Оккупанты в Крыму взялись расследовать преступления немцев во время Второй мировой войны
Оккупационный "Верховный суд Республики Крым" возобновил расследование преступлений, совершенных немецкими оккупантами на территории Крыма в годы Второй мировой войны.
Об этом пресс-служба суда сообщила российскому государственному информагентству ТАСС, информирует Цензор.НЕТ.
Ранее Генеральная прокуратура России сообщила, что следствие установило новые эпизоды преступлений нацистов в Крыму во время Второй мировой войны.
В частности, указывается, что за период оккупации Алушты, Евпатории, Симферополя, Белогорского района "замучено и убито более 17 тысяч человек, в том числе стариков, женщин и детей".
"Особые зверства проявлены при сожжении вместе с населением греческого села Лаки Бахчисарайского района. На каторжный труд в Германию и Румынию угнано порядка 3 тысяч человек", – отметили в Генпрокуратуре России.
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Оккупационная прокуратура Крыма подала ходатайство в оккупационный Верховный суд Крыма о разрешении отмены постановления о прекращении уголовного дела, которое было ранее прекращено, а материалы дела переданы в Германию.
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в центре Симферополя стоит памятник жертвам бендеровцев, но до сих пор в Крыму ни одной жертвы не нашли
гунны первыми убивали народы Крыма
Раз в году - один и тот же плач
С теле- и компьютерных экранов:
"Ветераны без квартир и дач!
Пожалейте, люди, ветеранов!"
"Немцы побежденные - так те
В роскоши живут, без обнищанья!
Ну а наши - в вечной нищете!
Столько лет - одни лишь обещанья!"
Самый смелый пишет: "Столько трат -
Пыль в глаза пускать соседним странам!
Лучше бы не тратить на парад -
Лучше бы раздали ветеранам!"
"Завершил войну в Берлине дед,
А ему теперь глава района
Шлет на праздник пачку сигарет
И четыре кубика бульона!"
И поддакнут тотчас же: "Вот-вот!
А еще открытку шлют под дату,
А на ней дизайнер-идиот
Поместил германского солдата!"
Но - не жалко их, чей быт убог,
Что в бараках жизнь свою прожили -
Те, кто воевали за Совок,
Получили то, что заслужили.
Отстоявшему барак рабу,
Верному холопу красной банды
Жаловаться глупо на судьбу
И плохое качество баланды.
И неважно, кто из них герой,
Кто - мундир натягивал для виду:
Защитившие преступный строй
Сами выбрали свою планиду.
"А фашизм, выходит, не порок?
Там - что заслужили ветераны?"
Ну так дойчи извлекли урок
И не славят своего тирана.
Им пришлось гораздо тяжелей:
Вся страна - сплошное пепелище,
Треть - потеряна, и средь углей
Победители добычу ищут...
Время все расставило в свой срок
Своему согласно приговору:
Не пошло награбленное впрок
Красному насильнику и вору !!!
Воли, честности, труда итог -
Deutschland вновь сегодня über alles
In Europa, ну а где Совок?
Сдох!!! И зря защитнички старались.
Пусть ни покаянья, ни стыда
У зилотов сталинского "рая",
Пусть над ними не было суда,
Но История - она не фраер !
Под победной истерии стон
Пусть же жрут в бараке жалкий ужин,
Дойчский кубик кинувши в бульон -
Даже он-то ими не заслужен....
Юрий Нестеренко
"Основная фаза насильственного переселения произошла в течение неполных трех суток, начавшись на рассвете 18 мая 1944 года и закончившись в 16:00 20 мая.
Всего из Крыма депортировали 238,5 тысяч человек - почти все крымскотатарское население.
Для этого НКВД привлекла более 32 тысяч бойцов.
За первые три года после переселения от голода, истощения и болезней умерли, по разным оценкам, от 20 до 46% всех депортированных.
Среди умерших за первый год почти половина - дети до 16 лет."
Выселяли не только татар,была чистка.Дом конечно отобрали.
Интересно - кого обвиняемым выставят?
Прийдется им всем компенсации выплачивать,а это немало за 10 лет каторги в Сибири.
Первый раз в жизни шеколад попробовали и велосипед увидели.
Депортацию крымских татар и иже с ними тоже??!!
Греки месяц карту в банкомат пихали,а оттуда ничего не вылазило.
-Добровольческий полк СС «Варяг».
-1-я русская национальная бригада СС «Дружина».
-15-й казачий кавалерийский корпус СС.
-29-я гренадерская дивизия СС «РОНА» (1-я русская).
-30-я гренадерская дивизия СС (2-я русская).
-36-я гренадерская дивизия СС «Дирлевангер».
-15-й Казачий русский корпус войск СС ФХА-СС- 3 дивизии,16 полков.
СС ФХА-СС (ВОЙСКА-СС)
-29-я Русская ФХА-СС - 6 полков.
-30-я Русская ФХА-СС, 1-го формирования 1944г., - 5 полков.
-1-я Русская национальная бригада СС «Дружина» - 3 полка, 12 батальонов.
-1-я Гвардейская бригада РОА «Зондеркоманда Љ113» СД - 1 батальон, 2 роты.
-Бригада СС»Центра противобольшевистской борьбы» (ЦПББ) - 3 батальона.
-Разведовательно-диверсионное соединение Главной Команды «Россия - Центр» зондерштаба «Цеппелин» РСХА- СС - 4 отряда спецназначения.