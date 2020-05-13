Данилов о продлении запрета российских соцсетей: "СНБО уже все сделал. Ждите указ президента"
Совет национальной безопасности и обороны Украины уже рассмотрел вопрос о продлении запрета российских сайтов в Украине.
Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в комментарии "Радіо Свобода", передает Цензор.НЕТ.
"СНБО уже все сделал, ждите указ президента", - сказал Данилов, не уточнив детали.
Напомним, сегодня "Голос" объявил, что собирает подписи для внеочередного заседания ВР по продлению запрета российских соцсетей: Запрет истекает через одни сутки и 13 часов.
Как сообщалось, в мае 2017 года пятый президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях против соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также компаний "Мэйл.ру", "Яндекс" и их сервисов. Доступ ко всем сервисам "Яндекса" и Mail.ru был запрещен сроком на три года.
10 апреля в Службе безопасности Украины предложили продлить санкции в отношении российских социальных сетей "Одноклассники" и "ВКонтакте" еще на три года. Соответствующие предложения в Совет национальной безопасности и обороны Украины внес глава СБУ Иван Баканов. Позже Баканов внес дополнительные предложения о запрете российских веб-ресурсов и программ. В частности, он предлагает продлить санкции не только против "ВКонтакте" и "Одноклассники", но и против "Яндекс", "Mail.ru", "Доктор Веб", "Касперский", "1С" и "Парус".
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Тєлєграм створений засновником вкантактє.
Ніколи не повірю, що прога росіянина з мільйонами користувачів не контролюється фсб. Захист тєлєграма нікудишній навіть у порівнянні з наскрізь дірявим фейсбуком.
Засновник живе за межами кацапстана, вдає із себе рос. опозиціонера, і якби він не пускав фсб в тєлєграм, вони б його давно отруїли, як Скрипалів.
2. Він давно живе у еміграції.
2. По Телеграму в РФ був скандал, навіть заборонити його хотіли, бо ФСБ не давали доступу до розшифрування повідомленнь телеграму, бо це цібито неможливо.
"По Телеграму в РФ був скандал" - і що це доводить? Хіба скандал не могло саме фсб створити? Он Надька теж в суді рф скандали створювала по їх сценарію, і мільйони повірили.
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telegram разблокіровалі - ключі шо? правільна - пєрєдалі
І ключі шифрування не могли бути передані спецслужбам, бо ці ключі по інформації від самого Дурова, генеруються випадковим чином - ніяких стаціонарних ключів просто не існує - і це цілком логічно.
Но правильное слово здесь затратен, как вы и сказали. По сему анонимность обычного пользователя, более чем гарантирован. Ну за исключением, когда человек сам себя приводит к раскрытию своих данных. По недомыслию.
І як ти це перевіриш, неук?
Саудити в бюджеті «Газпрому» пробуравили «дірку» на $ 10 млрд
Не повезло Орді на цій планеті зі своїм оточенням... Як не старався Путін всіх перехитрити ,а результат весь час однаковий - гонучею по морді...
Та й **** комета C/2020 F8 (SWAN) в доповнення до проблем Орди зухвало відростила собі (і на зло Путіну) , другий, пиловий хвіст - в добавок до першого, газового... що різко ускладнить завоювання Ордою космосу... і втечу Орди від ненависних сусідів по планеті Земля...
Та й внутрішній шаман тероризує - Путін вже сховався в бункері, і вислав проти нього опричників (Росгвардію), а той несамовито пакостить і насміхається... Не дає жити нормальному бандиту...
Де докази, що ці 2 дні - це не операція самої фсб?
Де докази, що кацапським новинам можна вірити?
Де у вас якісь докази щодо того, що фсб має якійсь доступ до телеграму?
Бо самі ви геть жодних доказів не наводите, але вимагаєте їх від інших.
Чистая показуха.
https://www.youtube.com/watch?v=X63rXAhsTSQ&feature=em-uploademail
Если они так давно готовы, могли еще вчера-позавчера ответить на многочисленные напоминания о необходимости продления санкций.
Данилова растолкали только сегодня к обеду?
Больше похоже на полевую "губу" (гауптвахту).
Даже по мужикам видно, что нормально спокойно сидят.
А на фото - безобразие, конечно. Но напиваться офицерам на военной службе - это позор.
Уверен, тогда ещё америкосы настояли на этом. Сами вряд ли бы не додумались...