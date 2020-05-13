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Депутаты собрали 150 голосов для внеочередного заседания ВР по продлению запрета российских соцсетей, - нардеп "Голоса" Лозинский

Депутаты собрали 150 голосов для внеочередного заседания ВР по продлению запрета российских соцсетей, - нардеп

Народные депутаты по инициативе фракции "Голос" собрали 156 подписей для проведения внеочередного заседания Верховной Рады для рассмотрения постановления о продлении запрета на российские социальные сети.

Об этом сообщил "Интерфакс-Украина" депутат фракции "Голос" и инициатор постановления Роман Лозинский, передает Цензор.НЕТ.

"Однги сутки и 11 часов до времени Икс. Собрано 156 из 150 необходимых подписей. Регистрирую (подписные листы на проведение внеочередного заседания. - Ред.). Оружие оккупанта - "ВКонтакте", "Одноклассники", Mail.ru и другие российские сервисы - должны быть запрещены", - заявил Лозинский в среду.

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Напомним, сегодня "Голос" объявил, что собирает подписи для внеочередного заседания ВР по продлению запрета российских соцсетей: Запрет истекает через одни сутки и 13 часов.

Как сообщалось, в мае 2017 года пятый президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях против соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также компаний "Мэйл.ру", "Яндекс" и их сервисов. Доступ ко всем сервисам "Яндекса" и Mail.ru был запрещен сроком на три года.

10 апреля в Службе безопасности Украины предложили продлить санкции в отношении российских социальных сетей "Одноклассники" и "ВКонтакте" еще на три года. Соответствующие предложения в Совет национальной безопасности и обороны Украины внес глава СБУ Иван Баканов. Позже Баканов внес дополнительные предложения о запрете российских веб-ресурсов и программ. В частности, он предлагает продлить санкции не только против "ВКонтакте" и "Одноклассники", но и против "Яндекс", "Mail.ru", "Доктор Веб", "Касперский", "1С" и "Парус".

Автор: 

ВР (29303) внеочередное заседание (262) социальные сети (643) Голос партия (500) Лозинский Роман (39)


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Топ комментарии
+4
Столько пиара и пафоса! Просто АВТОМАТИЧЕСКИ . в чём проблема?
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13.05.2020 14:31 Ответить
+2
Святослав Вакарчук, ти зрадив Україну, ти дав дозвіл на продаж української землі. Ти гірше манкурта, ти зрадник.
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13.05.2020 14:58 Ответить
+1
Ну и зачем, в прошлый раз запрет был введен СНБО, и сейчас СНБО уже одобрило продление и отправила на подпись президенту.
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13.05.2020 14:34 Ответить
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Столько пиара и пафоса! Просто АВТОМАТИЧЕСКИ . в чём проблема?
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13.05.2020 14:31 Ответить
так это же Петя дивиденды стрижет пока Арахамия свою чипполину чешет
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13.05.2020 15:33 Ответить
Автоматічєскі? А попередня заборона містила умову про автоматичне продовження?
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13.05.2020 16:20 Ответить
Ну и зачем, в прошлый раз запрет был введен СНБО, и сейчас СНБО уже одобрило продление и отправила на подпись президенту.
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13.05.2020 14:34 Ответить
СНБО одобрило продление почти месяц назад. И то потому, что "Голос" с них не слезал. А ваш ********** когда собирается подписывать? На последних секундах уходящего срока?
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13.05.2020 16:23 Ответить
разве на внеочередном можно рассматривать законопроекты вне порядка?
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13.05.2020 14:37 Ответить
Що значить "вне порядка"? Це й буде порядок денний позачергового засідання. Не можна розглядати законопроекти, які вже перебувають в розгляді в порядках денних чергових пленарних засідань.
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13.05.2020 16:27 Ответить
Так их, этих слуг!
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13.05.2020 14:43 Ответить
https://censor.net/news/3195228/danilov_o_prodlenii_zapreta_rossiyiskih_sotsseteyi_snbo_uje_vse_sdelal_jdite_ukaz_prezidenta
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13.05.2020 14:47 Ответить
чистий піар
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13.05.2020 14:47 Ответить
"Голос" цим "чистим піаром" займається вже другий місяць. Якби не деп.запити і звернення Лозинського, то ні ваш віслюк, ні його кишенькова РНБО навіть не почухалися б. Але що зеленій масі пояснювати.
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13.05.2020 16:26 Ответить
Святослав Вакарчук, ти зрадив Україну, ти дав дозвіл на продаж української землі. Ти гірше манкурта, ти зрадник.
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13.05.2020 14:58 Ответить
А ти пий менше, хануричка
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13.05.2020 16:21 Ответить
https://zpost.me/post/3051-u-radi-prydumaly-novyy-podatok-dlya-ukranciv-&ref=iua Депутати правлячої партії Слуга народу хочуть ввести новий податок для громадян на розвиток культури.
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13.05.2020 15:08 Ответить
 
 