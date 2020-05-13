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Тарифы на электроэнергию для населения в этом году повышаться не будут, - Шмыгаль

Тарифы на электроэнергию для населения в этом году повышаться не будут, - Шмыгаль

В этом году цена на электроэнергию для украинских граждан будет неизменной - 1,68 грн за 1кВт.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"В СМИ распространяется неправдивая информация о якобы увеличении тарифов на электроэнергию. Не стоит вводить наших граждан в заблуждение", - отметил премьер.

По словам Шмыгаля, в этом году цена на электроэнергию для украинских граждан будет неизменной - 1,68 грн за 1кВт.

"Правительство не допустит веерных отключений. А также обеспечит работу АЭС. Это очень важно и это предусматривает энергетический баланс страны", - подчеркнул Шмыгаль. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стоимость электричества для небытовых потребителей даже в самом плохом случае будет ниже прошлогодней, - Шмыгаль

Автор: 

тарифы (1893) Тарифы на электроэнергию (2181) Шмыгаль Денис (2746)


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Топ комментарии
+3
А от з 1 січня 2021 року - так...
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13.05.2020 15:06 Ответить
+3
Підпувата заява...Так ніби Шмигаль нам робить велику ласку...А між тим електроенергія повинна значно подешевіти...Надто багато її звільнилось у зв"язку з непрацюючими підприємствами,також подешевіли всі енергоносіі...
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13.05.2020 17:32 Ответить
+1
агась, дайош вєєрниє отключкі по 8 ч. а ля бабаюля
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13.05.2020 15:04 Ответить
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агась, дайош вєєрниє отключкі по 8 ч. а ля бабаюля
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13.05.2020 15:04 Ответить
копіпаст "з голови под ногі" по-цензорнетовскі... всьо равні нікто нє дочітаєт

Заходи, запропоновані Антикризовим енергетичним штабом, допоможуть уникнути віялових відключень електрики.
Про це під час години запитань до уряду заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Вчора відбулося засідання комітету з енергетики та ЖКП. Комітет повністю підтримав рішення урядового Антикризового штабу. Позиція парламентарів дозволить якнайшвидше вийти з кризи, у якій знаходиться наша держава. Запропоновані та підтримані депутатами заходи допоможуть підтримати https://www.ukrinform.ua/tag-energetika енергетику , збалансувавши інтереси споживачів, підприємців та енергетиків", - зазначив Шмигаль.
Він наголосив, що ціна для населення залишиться на рівні 1,68 грн за кВт-год. - це найнижчий у Європі показник. Крім того, запропоновані заходи дозволять стабілізувати енергетику та не допустити віялових відключень.
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13.05.2020 15:09 Ответить
А от з 1 січня 2021 року - так...
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13.05.2020 15:06 Ответить
А те, що поки є пільга на 100 кВт Шмигаль не говорить!
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13.05.2020 15:08 Ответить
А вот про льготный ничего не говорят Вы наблюдательный Видимо читали советскую прессу
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13.05.2020 16:12 Ответить
Нам жить не на что: жители оккупированного Алчевска вышли на протест. ВИДЕО
Сьогодні о 14:19•Информационное сопротивление
В оккупированном Российской Федерацией городе Алчевск в Луганской области жители вышли на протест из-за режима самоизоляции, который не планирует отменять местная администрация террористов. Об этом в социальной сети Twitter сообщает журналист Денис Казанский.

«В Алчевске (под контролем ЛНР) люди вышли на акцию протеста против карантина. Слышны выкрики «Нам жить не на что», «Почему не отменили коммунальные платежи?», - пишет Денис Казанский. В Алчевске (под контролем ЛНР) люди вышли на акцию протеста против карантина. Слышны выкрики «Нам жить не на что», «Почему не отменили коммунальные платежи»? pic.twitter.com/c8YzSd8L1N

- Денис Казанський (@den_kazansky) May 13, 2020
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13.05.2020 15:10 Ответить
зрада.
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13.05.2020 16:03 Ответить
При Пэтрi такого не було. Це просто запрошення ху.лу до агресii в Украiну.
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13.05.2020 16:07 Ответить
Повышаться не будут, просто отменят льготный до 100 квт
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13.05.2020 16:10 Ответить
Песня эта уже слышна с начала 2014ого, кроме повышений по 2-3 раза на год, толком ничего нового.
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13.05.2020 16:26 Ответить
Підпувата заява...Так ніби Шмигаль нам робить велику ласку...А між тим електроенергія повинна значно подешевіти...Надто багато її звільнилось у зв"язку з непрацюючими підприємствами,також подешевіли всі енергоносіі...
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13.05.2020 17:32 Ответить
А що буде із тарифом 90 копійок за перші 100 кВт? Незаможні громадяни економлять і витрачають в межах 100 кВт на місяць. Скасування цієї пільги призведе до подальшого зубожіння народу.
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13.05.2020 18:57 Ответить
Хто взагалі говорить про подорожчаня? Яка взагалі може бути причина? Попит впав, а значить ціна має падати, а не рости. В Європі рекордно низька ціна на електроенергію, а ціна для промисловості вдвічі нижча, ніж в Україні.
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13.05.2020 19:26 Ответить
 
 