Оккупанты в Крыму взялись расследовать преступления немцев во время Второй мировой войны

Оккупационный "Верховный суд Республики Крым" возобновил расследование преступлений, совершенных немецкими оккупантами на территории Крыма в годы Второй мировой войны.

Об этом пресс-служба суда сообщила российскому государственному информагентству ТАСС, информирует Цензор.НЕТ.

Ранее Генеральная прокуратура России сообщила, что следствие установило новые эпизоды преступлений нацистов в Крыму во время Второй мировой войны.

В частности, указывается, что за период оккупации Алушты, Евпатории, Симферополя, Белогорского района "замучено и убито более 17 тысяч человек, в том числе стариков, женщин и детей".

"Особые зверства проявлены при сожжении вместе с населением греческого села Лаки Бахчисарайского района. На каторжный труд в Германию и Румынию угнано порядка 3 тысяч человек", – отметили в Генпрокуратуре России.

Читайте также: 40-метровый портрет Сталина запустили в небо над оккупированным Крымом в годовщину подписания указа о депортации крымских татар. ФОТО

Оккупационная прокуратура Крыма подала ходатайство в оккупационный Верховный суд Крыма о разрешении отмены постановления о прекращении уголовного дела, которое было ранее прекращено, а материалы дела переданы в Германию.