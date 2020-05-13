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Великобритания продолжит поддерживать Украину в реализации реформ в банковском секторе, - посол Симмонс

Великобритания продолжит поддерживать Украину в реализации реформ в банковском секторе, - посол Симмонс

Принятие закона о банках - важный момент и весомый шаг для Украины, заявила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс, добавив, что Соединенное Королевство будет поддерживать Украину в ее усилиях по реализации этих ключевых реформ.

"Только что Верховная Рада приняла закон о банковской деятельности сильным большинством голосов. Это важный момент и весомый шаг для страны. Великобритания будет продолжать поддерживать Украину в ее усилиях по реализации этих ключевых реформ", - написала она в Twitter в среду.

Как сообщалось, Верховная Рада на заседании в среду приняла законопроект о банках, необходимый для утверждения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ). За соответствующий законопроект № 2571-д "О внесении изменений в законы Украины об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" во втором чтении и целом проголосовали 270 народных депутатов.

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Великобритания продолжит поддерживать Украину в реализации реформ в банковском секторе, - посол Симмонс 01

Автор: 

банки (1938) Великобритания (5048) Симмонс Мелинда (103)


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Поддерживает и Королева-мать, и Гонтарева, и где-то там Яресько, и все, все, все
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13.05.2020 14:22 Ответить
А че закон так и называется антиколомойский? 😂😲
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13.05.2020 14:25 Ответить
Для лохов -так и называется.
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13.05.2020 14:35 Ответить
Мне кажется, что его специально так назвали, что бі протолкнуть его) а на самом деле его суть совсем не только антиколомойская)
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13.05.2020 14:43 Ответить
Велика Британія продовжить підтримувати Україну в реалізації реформ у банківському секторі, - посол Сіммонс - Цензор.НЕТ 6282
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13.05.2020 15:32 Ответить
Дана заява лише підтверджує, що Захід схвалює виведення Нацбанку за межі правової системи України, повне руйнування системи правосуддя України. Цікаво, як би відреагувала посол, якби подібний закон прийняли б у Великобританії?
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13.05.2020 18:45 Ответить
 
 