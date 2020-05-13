Законопроект 2398-д не решает проблему оборонных закупок и должен быть пересмотрен, - президент ВОО "Украинская стратегия" Пинчук

Верховная Рада не должна принимать во втором чтении проект закона об оборонных закупках 2398-д, поскольку он имеет ряд существенных недочетов.

Об этом пишет в своей колонке на LB.ua президент ВОО "Украинская стратегия" Анатолий Пинчук, сообщает Цензор.НЕТ.

Эксперт сначала отмечает, что законопроект имеет ряд положительных моментов: "Вводит более прозрачные, конкурентные и детализированные процедуры оборонных закупок, снимает часть коррупционных рисков на уровне государственных заказчиков, снимает болезненный вопрос для всех производителей-исполнителей оборонного заказа - рудимент советской плановой системы - расчетно-калькуляционные материалы, вводит ряд новых критериев отбора поставщика, таких как коэффициент эффективности и стоимость жизненного цикла и пр."

Однако, по его словам законопроектом не решаются все насущные проблемы, связанные с необходимостью эффективного перевооружения ВСУ и других военных формирований. В частности он:

- не обеспечивает (отсутствуют процедуры) возможность привлечения иностранных компаний к разработке вооружений и военной техники (что делает невозможным использование новейших разработок для перевооружения ВСУ);

- не создает систему мониторинга новейших вооружений и военной техники и информирования о них государственных заказчиков (отсутствие которой сейчас негативно влияет на качество перевооружение ВСУ);

- не обеспечивает в достаточной мере (за исключением 10% ценовой преференции для украинских производителей) создание благоприятных условий для развития отечественных предприятий ВПК (как государственных, так и частных) и условий для привлечения иностранных инвестиций в сектор ВПК.

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К тому же, отмечает Пинчук, принятие законопроекта в том виде, который подготовлен Комитетом по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки ко второму чтению имеет и другие риски, а именно:

- лишает президента и СНБО влияния на формирование государственного оборонного заказа, зато расширяет и без того необоснованные полномочия профильного Комитета ВР (вплоть до согласования трехлетних планов закупок товаров, работ и услуг оборонного назначения для каждого отдельного заказчика), что создает как дополнительные коррупционные риски, так и угрозы для национальной безопасности (утечка информации - представьте себе, что Сергей Левочкин, которого можно считать фигурой российского влияния и который является членом соответствующего Комитета будет участвовать в согласовании планов закупок для ГУР МО или СВР);

- вместо обеспечения прямых импортных закупок государственными заказчиками, законопроект предусматривает создание единой централизованной закупочной организации для закупки товаров, работ и услуг оборонного назначения для всех заказчиков под эгидой МОУ, что также создает дополнительные коррупционные риски и угрозы для национальной безопасности (в случае принятия соответствующего решения правительством о создании централизованной закупочной организации все государственные заказчики будут вынуждены заключать договора на поставки вооружения с такой организацией с передачей ей бюджетных назначений - только избавились от монополии на импорт "Укробронпрома" - и на тебе новый монополист);

- выборочно определяет международные специализированные организации, их представительства, осуществляющие закупки товаров, работ и услуг оборонного назначения - так, по этому законопроекту Украина не сможет использовать программу Excess Defense Articles, которая крайне важна для Украины (именно по ней в Украину поставляются катера Island и именно по ней Украина может покупать бывшие в употреблении, но эффективные вооружения по чисто символическим ценам);

- несмотря на упоминание о гармонизации законодательства Украины с положениями Директивы 2009/81/ЕС законопроект устанавливает существенно более низкие значения пороговых значений закупок (200 тыс. грн против 412 тыс. евро в ЕС для товаров и услуг, 1,5 млн грн против 5,15 млн евро для работ), также отсутствует определение термина "связанные предприятия", для которых по этой директиве имеются определенные ограничения (ст. 1, 50), а также понятия "аномально низкого предложения" (которое сейчас является инструментом фактического срыва конкурсов) и полномочия (права) государственного заказчика на отклонение или принятия соответствующих предложений (ст. 49), а также не выписаны особенности заключения договоров субподряда на основании рамочного соглашения (ст. 50-54).

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"То есть, к сожалению, можно утверждать, что принятие этого законопроекта в его нынешней редакции не обеспечит повышения эффективности оборонных закупок (несмотря на положительные намерения разработчиков), более того может создать проблемы для обеспечения соответствующих государственных заказчиков (прежде всего спецслужб) современным вооружением", - заключает эксперт.

Он убежден, что депутаты должны сегодня принять решение о направлении этого законопроекта на повторное второе чтение, доработать его с привлечением ведущих экспертов по вопросам нацбезопасности и обороны и представителей всех государственных заказчиков и принять затем в таком виде, который безусловно обеспечит и эффективное перевооружение ВСУ и других военных формирований и развитие украинского ВПК, а также приток иностранных инвестиций в него.