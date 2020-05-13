Сука система: вымогавшие $1,5 тыс. за установление инвалидности Наумов и Чернявский на свободе, а Антоненко и Кузьменко в СИЗО, - ветеран АТО Олексюк

Погибнуть на войне не страшно - страшно видеть несправедливость на мирной украинской территории.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал ветеран АТО Петр Олексюк, передает Цензор.НЕТ.

"СУКА СИСТЕМА. Три года назад я получил тяжелое ранение во время выполнения боевого задания: 9 мая 2017 г. я наступил на противопехотную мину ПМН-2. Погибнуть на войне не страшно - страшно видеть несправедливость на мирной украинской территории. Внимательно слежу за уголовными делами в отношении убийства Павла Шеремета и нападений на Сергея Стерненко. Я считаю, что Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко незаконно держат в СИЗО - я не вижу конкретных доказательств их причастности. А вот в случае с Сергеем Стерненко - человеку ближайшее время хотят вручить подозрение. Подозрение за что, за то что не дал себя убить", - рассказал он.

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"Вместо этого мы видим парадоксальное явление: Валерий Наумов и Виктор Чернявский находятся на свободе. Это те преступники, которые требовали у моих родителей $1500 за установление для меня группы инвалидности. Это те преступники, у которых дома нашли $133000 вместе с 37 пакетами документов на инвалидность от раненых воинов. Это те преступники, которые заплатили 4 000 000 грн залога и теперь свободно гуляют на свободе и думают, что я лох. Я не лох, мне 26 лет и я знаю, что бороться за честь своих родителей - это гораздо выше, чем собственное Я. В 21 год я начал борьбу против российского оккупанта на Донбассе, мне было все равно: я вернусь ли жив или погибну. Теперь, будучи раненым, я веду борьбу дальше - борьбу за справедливость, борьбу за честь моих родителей и моей семьи. Очень тяжело осознавать, что система невинных людей бросает в тюрьму, а преступники свободно гуляют на свободе. Я человек и борьбу доведу до конца! Честь имею! Всем хорошего дня! Моя история о борьбе со взяточниками", - резюмировал ветеран АТО.

Напомним, 6 декабря 2018 года были задержаны врачи, вымогавшие у ветерана АТО Олексюка $1,5 тыс. за установление инвалидности. У врачей Наумова и Чернявского, вымогавших с ветерана деньги за оформление инвалидности, нашли 130 тысяч долларов. Врачей Чернявского и Наумова, вымогавших у ветерана АТО Олексюка $1,5 тыс., суд арестовал на два месяца с залогом около 2 млн грн для каждого. Позже врачи Наумов и Чернявский, вымогавшие у ветерана АТО Олексюка $1,5 тыс., внесли залоги 2,1 млн и 1,9 млн и вышли на свободу.

Также Цензор.НЕТ публиковал интервью с Петром Олексюком: "Ми звернулися в СБУ, коли за групу інвалідності для мене батькові сказали дати 1500 доларів хабара".

Ранее стало известно, что СБУ и Офис Генпрокурора готовят Стерненко подозрение в убийстве.

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

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14 февраля 2019 года активист сообщал о том, что у него в машине обнаружили два GPS-трекера.

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

4 февраля2020 года Печерский суд продлил арест Кузьменко на 2 месяца. 5 феврала Печерский суд продлил арест Антоненко на 2 месяца. В этот же день суд принял решение оставить Дугарь под ночным домашним арестом по месту службы.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.



