Губа точно была еще в 80х.
А на фото - безобразие, конечно. Но напиваться офицерам на военной службе - это позор.
показать весь комментарий
13.05.2020 17:14 Ответить
Любой тф смарт бокс показывает сегодня все каналы кацапские. Заборона сугубо для пенсионеров,кто не умеет интернетом пользоваться .
показать весь комментарий
13.05.2020 15:06 Ответить
Кацапы с помощью специального ПО в соцсетях, определяют твой психологический портрет по лайкам, репостом комментам... В итоге с тобой уже знают как работать. Так же выясняют общий психологический портрет целых регионов и потом вы удивляетесь почему побеждает ОПЗЖ.
Уверен, тогда ещё америкосы настояли на этом. Сами вряд ли бы не додумались...
показать весь комментарий
13.05.2020 15:38 Ответить
А еще они облучают людей картофельными лучами и опять на выборах побеждает Батька
показать весь комментарий
13.05.2020 18:16 Ответить
впн указом запретите.
показать весь комментарий
13.05.2020 16:06 Ответить
Я человек простой. Увидел, что власть делает на пользу Украине - ставлю лайк.
показать весь комментарий
13.05.2020 16:34 Ответить
так шо сдєлал? І який зміст указу? Закриють кремльовські пропагандиські ресурси, чи всьо - "караул устал"?
показать весь комментарий
13.05.2020 16:46 Ответить
 
 