Депутаты собрали 150 голосов для внеочередного заседания ВР по продлению запрета российских соцсетей, - нардеп "Голоса" Лозинский

Народные депутаты по инициативе фракции "Голос" собрали 156 подписей для проведения внеочередного заседания Верховной Рады для рассмотрения постановления о продлении запрета на российские социальные сети.

Об этом сообщил "Интерфакс-Украина" депутат фракции "Голос" и инициатор постановления Роман Лозинский, передает Цензор.НЕТ.

"Однги сутки и 11 часов до времени Икс. Собрано 156 из 150 необходимых подписей. Регистрирую (подписные листы на проведение внеочередного заседания. - Ред.). Оружие оккупанта - "ВКонтакте", "Одноклассники", Mail.ru и другие российские сервисы - должны быть запрещены", - заявил Лозинский в среду.

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Напомним, сегодня "Голос" объявил, что собирает подписи для внеочередного заседания ВР по продлению запрета российских соцсетей: Запрет истекает через одни сутки и 13 часов.

Как сообщалось, в мае 2017 года пятый президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях против соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также компаний "Мэйл.ру", "Яндекс" и их сервисов. Доступ ко всем сервисам "Яндекса" и Mail.ru был запрещен сроком на три года.

10 апреля в Службе безопасности Украины предложили продлить санкции в отношении российских социальных сетей "Одноклассники" и "ВКонтакте" еще на три года. Соответствующие предложения в Совет национальной безопасности и обороны Украины внес глава СБУ Иван Баканов. Позже Баканов внес дополнительные предложения о запрете российских веб-ресурсов и программ. В частности, он предлагает продлить санкции не только против "ВКонтакте" и "Одноклассники", но и против "Яндекс", "Mail.ru", "Доктор Веб", "Касперский", "1С" и "Парус".