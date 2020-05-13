В 18 областях 300%-ные надбавки врачам за март выплачены в полном объеме, - Степанов

В большинстве областей Украины выплатили 300%-ную заработную плату за март врачам, борющимся с COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время заседания правительства сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

"По последним данным, которые нам предоставили области, в подавляющем большинстве, а именно в 18 областях заработная плата выплачена с 300% надбавки в полном объеме. В шести еще продолжается анализ в разрезе больниц. Это то, что касается заработной платы за март", - отметил Степанов.

По его словам, в конце дня будет окончательная информация и Минздрав сообщит относительно каждой области ифнормацию о выплатах медикам.

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