Тарифы на электроэнергию для населения в этом году повышаться не будут, - Шмыгаль

В этом году цена на электроэнергию для украинских граждан будет неизменной - 1,68 грн за 1кВт.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"В СМИ распространяется неправдивая информация о якобы увеличении тарифов на электроэнергию. Не стоит вводить наших граждан в заблуждение", - отметил премьер.

По словам Шмыгаля, в этом году цена на электроэнергию для украинских граждан будет неизменной - 1,68 грн за 1кВт.

"Правительство не допустит веерных отключений. А также обеспечит работу АЭС. Это очень важно и это предусматривает энергетический баланс страны", - подчеркнул Шмыгаль.

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