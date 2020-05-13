Кадырова удалили из Instagram из-за американских санкций
Глава Чеченской республики РФ Рамзан Кадыров лишился возможности пользоваться Instagram через аккаунт kadyrov._95, через который вел прямые трансляции в Instagram.
Решение удалить аккаунт приняла компания Facebook, которой принадлежит Instagram. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское государственное информагентство ТАСС.
"Будучи американской компанией, мы действуем в рамках санкционного законодательства США и постоянно принимаем меры для выполнения своих правовых обязательств. В этом случае мы удалили аккаунты лица, которое находится под санкциями, так же, как мы поступали ранее с подобными аккаунтами", — сказал представитель компании Facebook.
Также в среду стали недоступными аккаунты депутата Госдумы РФ Адама Делимханова, председателя парламента Чечни Магомеда Даудова и вице-премьера правительства Чечни Абузайд Висмурадова.
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Страницы Кадырова в Facebook и Instagram впервые были заблокированы в 2017 году. Компания Facebook разъяснила тогда, что причиной блокировки аккаунтов является включение его фамилии в санкционный список США.
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95? Совпадение? Не думаю...
Этому кую после его угроз французскому журналу о карикатурах, нарисовали там же его с членом во рту и он стал тише воды, ниже травы. Вы что думаете, нормальные люди не сделают с ним то же самое, о чем он говорит в своих угрозах? Для всех стран он террорист. С чего бы вообще брать его во внимание?
Після послаблення карантину у Верховній Раді України з 18 травня, вхід до сесійної зали буде обмеженим і журналістів не почнуть допускати до пленарних засідань. Про це заявив на брифінгу голова ВРУ Дмитро Разумков, передає кореспондент УНН.
Відповідаючи на прохання парламентських журналістів допустити їх на засідання ВР з 18 травня, Разумков сказав: "При всій повазі, колеги, це неможливо, це робити не будемо. Ми повертаємося до роботи, але, на жаль, відвідувачів, частину Апарату і загальний доступ для журналістів поки що забезпечити не зможемо".