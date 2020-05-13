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Новости Убийство Шеремета Взяточники
11 168 97

Сука система: вымогавшие $1,5 тыс. за установление инвалидности Наумов и Чернявский на свободе, а Антоненко и Кузьменко в СИЗО, - ветеран АТО Олексюк

Сука система: вымогавшие $1,5 тыс. за установление инвалидности Наумов и Чернявский на свободе, а Антоненко и Кузьменко в СИЗО, - ветеран АТО Олексюк

Погибнуть на войне не страшно - страшно видеть несправедливость на мирной украинской территории.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал ветеран АТО Петр Олексюк, передает Цензор.НЕТ.

"СУКА СИСТЕМА. Три года назад я получил тяжелое ранение во время выполнения боевого задания: 9 мая 2017 г. я наступил на противопехотную мину ПМН-2. Погибнуть на войне не страшно - страшно видеть несправедливость на мирной украинской территории. Внимательно слежу за уголовными делами в отношении убийства Павла Шеремета и нападений на Сергея Стерненко. Я считаю, что Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко незаконно держат в СИЗО - я не вижу конкретных доказательств их причастности. А вот в случае с Сергеем Стерненко - человеку ближайшее время хотят вручить подозрение. Подозрение за что, за то что не дал себя убить", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд уже год не может начать рассмотрение дела врачей Наумова и Чернявского, вымогавших у ветерана Олексюка $1,5 тыс. за установление инвалидности

"Вместо этого мы видим парадоксальное явление: Валерий Наумов и Виктор Чернявский находятся на свободе. Это те преступники, которые требовали у моих родителей $1500 за установление для меня группы инвалидности. Это те преступники, у которых дома нашли $133000 вместе с 37 пакетами документов на инвалидность от раненых воинов. Это те преступники, которые заплатили 4 000 000 грн залога и теперь свободно гуляют на свободе и думают, что я лох. Я не лох, мне 26 лет и я знаю, что бороться за честь своих родителей - это гораздо выше, чем собственное Я. В 21 год я начал борьбу против российского оккупанта на Донбассе, мне было все равно: я вернусь ли жив или погибну. Теперь, будучи раненым, я веду борьбу дальше - борьбу за справедливость, борьбу за честь моих родителей и моей семьи. Очень тяжело осознавать, что система невинных людей бросает в тюрьму, а преступники свободно гуляют на свободе. Я человек и борьбу доведу до конца! Честь имею! Всем хорошего дня! Моя история о борьбе со взяточниками", - резюмировал ветеран АТО.

Напомним, 6 декабря 2018 года были задержаны врачи, вымогавшие у ветерана АТО Олексюка $1,5 тыс. за установление инвалидности. У врачей Наумова и Чернявского, вымогавших с ветерана деньги за оформление инвалидности, нашли 130 тысяч долларов. Врачей Чернявского и Наумова, вымогавших у ветерана АТО Олексюка $1,5 тыс., суд арестовал на два месяца с залогом около 2 млн грн для каждого. Позже врачи Наумов и Чернявский, вымогавшие у ветерана АТО Олексюка $1,5 тыс., внесли залоги 2,1 млн и 1,9 млн и вышли на свободу.

Также Цензор.НЕТ публиковал интервью с Петром Олексюком: "Ми звернулися в СБУ, коли за групу інвалідності для мене батькові сказали дати 1500 доларів хабара".

Ранее стало известно, что СБУ и Офис Генпрокурора готовят Стерненко подозрение в убийстве.

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

Читайте также: Если власть решит посадить меня, у нас есть план действий, - Стерненко

14 февраля 2019 года активист сообщал о том, что у него в машине обнаружили два GPS-трекера.

