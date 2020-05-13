Кадырова удалили из Instagram из-за американских санкций

Глава Чеченской республики РФ Рамзан Кадыров лишился возможности пользоваться Instagram через аккаунт kadyrov._95, через который вел прямые трансляции в Instagram.

Решение удалить аккаунт приняла компания Facebook, которой принадлежит Instagram. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское государственное информагентство ТАСС.

"Будучи американской компанией, мы действуем в рамках санкционного законодательства США и постоянно принимаем меры для выполнения своих правовых обязательств. В этом случае мы удалили аккаунты лица, которое находится под санкциями, так же, как мы поступали ранее с подобными аккаунтами", — сказал представитель компании Facebook.

Также в среду стали недоступными аккаунты депутата Госдумы РФ Адама Делимханова, председателя парламента Чечни Магомеда Даудова и вице-премьера правительства Чечни Абузайд Висмурадова.

Также на Цензор.НЕТ: Кадыров из-за карантина подстригся налысо: примеру последовали его чиновники. ФОТО

Страницы Кадырова в Facebook и Instagram впервые были заблокированы в 2017 году. Компания Facebook разъяснила тогда, что причиной блокировки аккаунтов является включение его фамилии в санкционный список США.