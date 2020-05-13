Убытки "Укрзализныци" и других транспортных госпредприятий из-за коррупционеров превысили 1 млрд грн, - НАБУ

НАБУ сообщает, что сегодня в ведомстве находится 21 уголовное производство в отношении коррупционных уголовных правонарушений в сфере деятельности АО "Укрзализныця".



Национальное антикоррупционное бюро расследует более 20 уголовных производств по коррупции в сфере деятельности "Укрзализныци" и других государственных транспортных предприятий, сумма нанесенного ущерба по которым составляет 1,1 млрд грн. Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос интернет-издания "Обозреватель", передает Главком.

В частности, в ответе НАБУ сообщается, что на сегодня в ведомстве находится 21 уголовное производство в отношении коррупционных уголовных правонарушений в сфере деятельности АО "Укрзализныця". Предварительная сумма ущерба в этих и других производствах относительно деятельности транспортных госпредприятий составляет ориентировочно 1,1 млрд грн.

"Основные правонарушения, которые расследуют детективы Национального бюро сфере деятельности АО" Укрзализныця ", связаны со злоупотреблениями при проведении публичных закупок, обслуживания долговых обязательств, осуществления страховой деятельности, предоставления льгот на тарифы по грузовым перевозкам", - отмечается в ответе НАБУ.





Напомним, ранее Госаудитслужба сообщила, что по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности АО "Укрзализныця" и его 24-х филиалов за период с 01.01.2018 по 30.09.2019 года выявлено нарушений на сумму 11,8 млрд грн, что негативно повлияло на финансово-хозяйственную деятельность госпредприятия.

В то же время народный депутат Украины, член комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Александр Скичко заявил, что если министр инфраструктуры не преодолеет системную коррупцию в "Укрзализныце", депутаты будут инициировать вопрос о его замене.

Как сообщалось, экс-министр Омелян увидел катастрофу на "Укрзализныце".