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

4 февраля2020 года Печерский суд продлил арест Кузьменко на 2 месяца. 5 феврала Печерский суд продлил арест Антоненко на 2 месяца. В этот же день суд принял решение оставить Дугарь под ночным домашним арестом по месту службы.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Сука система: вымогавшие $1,5 тыс. за установление инвалидности Наумов и Чернявский на свободе, а Антоненко и Кузьменко в СИЗО, - ветеран АТО Олексюк 01
Сука система: вымогавшие $1,5 тыс. за установление инвалидности Наумов и Чернявский на свободе, а Антоненко и Кузьменко в СИЗО, - ветеран АТО Олексюк 02

Автор: 

взятка (6196) Стерненко Сергей (408) инвалидность (177) Петр Олексюк (4) Антоненко Андрей (260) Кузьменко Юлия (168)


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Топ комментарии
+26
зе-система
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13.05.2020 15:43 Ответить
+20
В США судебную коррупцию победили проще - отстреливали не выпускаемых, а тех, кто выпускал.
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13.05.2020 16:03 Ответить
+16
сраний клован хоче правити вічно, чи він просто тупий наркоша, нездатний уявити ситуацію, коли він зустрінеться з цими в'язнями у звичайному житті?
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13.05.2020 15:46 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
зе-система
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13.05.2020 15:43 Ответить
тех кого выпустили надо прямо возле ШИЗО из пулеметов убивать убивать а также пройтись по их родным и близким всех вырезать нафиг даже грудничков чтобы неповадно было считать себя варенный крутым ублюдком да система на букву БллллЯ...
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13.05.2020 15:46 Ответить
В США судебную коррупцию победили проще - отстреливали не выпускаемых, а тех, кто выпускал.
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13.05.2020 16:03 Ответить
ШИЗО-штрафной изолятор в колонии, СИЗО-следственный изолятор....
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13.05.2020 16:33 Ответить
ты уверен что именно "Зе"?, а не просто беспредельно-***************?
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13.05.2020 16:03 Ответить
Я уверен что при зеленом ,хотя он и делает вид что борется система стала еще круче ,если уже и Шиаркля повышает тариф в пользу Ахметова то о чем мы говорим??
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13.05.2020 16:27 Ответить
яка зе-система? все було реформовано за Порошенка!
отже, пор-система!
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13.05.2020 16:54 Ответить
уже год, как зебил имеет фактически диктаторские полномочия, а зезомбакам всё порошенко виноват.
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13.05.2020 17:02 Ответить
ой, да прекратите эти глупости.
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13.05.2020 17:08 Ответить
Система действовала и действует по принципу: "Ворон ворону глазу не выклюет"... Во власти - жулье, если говорить на простонаречье... Для нее Наумов и Чернявский - "кровинушки родненькие", а любой АТО-шник - непонятный и опасный идеалист! Вопросы есть?
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13.05.2020 17:54 Ответить
Януковича же посадили, триумф Луценко, его заслуга.
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13.05.2020 15:44 Ответить
гебняве, звісно, що Україна не зможе так покарати шапкокрада, як ви, вбивши його сина
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13.05.2020 15:47 Ответить
Революция должна менять систему, а тут был явный переворот, пришли и уселись на те же схемы и давай дальше красть, только лишились территорий и людей сколько погибло, ради того, чтобы порох с ринатом ротердам плюс включили.
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13.05.2020 19:56 Ответить
сраний клован хоче правити вічно, чи він просто тупий наркоша, нездатний уявити ситуацію, коли він зустрінеться з цими в'язнями у звичайному житті?
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13.05.2020 15:46 Ответить
Этой системе уже 30 лет.. Особенно неплохо эта система себя чувствовала последние 5 лет
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13.05.2020 15:46 Ответить
улучшилась за год ?
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13.05.2020 15:59 Ответить
Не погіршилась.
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13.05.2020 16:05 Ответить
беркутівців не віддали ?

дірки в бюджеті немає ?

атомні електростанції не зупиняються ?
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13.05.2020 16:11 Ответить
Хто підписав закон про зелену енергетику?
Торнадівців за що закрили?
Хто знецінив гривню у 3.5 рази?
Як там почувають діамантові прокурори?
...
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13.05.2020 17:07 Ответить
1. Закон про зелений тариф подано до Ради Кабміном на чолі з Тимошенко Ю.В. в 2008 році.

