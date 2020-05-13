"Слуга народа" Чернев об "антиКоломойском" законе: "Мы не позволили одному олигарху изнасиловать целую страну"

Закон о банках принят Верховной Радой, что означает, что дефолта в Украине не будет.

Об этом на своей странице в Facebook написал нардеп (СН) Егор Чернев, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы не позволили одному олигарху изнасиловать целую страну. Закон о банках, наконец, принят во втором чтении и в целом! А это значит, что дефолта не будет", - написал он.

По словам Чернева, несмотря на "бешеную информационную кампанию отдельных журналистов и блоггеров, на оплаченный и хорошо срежиссированный саботаж некоторых депутатов и целых фракций, нам вместе удалось это сопротивление сломать. Так воля к победе, единство и патриотизм преодолевают любые деньги".

"Я благодарен всем неравнодушным, кто включился в эту борьбу за наше общее будущее. Мы чувствовали вашу поддержку с первой заявления #нетдефолту нашей группы депутатов СН, которые открыто восстали против лоббистов "Привата". Именно тогда мы вместе показали, что бороться можно и нужно.

Затем мы вместе с вами, друзья, обеспечили кворум на судьбоносном заседании профильного Комитета ВР перед первым чтением. А в день голосования нам удалось окончательно сплотить парламент. И никакие угрозы или подкупы не смогли изменить ситуацию.

Дальнейшие ничтожные попытки сорвать принятие закона "поправочным спамом" были нейтрализованы в абсолютно законным способом, благодаря находчивости Павла Фролова и регламентного комитета ВР. Отдельная благодарность за стойкость Комитету по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и его главе Данилу Гетманцеву и заместителю Ярославу Железняку за то, что прошли через все то давление, которое на вас оказывалось", - отметил нардеп.

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Также Чернев поблагодарил своих коллег и единомышленников, членов фракции СН, которіе "наиболее принципиально и активно отстаивали позицию о необходимости голосования за закон" и президента Владимира Зеленского за "четкую и однозначную позицию".

Кроме того, он выразил благодарность представителям гражданского общества, которые включились в борьбу, а также организациям, которые выступили с поддержкой закона о банках, побратимам и ветеранам из Движения Ветеранов Украины, предоставившим моральную и информационную поддержку.

"Этот закон больше, чем о банках. Это тот момент истины, который демонстрирует настоящие ценности. И здесь уже каждый выбирает сам, кому служить - стране или олигарху.

Я счастлив, что большинство сегодня выбрало страну. И вместе мы продемонстрировали, что ни один олигарх, несмотря на все его деньги и воздействие не будет диктовать украинскому народу свою волю. У нас есть честь, достоинство и стремление к лучшей жизни для своей страны. В этом и есть наша сила", - резюмировал "слуга народа" Чернев.

Как сообщалось, Верховная Рада на заседании в среду приняла законопроект о банках, необходимый для утверждения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ). За соответствующий законопроект № 2571-д "О внесении изменений в законы Украины об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" во втором чтении и целом проголосовали 270 народных депутатов.

Ранее стало известно, что суд удовлетворил иск Коломойского и признал незаконной национализацию "Приватбанка". НБУ обжалует это решение.

Напомним, 16 января 2018 года НБУ на своем сайте обнародовал отчет международного детективного агентства Kroll о многомиллиардных махинациях в "Приватбанке". Убытки специалисты компании оценили в 5,5 млрд долл.

В сообщении НБУ также отмечалось, что результаты расследования Kroll подтвердили предыдущие выводы Национального банка, который выражает свою готовность ознакомить правоохранительные органы с результатами расследования.

Ознакомиться с результатами расследования можно в презентации.

В НБУ кроме этого напомнили, что расследование Kroll отвечает обязательствам Украины перед МВФ, предусмотренным Меморандумом.

В июне 2017 года международная организация-журналистов раследователей "Центр по расследованию коррупции и организованной преступности" (OCCRP) сообщила, что "Приватбанк" в течение 2015-2016 годов выдал более $1 млрд кредитов 28 харьковским фирмам, которые связывали с экс-бенефициаром банка Игорем Коломойским.

Напомним, 4 июля Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ открыла ряд уголовных производств, связанных с "Приватбанком".

"По заявлению господина Шлапака еще несколько месяцев назад ГПУ действительно открыла ряд уголовных производств по различным квалификациям о событиях в "Приватбанке", особенно в период декабря 2016 года, но есть производства и за более далекий период – с 2008 по 2016 годы. На данный момент следствие ГПУ концентрируется на одном из этих производств, в котором определяются события вокруг выдачи кредитов двум структурам на несколько десятков миллиардов грн, при том что эти структуры Нацбанком были признаны связанными с бенефициарами "Приватбанка", поэтому им было запрещено выдавать кредиты", – отметил он.

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4 июля глава правления "Приватбанка" Александр Шлапак заявил, что Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное дело по факту доведения банка до неплатежеспособности. Также Шлапак заявил, что лицам, связанным с бывшим руководством "Приватбанка", было выдано 190 млрд гривен кредитов.

Министерство финансов опубликовало письмо, которое 16 декабря прошлого года экс-владельцы "Приватбанка" Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов направили правительству с просьбой приобрести акции банка и принять положительное решение по его дальнейшей капитализации во избежание банкротства. В этом письме бывшие владельцы "Приватбанка" брали на себя обязательства по реструктуризации кредитов, предоставленных банком связанным юридическим лицам. Согласно заявлению Минфина, это обязательство не было выполнено в установленный срок.

В свою очередь Игорь Коломойский утверждал, что бывшие акционеры банка участвуют в переговорах по реструктуризации кредитов, которые начались в июне.

Ранее замглавы НБУ Екатерина Рожкова сообщила, что Игорь Коломойский оспаривает в суде решение о признании "Приватбанка" неплатежеспособным и его национализацию. Свой иск к Национальному банку и "Приватбанку" о расторжении договора поручительства Коломойский подал 9 июня.

18 декабря 2016 года стало известно, что Кабинет Министров принял решение о национализации "Приватбанка". Первый зампред банка заявил, что решение о передаче "Приватбанка" государству было принято из-за беспрецедентной информатаки и угрозы для клиентов. В "Приватбанке" заверили, что с деньгами на счетах ничего не произойдет: "Это было ключевым условием переговоров". В свою очередь, глава Минфина Данилюк подтвердил: "Деньги вкладчиков "Приватбанка" в безопасности и защищены государством". По данным НБУ,общая потребность "Приватбанка" в капитале составляла 148 млрд гривен. В связи с национализацией капитал "ПриватБанка" увеличивался несколько раз. Государство тремя траншами докапитализировало "Приватбанк" на 116,8 млрд грн, в том числе ОВГЗ, привязанными к курсу доллара.

Решение о национализации "Приватбанка" поддержали в МВФ и ЕБРР, а также страныG7,Евросоюз и США.

Министр финансов Александр Данилюк заявлял, что "Приватбанк" доведен до неплатежеспособности, а за это предусмотрена очень серьезная ответственность".

До национализации почти 50% акций "Приватбанка" принадлежало Игорю Коломойскому, 41,6% – Геннадию Боголюбову.