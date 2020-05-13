Тарифы на электроэнергию для населения в этом году повышаться не будут, - Шмыгаль
В этом году цена на электроэнергию для украинских граждан будет неизменной - 1,68 грн за 1кВт.
Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
"В СМИ распространяется неправдивая информация о якобы увеличении тарифов на электроэнергию. Не стоит вводить наших граждан в заблуждение", - отметил премьер.
По словам Шмыгаля, в этом году цена на электроэнергию для украинских граждан будет неизменной - 1,68 грн за 1кВт.
"Правительство не допустит веерных отключений. А также обеспечит работу АЭС. Это очень важно и это предусматривает энергетический баланс страны", - подчеркнул Шмыгаль.
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Заходи, запропоновані Антикризовим енергетичним штабом, допоможуть уникнути віялових відключень електрики.
Про це під час години запитань до уряду заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Вчора відбулося засідання комітету з енергетики та ЖКП. Комітет повністю підтримав рішення урядового Антикризового штабу. Позиція парламентарів дозволить якнайшвидше вийти з кризи, у якій знаходиться наша держава. Запропоновані та підтримані депутатами заходи допоможуть підтримати https://www.ukrinform.ua/tag-energetika енергетику , збалансувавши інтереси споживачів, підприємців та енергетиків", - зазначив Шмигаль.
Він наголосив, що ціна для населення залишиться на рівні 1,68 грн за кВт-год. - це найнижчий у Європі показник. Крім того, запропоновані заходи дозволять стабілізувати енергетику та не допустити віялових відключень.
Сьогодні о 14:19•Информационное сопротивление
В оккупированном Российской Федерацией городе Алчевск в Луганской области жители вышли на протест из-за режима самоизоляции, который не планирует отменять местная администрация террористов. Об этом в социальной сети Twitter сообщает журналист Денис Казанский.
«В Алчевске (под контролем ЛНР) люди вышли на акцию протеста против карантина. Слышны выкрики «Нам жить не на что», «Почему не отменили коммунальные платежи?», - пишет Денис Казанский. В Алчевске (под контролем ЛНР) люди вышли на акцию протеста против карантина. Слышны выкрики «Нам жить не на что», «Почему не отменили коммунальные платежи»? pic.twitter.com/c8YzSd8L1N
- Денис Казанський (@den_kazansky) May 13, 2020