2. Торнадівців закрили за злочини. Під час будь-якої війни в будь-яких військах зустрічаються злочини і злочинці. Україна не виключення.

3. Гривню знецінив Коломойський, коли вивів з валютного ринку України 6,5 млрд. доларів.

5. Справа діамантових прокурорів в судах з 2016 року. Зараз в антикорупційному суді.
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13.05.2020 17:59 Ответить
13тый пункт 3 , кудаж порох смотрел , как беня бабло ночью вывозил , почему центробанк
(нбу) добро дал на вывоз ( ах да забыл, он ночью вывозил )
заробитчаны перевели больше евриков чем вывезли , да и буржуины подкинули , но гривна моцней не стала
пункт 2 , любая война злочын , и торнадовцы не святые ( совсем ) , и бывших з\к
там хватало , но противопартизанских мероприятий ни кто не отменял ( а там жесть и расплавленный металл)
за диамантовых знает вся страна че они не подсудны
ну а ты школота на карантине
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13.05.2020 19:15 Ответить
Так это Порошенко втихаря подкинул Бене на его филиал на Кипре 6 лярдов зелени ?

Шо ж ты раньше молчал ? )))
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14.05.2020 12:42 Ответить
Якщо на це не зреагували ані "кращий" нацбанкір, ані СБУ, то Петро Олексійович у долі. Скільки він взяв- відсотків 50?
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14.05.2020 14:09 Ответить
Этой системе гораздо больше чем 30 лет. Это все та же система, которая сажала и убивала украинских дессидентов и просто людей попавших в жернова.
Это все та же система. Ее до сих пор никто не демонтировал. У нас год за годом перекрашивают фасад, при этом число чиновников только увеличивается.
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13.05.2020 16:18 Ответить
а схерали оно должно уменьшаться ?

в Украине чиновников в пересч'те на душу населения приблизительно столько же, сколько и в Германии или Великобритании.

Без чиновников не бывает государства
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13.05.2020 18:09 Ответить
Это лож-лож-лож Ваше мнение основано на нашей очень странной статистике Если у немцев учителя, полиция формально включены в госслужбу (судьи, прокуроры, полицейские, солдаты и офицеры, профессора и учителя в ФРГ относятся к чиновникам), то у нас нет А вот если у нас приплюсовать всех кто фактически являются госслужащими (по аналогии с Германией - армия, полиция, погранслужба, лям медиков, 0.5 ляма учетилей и тд и тп), а не только в соответствии со статистикой, то разница будет охренительной У нас даже работники пенсионного фонда не включаются в статистику
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14.05.2020 11:29 Ответить
А ще є окремі зебіли, які впевнені у правильності свого вибору корупційної зевлади🧐
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13.05.2020 15:47 Ответить
то Зелякины боты
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13.05.2020 15:48 Ответить
Не тільки зеботи. Є ще ті, які зрозуміють після того, коли зовсім погано їм буде.
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13.05.2020 15:50 Ответить
Зеляку на Геляку !!!
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13.05.2020 15:47 Ответить
Людей доводят то того, что проще за 1000$ сделать инвалидом чиновника-коррупционера!
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13.05.2020 15:48 Ответить
Неверно написано, нужно писать так: даже за тербуемую взятку в 100$ чиновника-коррупционера нужно убивать а за тысячу закатывать в асфальт живьем вместе с родственниками женой и потомством
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13.05.2020 16:08 Ответить
А торнадовцы до сих пор сидят и ни кто не выходит добиваться их освобождения!!!
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13.05.2020 15:49 Ответить
кроме тебя.

ты ж вышел ?
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13.05.2020 16:00 Ответить
З якого окопу пишеш?
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13.05.2020 16:07 Ответить
а маю з окопу ?

схєралі ?

ти питай того, шо жаліється про те, шо за Торнадо ніхто не виходить.

