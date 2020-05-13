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Убытки "Укрзализныци" и других транспортных госпредприятий из-за коррупционеров превысили 1 млрд грн, - НАБУ

Убытки

НАБУ сообщает, что сегодня в ведомстве находится 21 уголовное производство в отношении коррупционных уголовных правонарушений в сфере деятельности АО "Укрзализныця".


Национальное антикоррупционное бюро расследует более 20 уголовных производств по коррупции в сфере деятельности "Укрзализныци" и других государственных транспортных предприятий, сумма нанесенного ущерба по которым составляет 1,1 млрд грн. Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос интернет-издания "Обозреватель", передает Главком.

В частности, в ответе НАБУ сообщается, что на сегодня в ведомстве находится 21 уголовное производство в отношении коррупционных уголовных правонарушений в сфере деятельности АО "Укрзализныця". Предварительная сумма ущерба в этих и других производствах относительно деятельности транспортных госпредприятий составляет ориентировочно 1,1 млрд грн.

"Основные правонарушения, которые расследуют детективы Национального бюро сфере деятельности АО" Укрзализныця ", связаны со злоупотреблениями при проведении публичных закупок, обслуживания долговых обязательств, осуществления страховой деятельности, предоставления льгот на тарифы по грузовым перевозкам", - отмечается в ответе НАБУ.

Убытки Укрзализныци и других транспортных госпредприятий из-за коррупционеров превысили 1 млрд грн, - НАБУ 01
Убытки Укрзализныци и других транспортных госпредприятий из-за коррупционеров превысили 1 млрд грн, - НАБУ 02

Напомним, ранее Госаудитслужба сообщила, что по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности АО "Укрзализныця" и его 24-х филиалов за период с 01.01.2018 по 30.09.2019 года выявлено нарушений на сумму 11,8 млрд грн, что негативно повлияло на финансово-хозяйственную деятельность госпредприятия.

В то же время народный депутат Украины, член комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Александр Скичко заявил, что если министр инфраструктуры не преодолеет системную коррупцию в "Укрзализныце", депутаты будут инициировать вопрос о его замене.

Как сообщалось, экс-министр Омелян увидел катастрофу на "Укрзализныце".

Автор: 

НАБУ (4242) коррупция (8585) Укрзализныця (2767)


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Топ комментарии
+1
Элементарно Ватсон нужно сделать как всегда ,поднять тарифы и покрыть убытки
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13.05.2020 15:23 Ответить
+1
запустят-запустят они точно тянут не станут, цены только повысят, надо же убытки покрывать)) так что ждемс других новостей по "УЗ"
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13.05.2020 17:22 Ответить
+1
экономическая модель у нас в стране одна , тырь пока есть что тырить
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13.05.2020 22:30 Ответить
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Элементарно Ватсон нужно сделать как всегда ,поднять тарифы и покрыть убытки
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13.05.2020 15:23 Ответить
То есть "сделать все для людей" и победить эпоху бедности - все как наш новые президент обещал))
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13.05.2020 16:58 Ответить
Вы не правы. У УЗ своя, а не общепринятая, экономическая модель, проверенная годами. Тарифы они поднимут, но убытки не покроют, так как с ростом тарифов предприятие становится еще убыточнее. Так было, так и будет.)))
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13.05.2020 19:28 Ответить
экономическая модель у нас в стране одна , тырь пока есть что тырить
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13.05.2020 22:30 Ответить
Так так и делают, сколько себя помню. И всё ноют и ноют, мол, невыгодно им работать, сплошные убытки. Так может воровать меньше надо? Ну хотя бы для начала.
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13.05.2020 23:45 Ответить
а где посадки дон? все пишите поймали арестовали и шо дон? трындеть не мешки ворочать дон!
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13.05.2020 15:27 Ответить
Бить мух возле говна - дело полезное, но бесперспективное
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13.05.2020 16:05 Ответить
На посадку, достаточно и того, что пообещались заробитчан в Европу выпустить. А там, как говорится, Запад нам поможет. Не зря-же обьявили что у нас прелого зерна в закромах еще предостаточно и хлеб более чем в два раза не подорожает.)))
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13.05.2020 19:30 Ответить
Когда запустат єлектрички, по определению убіточніе, то сей показатель стемительно пойдетиЪ уверх.
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13.05.2020 16:09 Ответить
запустят-запустят они точно тянут не станут, цены только повысят, надо же убытки покрывать)) так что ждемс других новостей по "УЗ"
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13.05.2020 17:22 Ответить
Брехня! Зєлёнський поборов корупцію ще рік тому!
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13.05.2020 16:13 Ответить
Так нужно руководство менять и принципы работы, если коррупция в них пахнет и цветет. Все ж от кадров зависит
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13.05.2020 16:56 Ответить
Кадры в УЗ отменные и каждый раз все лучше подбираются. тут может причина в низких зарплатах этих кадров?))) Может им по три ляма в месяц назначить, чтоб от взяток и коррупции отказались? Или сразу по чирику, чтоб на верочку...)))
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13.05.2020 19:33 Ответить
все четко делают ребятки)) сейчас они в срочном порядке сообщат об убытках,умолчат о зарплатах директоров, Лещенков и прочих кто числится у них на работе и бабахнут новые тарифы))
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13.05.2020 17:21 Ответить
Не успели антиколомойский закон принять, как сразу про УЗ и госпредприятия заговорили. Значит снова МВФ денег не дал и выдвинул новое требование - срочно все госимущество распродать.))) Продайте УЗ немцам -пусть немчура обанкротится на убыточной железке.)))
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13.05.2020 19:35 Ответить
Правильно! Потому мы не коррупцию устранять будем, а тарифы повышать)) Это как попытка заполнить бак без дна - сколько не лей, всё равно будет пусто. Устраните коррупцию на УЗ и вы замечательным образом увидите, что наша железная дорога очень даже прибыльна уже сейчас.
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13.05.2020 23:35 Ответить
 
 