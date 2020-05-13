С 22 мая возможен переход ко второму этапу смягчения карантина, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина находится на так называемом плато заболеваемости COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время заседания Кабинета Министров.

"С 11 мая в Украине вступили в действие карантинные смягчения. Это первый этап послабления - бизнес, который был приостановлен, начал возвращаться на работу, постепенно восстанавливать деловую активность. Но обращаю внимание всех граждан бизнеса и местной власти: это не значит, что коронавируса больше нет или он стал менее опасным", - подчеркнул Шмыгаль.

По его словам, Украина находится на так называемом плато заболеваемости COVID-19.

"Ежеденевно количество заболевших примерно на одном уровне. А количество выздоровевших увеличивается каждый день. Сегодня рекордное количество тех, кто выздоровел, - 343 человека, впервые такой показатель высокий. К сожалению, он пока не превышает количества заболевших сегодня. Но эта умеренная статистика сегодня - это результат наших мероприятий, ответственности граждан и бизнеса", - отметил премьер.

"Если ситуация будет двигаться по такому позитивному сценарию с 22 мая возможен переход ко второму этапу смягчений. Мы работаем над этим совместно с Министерством здравоохранения, с главным государственным эпидемиологическим врачом, с другими министерствами и министрами. Но это еще не будет означать полную отмену карантина. Подчеркиваем это", - заявил Шмыгаль.

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