Я не жаліюсь
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13.05.2020 16:10 Ответить
Маю надію, що і тебе колись ні за що запакують...
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13.05.2020 19:30 Ответить
та всіх ні за шо
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13.05.2020 19:34 Ответить
На жаль- воно не тоне!
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14.05.2020 11:56 Ответить
Вышел... и не только я... но нас мало, нажаль... А ты на каком фронте воюешь?
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13.05.2020 19:28 Ответить
А все 20 миллионов мужского населения должны сейчас на фронте воевать ?
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13.05.2020 19:31 Ответить
фронт, к твоему сведению, не только на передовой...
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13.05.2020 20:55 Ответить
к твоему сведенью, жизнь - это намного больше, чем фронт
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13.05.2020 20:59 Ответить
Ну да, дело на полторы штуки баксов и умышленное убийство журналиста способом подрыва на людной улице - это конечно одно и то же самое.
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13.05.2020 15:50 Ответить
Тільки в першому випадку є докази, а у другому - футболка чувака, який біля Херсона опору підривав.
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13.05.2020 15:54 Ответить
You're stinking Russian pig.
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13.05.2020 15:54 Ответить
Ну а куда ж еще обратиться безногому ЛуГандоновцу,честно охранявшего блокпост?
А затем и в суд подаст за зверства Хунты.
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13.05.2020 15:51 Ответить
А Олексюк ветеран, или участник АТО? Он 15 лет прослужил? Ветеранскую медаль имеет? Наградную книжку.? Петро, покажи все это, если нет, то ты участник, а не ветеран.
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13.05.2020 15:56 Ответить
Какая разница для данного случая?
Есть "прослужившие" в ВСУ палковники с 30 стажем, но не нюхавшие пороха на войне.
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13.05.2020 16:02 Ответить
Ты как Зеленский говоришь))) Давай называть летчик - космонавт, дояр - пятитысячник. Звания нельзя себе присваивать, их надо заслужить, и получить от правительства
Відзнакою «Ветеран військової служби» нагороджуються військовослужбовці https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Збройних Сил України ,
які мають високі показники у бойовій і професійній підготовці, виявили
самовіддані дії в захисті державних інтересів України та її Збройних
Сил, зразково виконують військові обов'язки, досягли високої бойової
готовності військ при вислузі у Збройних Силах 25 і більше календарних
років.
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13.05.2020 16:13 Ответить
Мужчина, мы же не в отделе кадров.
Ветеранов второй мировой, после Афгана, тоже называли ветеранами войны только через 25 лет после войны?
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13.05.2020 16:20 Ответить
(ссылка) А после ВОВ, ветеранами начали называть в середине 70-х
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13.05.2020 16:50 Ответить
Довольно сложно проверить данное утверждение, нужно искать статьи газет времен до 1970.
Парады стали проводить с 1965 года. Сомнительно, что воевавших в 1941-1945 СМИ ссср не называли ветеранами.
Воевавших в Афгане стали называть ветеранами той войны только лет 10 назад?
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13.05.2020 17:03 Ответить
Росси́йский Сою́з ветера́нов Афганиста́на - общероссийская общественная организация ветеранов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1979%E2%80%941989) войны в Афганистане . Образована в https://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1990 году .

Ветеранское движение в СССР берет начало с 1984 года в городе Ухте (Коми АССР). Ухтинская организация ветеранов войны в Афганистане, созданная в ноябре 1984 года в Ухтинском индустриальном институте....
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13.05.2020 17:07 Ответить
Когда основано? Калькулятор в помощь. Служили с 1979 года. Это ВЕТЕРАНЫ
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13.05.2020 17:16 Ответить
Написано же. "общероссийская организация ветеранов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1979%E2%80%941989) войны в Афганистане . Образована в https://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1990 году ."

Никак не через 25 лет после войны.
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13.05.2020 17:18 Ответить
Образована как участники, уже не помню когда ветеранами стали, воин - интернационалист было.
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13.05.2020 17:27 Ответить
Зато интернет помнит и знает. С самого начала организация так называлась.

