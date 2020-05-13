ГБР расследует причастность должностных лиц МВД и ГМС к утечке персональных данных украинцев

Следователи Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту утечки информации, содержащей персональные данные граждан Украины, которая была распространена в одном из анонимных телеграм-каналов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, к утечке персональных данных могут быть причастны должностные лица Главного сервисного центра МВД Украины и Государственной миграционной службы.

Досудебное расследование начато по фактам превышения власти или служебных полномочий работниками правоохранительных органов, повлекшее тяжкие последствия и несанкционированного сбыта или распространения информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации, причинившее существенный вред, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 365 и ч. 2 ст. 361-2 Криминального кодекса Украины).

Напомним, на днях в интернете появилось несколько телеграм-каналов, распространяющих персональные данные граждан. Вчера активно начали распространяться фейки, что эта информация связана с работой приложения "Дія". Министерство цифровой трансформации Украины опровергло эту информацию. За проверку каналов взялась СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Утечка персональных данных не связана с приложением "Дія" и произошла более, чем полгода назад, - Шмыгаль