Журналистам не откроют полный доступ в парламент с 18 мая, - Разумков
Верховная Рада возобновит работу в режиме пленарных заседаний с 18 мая, однако полный доступ журналистов к зданию парламента не будет восстановлено.
Об этом заявил во время брифинга председатель ВРУ Дмитрий Разумков, передает Цензор.НЕТ
"Пока это делать не будем. Потому что мы возвращаемся к работе, но, к сожалению, посетителей, часть аппарата, и в том числе общий доступ журналистов пока обеспечить не можем. Это связано с режимом некоторого карантина в зданиях, в которых работают и сотрудники, и аппарат ВРУ", - сказал Разумков.
Отметим, в настоящее время для журналистов открытый только пресс-центр Верховной Рады на третьем этаже здания. Однако ограниченный доступ в ложу прессы и кулуары парламента.
Отвечая на вопрос, когда журналистам будет предоставлен полный доступ, он сказал:
"Когда мы будем видеть, что все же страна выходит из карантинного режима, то мы вернемся к обычной и для вас, и нас работы".
Он также рассказал, что в зале заседаний парламента будут проводить санитарно-эпидемиологические мероприятия во время перерыва с 14 до 16 часов.
Как сообщалось, Верховная Рада с 18 мая вернется к работе в соответствии со своим календарным планом, принятым в январе этого года.
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