"С момента создания и в течение 1991 года Российский Союз ветеранов Афганистана возглавлял Ляпин Евгений Иванович." ....
http://rsva.ru/o-soyuze
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13.05.2020 17:36 Ответить
Пля, хватит умничать. Те кто служили в 60 -70-х, а потом в Афгане, стали ветеранами.. Крышу вкючи.
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13.05.2020 17:42 Ответить
Те 18-летние, которых уродина отправила на войну в Афган в 1980, не имели права вступать в данную организацию до 2005 года?
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13.05.2020 17:47 Ответить
Как участники могли, но не ветераны. Надоело жевачку жевать. Поработай 6 месяцев на заводе, и получи медаль "Ветеран труда"
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13.05.2020 19:09 Ответить
То есть, ветераны с 25 летним стажем в армии состояли в одной организации с молодыми парнями, прошедшими Афган.
Значит, и пресса, простые граждане могут называть прошедших войну с рашей, ветеранами этой войны, а не ветеранами-носителями бумажки службы в ВСУ со стажем, просидевшими всю свою службу кладовщиками в глубоком тылу.
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13.05.2020 19:39 Ответить
Молодых парней, прошедших Афган, давно нет, и в 1991 году не было.
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13.05.2020 19:45 Ответить
Это прикол такой тупить?
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13.05.2020 19:47 Ответить
Приехал папа с сыночком-дауном к морю. Идут по берегу.
Сынок, мотая головой и пуская слюни: "Папа, а где море?".
Папа: "Вот, сынок, видишь - водичка плещется, рыбки плавают, это и есть
море."
Сынок, пуская слюни: "Папа, а где море?".
Папа:"Да вот же, сынуля, параходик плавет, чайки летают, песочек
желтенький - это и есть море."
Сынок: "Папа, а где море?"
У папы не выдерживают нервы, он берет сына за шиворот и тычет мордой в
морскую воду: "Вот! Вот! Вот море!!!"
Сынок: "Папа-а-а, а что это было?"
Море сынок
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13.05.2020 19:50 Ответить
Вот так и шурик, ветераны войны с рашей есть, но он их не видит.
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13.05.2020 20:05 Ответить
Не понял о чем ты
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13.05.2020 20:12 Ответить
Провела аналогию.
А вообще, прикольно, что человек, игнорирующий элементарные правила правописания и пишущий даже собственное имя с маленькой буквы, упирается рогом, доказывая, что согласно какой-то бумажке нельзя называть воевавших ветеранами войны раньше, чем через 25 лет.
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13.05.2020 20:20 Ответить
Не бумажке, а закону. А кто объявлял войну? В армии награждают за 10,15, 20 лет безупречной службы, а потом ВЕТЕРАН, с вручением медали
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14.05.2020 11:34 Ответить
Он за инвалидов отвечает, у него двух ног нет.,а есть орден Красной Звезды
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13.05.2020 19:30 Ответить
Це людина, яка жертвувала собою задля українців та держави.
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13.05.2020 16:04 Ответить
Народ делитесь этим на ФБ
Мало делитесь только 6 человек.
Пусть люди читают, и знают лицо нашей власти и наших судов!
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13.05.2020 16:03 Ответить
Aнтоненко и Кузьменко никто не видел живыми уже несколько месяцев.
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13.05.2020 16:09 Ответить
Система.
Система в том, что все ноют на форумах пока преступники творят преступления.

Почему жоппозиция, почему просто граждане не пишут заявления и не открывают уголовные дела на творящиеся преступления?


Пришли, высрались на форуме и бегают плачут и призывают других плакать...
Хочешь сделать делай.
Система... Лень и тупость а не система.
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13.05.2020 16:17 Ответить
Проскакивала инфа что есть организация адвокатов, которая вытягивает из судов колаборантов, рашистов и прочих преступников.
Они работают. А где наши те же волонтёрские адвокатские организации? Я не слышал о таких.

