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Кадырова удалили из Instagram из-за американских санкций

Кадырова удалили из Instagram из-за американских санкций

Глава Чеченской республики РФ Рамзан Кадыров лишился возможности пользоваться Instagram через аккаунт kadyrov._95, через который вел прямые трансляции в Instagram.

Решение удалить аккаунт приняла компания Facebook, которой принадлежит Instagram. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское государственное информагентство ТАСС.

"Будучи американской компанией, мы действуем в рамках санкционного законодательства США и постоянно принимаем меры для выполнения своих правовых обязательств. В этом случае мы удалили аккаунты лица, которое находится под санкциями, так же, как мы поступали ранее с подобными аккаунтами", — сказал представитель компании Facebook.

Также в среду стали недоступными аккаунты депутата Госдумы РФ Адама Делимханова, председателя парламента Чечни Магомеда Даудова и вице-премьера правительства Чечни Абузайд Висмурадова.

Также на Цензор.НЕТ: Кадыров из-за карантина подстригся налысо: примеру последовали его чиновники. ФОТО

Страницы Кадырова в Facebook и Instagram впервые были заблокированы в 2017 году. Компания Facebook разъяснила тогда, что причиной блокировки аккаунтов является включение его фамилии в санкционный список США.

Автор: 

Facebook (392) Кадыров Рамзан (803) россия (96481) Чечня (638) Instagram (49)


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Топ комментарии
+14
аккаунт kadyrov._95



95? Совпадение? Не думаю...
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13.05.2020 14:34 Ответить
+13
Ну, что остаётся? Придумать в Чечне свой Рамзаграм и Кадыбук и там уже печататься от души..
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13.05.2020 14:33 Ответить
+10
Кадырова удалили из Instagram из-за американских санкций - Цензор.НЕТ 2879
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13.05.2020 14:39 Ответить
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Даже в Инсте нет неприкасаемых.
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13.05.2020 14:31 Ответить
а че там удалять? сплошняковое "дон"
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13.05.2020 16:02 Ответить
Ну, что остаётся? Придумать в Чечне свой Рамзаграм и Кадыбук и там уже печататься от души..
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13.05.2020 14:33 Ответить
а извиняться ему куда будут ?
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13.05.2020 14:41 Ответить
аккаунт kadyrov._95



95? Совпадение? Не думаю...
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13.05.2020 14:34 Ответить
Плюс
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13.05.2020 14:37 Ответить
95 добавилось когда Зеля извинился перед кадыркой)))
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13.05.2020 15:20 Ответить
Это смешно на самом деле, это реально смешно.
Этому кую после его угроз французскому журналу о карикатурах, нарисовали там же его с членом во рту и он стал тише воды, ниже травы. Вы что думаете, нормальные люди не сделают с ним то же самое, о чем он говорит в своих угрозах? Для всех стран он террорист. С чего бы вообще брать его во внимание?
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13.05.2020 14:36 Ответить
Кадырова удалили из Instagram из-за американских санкций - Цензор.НЕТ 2879
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13.05.2020 14:39 Ответить
Журналістів не пускатимуть до сесійної зали після послаблення карантину в Раді - Разумков

Після послаблення карантину у Верховній Раді України з 18 травня, вхід до сесійної зали буде обмеженим і журналістів не почнуть допускати до пленарних засідань. Про це заявив на брифінгу голова ВРУ Дмитро Разумков, передає кореспондент УНН.

Відповідаючи на прохання парламентських журналістів допустити їх на засідання ВР з 18 травня, Разумков сказав: "При всій повазі, колеги, це неможливо, це робити не будемо. Ми повертаємося до роботи, але, на жаль, відвідувачів, частину Апарату і загальний доступ для журналістів поки що забезпечити не зможемо".
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13.05.2020 14:44 Ответить
Кадыров аккаунт купил у бабы "девочки, ноготочки" с 1 млн. подписчиц. Вся инста ржала, потому что девочки его забомбили вопросами: "а где теперь нам делать ноготочки?"
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13.05.2020 14:46 Ответить
пфффф..хде ж теперь прощения просить?
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13.05.2020 14:51 Ответить
Рамзанку Дырова Цукерберг посадил на бутылку😂
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13.05.2020 14:52 Ответить
Как же теперь академик Кадыров будет вести свои научные лекции
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13.05.2020 14:52 Ответить
Эх, не везьот чьота каДырке в соцсетях! Хотя, я сомневаюсь, что оно ваще знает, что ЭТО!) Там абрэк руськоизычный метет пургу какую-нибудь...
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13.05.2020 15:01 Ответить
F-22 на бутылку не посадишь
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13.05.2020 15:16 Ответить
Надеюсь Цукерберг как остальные извиняться не будет.
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13.05.2020 15:19 Ответить
Кадырка кирдык аднака.
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13.05.2020 15:47 Ответить
будет свой "васяграмм" открывать
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13.05.2020 16:05 Ответить
Теперь в однокласниках будет уникальный контент! Так что шах и мат, либерасты
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13.05.2020 16:37 Ответить
Какая жалость))
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13.05.2020 16:43 Ответить
 
 