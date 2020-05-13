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Новости Коронавирус и карантин
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С 22 мая возможен переход ко второму этапу смягчения карантина, - Шмыгаль

С 22 мая возможен переход ко второму этапу смягчения карантина, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина находится на так называемом плато заболеваемости COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время заседания Кабинета Министров.

"С 11 мая в Украине вступили в действие карантинные смягчения. Это первый этап послабления - бизнес, который был приостановлен, начал возвращаться на работу, постепенно восстанавливать деловую активность. Но обращаю внимание всех граждан бизнеса и местной власти: это не значит, что коронавируса больше нет или он стал менее опасным", - подчеркнул Шмыгаль.

По его словам, Украина находится на так называемом плато заболеваемости COVID-19.

"Ежеденевно количество заболевших примерно на одном уровне. А количество выздоровевших увеличивается каждый день. Сегодня рекордное количество тех, кто выздоровел, - 343 человека, впервые такой показатель высокий. К сожалению, он пока не превышает количества заболевших сегодня. Но эта умеренная статистика сегодня - это результат наших мероприятий, ответственности граждан и бизнеса", - отметил премьер.

"Если ситуация будет двигаться по такому позитивному сценарию с 22 мая возможен переход ко второму этапу смягчений. Мы работаем над этим совместно с Министерством здравоохранения, с главным государственным эпидемиологическим врачом, с другими министерствами и министрами. Но это еще не будет означать полную отмену карантина. Подчеркиваем это", - заявил Шмыгаль.

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Автор: 

Кабмин (14045) карантин (16729) Шмыгаль Денис (2746) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Скоро его (дурантин) просто пошлют вместе с бубочкой и шмыгой а ляшко будут отлавливать как Каддафи.
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13.05.2020 14:55 Ответить
+7
Этот дятел тупо бесит.
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13.05.2020 14:57 Ответить
+5
Такое предположение сделал директор Института фармакологических исследований им. Марио Негри в Милане доктор Джузеппе Ремуцци. Мнением он поделился в интервью итальянскому телеканалу La7.

"Вирус подходит к концу и может исчезнуть до создания вакцины, поскольку его активность начала ослабевать день у день", - сказал он.
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13.05.2020 15:07 Ответить
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Скоро его (дурантин) просто пошлют вместе с бубочкой и шмыгой а ляшко будут отлавливать как Каддафи.
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13.05.2020 14:55 Ответить
скоро порошенко будут отлавливать как Каддафи
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13.05.2020 17:34 Ответить
чушь. он не у власти... отлавливай. почему не отлавливаешь?
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13.05.2020 17:37 Ответить
Этот дятел тупо бесит.
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13.05.2020 14:57 Ответить
Лукашнко - настоящий лидер и Президент, ага вы тупорылые истерички
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13.05.2020 14:59 Ответить
Они не истерички, а брехуны. Истерички - это те, кто им верит.
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13.05.2020 15:09 Ответить
ох эти загадочные фразы с недосказанностью от этого...шахерезада..
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13.05.2020 15:00 Ответить
Ответственность граждан, бизнеса и безответственность властей.
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13.05.2020 15:04 Ответить
Такое предположение сделал директор Института фармакологических исследований им. Марио Негри в Милане доктор Джузеппе Ремуцци. Мнением он поделился в интервью итальянскому телеканалу La7.

"Вирус подходит к концу и может исчезнуть до создания вакцины, поскольку его активность начала ослабевать день у день", - сказал он.
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13.05.2020 15:07 Ответить
Смертельный вирус ещё живёт в телевизоре и в головах дурантиншиков 😂
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13.05.2020 15:09 Ответить
Шото пошло не так.
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13.05.2020 15:10 Ответить
А Шмыгали и Степановы нам втирают чтоб принимали как должносьь постоянно ходить в масках и через год везде что вирус чуть ли не навсегда
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13.05.2020 15:11 Ответить
Если у вас, оказывается, на выздоровление надо спрашивать разрешения, то, канеш, такой рекордный показатель.
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13.05.2020 15:08 Ответить
Пусть эту маску к морде своей прибьет гвоздями.
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13.05.2020 15:35 Ответить
как прикажете вас понимать дон? отмена безработицы дон? давайте быстрее дон! денег нет дон
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13.05.2020 15:55 Ответить
 
 