Все зарабатывают балы нытьём и имитацией деятельности...
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13.05.2020 16:19 Ответить
І я скажу, тільки СУКИ !
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13.05.2020 16:19 Ответить
А чтож вы атошники так проголосовали за зеленого?? Он вам мир пообещал? А вы сами не понимали кого вы во власть привели? Шута и комика! А теперь справедливости хотите? Да он срал на вас Неужели не понятно??
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13.05.2020 16:21 Ответить
Я думаю.,Молодой герой АТО виноватит непонятно кого.Этих врачей взяли задолго до Зеленского.И активисты ,гадящие в песочницах ,ни разу не выступили с осуждением мздоимцев.Этот молодой герой Петя Алексюк этим активистам глубоко до лампады,раз они не разу не нагадили у судейских песочниц и мздоимцев.Вот они двойные стандарты Патриотов и целиком проплаченной прессы.Перед этим была атака мусоров на журналистов.Сына и отца.Отца взяли в заложники мусора поганые.Тоже 0 эмоций.Судьба Пети Алкексюк - немой укор всем ,,активистам",неспособным защитить от судейского произвола простого солдата АТО.Я обращаюсь напрямую в Офис Президента .Возьмите на контроль это преступное правосудие.Справедливость должна в Украине наконец восторжествовать.
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13.05.2020 16:22 Ответить
Просто в Суде и в Прокуратуре сидят аттестованные мошенники, они с любого коррупционера сделают мошенника,чтобы не так больно было коррупционеру,его окружению и его семье.
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13.05.2020 16:43 Ответить
зеленский гнида
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13.05.2020 16:45 Ответить
Другая крайность - когда через годы после пребывания на фронте, у человека начинает болеть голова, например, и он требует от МСЭК дать ему инвалидность, связав ее с войной. Такого, кстати, гораздо больше, чем случаев вымогательства денег со стороны мсэковцев.
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13.05.2020 16:46 Ответить
С#ка система: Наумов і Чернявський, які вимагали $1,5 тис. за встановлення інвалідності, на свободі, а Антоненко й Кузьменко в СІЗО, - ветеран АТО Олексюк - Цензор.НЕТ 8830
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13.05.2020 16:55 Ответить
**** СИСТЕМА??
Не оскорбляйте собачек. Наша СИСТЕМА это мафия за треть столетия глубоко проникшая в большинство сфер нашей жизни. Надо в первую очередь менять не сколько президентов, премьеров, и т.п., а в первую очередь отстранить олигархов-мафиози от их преступного воздействия на власть. Поэтому преступники гуляют на воле, высшие чиновники в открытую грабят страну, а ПороКоломоАхметовоФирташеобразные приматы лишь посмеиваются довольно потирая руки глядя как диванные политолухи горячо спорят о том, какой мафиозный клан лучше для нашего народа. Но ворон ворону глаз не выклюет.
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13.05.2020 17:17 Ответить
вже всі надіюсь вкурили,що цю зелену Тлю разом з ригами потрібно закопувати і то чим швидше і то всіх їх разом з сімями!
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13.05.2020 18:14 Ответить
у власти в *******************
и убрать их оттуда можно только силой
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13.05.2020 18:50 Ответить
вымогатели не убийцы
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13.05.2020 20:29 Ответить
С#ка система: Наумов і Чернявський, які вимагали $1,5 тис. за встановлення інвалідності, на свободі, а Антоненко й Кузьменко в СІЗО, - ветеран АТО Олексюк - Цензор.НЕТ 3419
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13.05.2020 23:24 Ответить
Система реформована і тепер чесна. Сам петя звітував.
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14.05.2020 08:44 Ответить
Всё бы было убедительно, если бы ты к своему делу не приплёл всё, что сейчас на слуху, а говорил только о себе. Я удивлён, что ничего не сказано про страховку медиков, заробитчан и карантин.
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14.05.2020 09:06 Ответить
 
 