Сука система: вымогавшие $1,5 тыс. за установление инвалидности Наумов и Чернявский на свободе, а Антоненко и Кузьменко в СИЗО, - ветеран АТО Олексюк
Погибнуть на войне не страшно - страшно видеть несправедливость на мирной украинской территории.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал ветеран АТО Петр Олексюк, передает Цензор.НЕТ.
"СУКА СИСТЕМА. Три года назад я получил тяжелое ранение во время выполнения боевого задания: 9 мая 2017 г. я наступил на противопехотную мину ПМН-2. Погибнуть на войне не страшно - страшно видеть несправедливость на мирной украинской территории. Внимательно слежу за уголовными делами в отношении убийства Павла Шеремета и нападений на Сергея Стерненко. Я считаю, что Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко незаконно держат в СИЗО - я не вижу конкретных доказательств их причастности. А вот в случае с Сергеем Стерненко - человеку ближайшее время хотят вручить подозрение. Подозрение за что, за то что не дал себя убить", - рассказал он.
"Вместо этого мы видим парадоксальное явление: Валерий Наумов и Виктор Чернявский находятся на свободе. Это те преступники, которые требовали у моих родителей $1500 за установление для меня группы инвалидности. Это те преступники, у которых дома нашли $133000 вместе с 37 пакетами документов на инвалидность от раненых воинов. Это те преступники, которые заплатили 4 000 000 грн залога и теперь свободно гуляют на свободе и думают, что я лох. Я не лох, мне 26 лет и я знаю, что бороться за честь своих родителей - это гораздо выше, чем собственное Я. В 21 год я начал борьбу против российского оккупанта на Донбассе, мне было все равно: я вернусь ли жив или погибну. Теперь, будучи раненым, я веду борьбу дальше - борьбу за справедливость, борьбу за честь моих родителей и моей семьи. Очень тяжело осознавать, что система невинных людей бросает в тюрьму, а преступники свободно гуляют на свободе. Я человек и борьбу доведу до конца! Честь имею! Всем хорошего дня! Моя история о борьбе со взяточниками", - резюмировал ветеран АТО.
Напомним, 6 декабря 2018 года были задержаны врачи, вымогавшие у ветерана АТО Олексюка $1,5 тыс. за установление инвалидности. У врачей Наумова и Чернявского, вымогавших с ветерана деньги за оформление инвалидности, нашли 130 тысяч долларов. Врачей Чернявского и Наумова, вымогавших у ветерана АТО Олексюка $1,5 тыс., суд арестовал на два месяца с залогом около 2 млн грн для каждого. Позже врачи Наумов и Чернявский, вымогавшие у ветерана АТО Олексюка $1,5 тыс., внесли залоги 2,1 млн и 1,9 млн и вышли на свободу.
Также Цензор.НЕТ публиковал интервью с Петром Олексюком: "Ми звернулися в СБУ, коли за групу інвалідності для мене батькові сказали дати 1500 доларів хабара".
Ранее стало известно, что СБУ и Офис Генпрокурора готовят Стерненко подозрение в убийстве.
Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.
Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".
14 февраля 2019 года активист сообщал о том, что у него в машине обнаружили два GPS-трекера.
В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.
Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
4 февраля2020 года Печерский суд продлил арест Кузьменко на 2 месяца. 5 феврала Печерский суд продлил арест Антоненко на 2 месяца. В этот же день суд принял решение оставить Дугарь под ночным домашним арестом по месту службы.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
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отже, пор-система!
дірки в бюджеті немає ?
атомні електростанції не зупиняються ?
Торнадівців за що закрили?
Хто знецінив гривню у 3.5 рази?
Як там почувають діамантові прокурори?
...
2. Торнадівців закрили за злочини. Під час будь-якої війни в будь-яких військах зустрічаються злочини і злочинці. Україна не виключення.
3. Гривню знецінив Коломойський, коли вивів з валютного ринку України 6,5 млрд. доларів.
5. Справа діамантових прокурорів в судах з 2016 року. Зараз в антикорупційному суді.
(нбу) добро дал на вывоз ( ах да забыл, он ночью вывозил )
заробитчаны перевели больше евриков чем вывезли , да и буржуины подкинули , но гривна моцней не стала
пункт 2 , любая война злочын , и торнадовцы не святые ( совсем ) , и бывших з\к
там хватало , но противопартизанских мероприятий ни кто не отменял ( а там жесть и расплавленный металл)
за диамантовых знает вся страна че они не подсудны
ну а ты школота на карантине
Шо ж ты раньше молчал ? )))
Это все та же система. Ее до сих пор никто не демонтировал. У нас год за годом перекрашивают фасад, при этом число чиновников только увеличивается.
в Украине чиновников в пересч'те на душу населения приблизительно столько же, сколько и в Германии или Великобритании.
Без чиновников не бывает государства
ты ж вышел ?
схєралі ?
ти питай того, шо жаліється про те, шо за Торнадо ніхто не виходить.
Я не жаліюсь
А затем и в суд подаст за зверства Хунты.
Есть "прослужившие" в ВСУ палковники с 30 стажем, но не нюхавшие пороха на войне.
Відзнакою «Ветеран військової служби» нагороджуються військовослужбовці https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Збройних Сил України ,
які мають високі показники у бойовій і професійній підготовці, виявили
самовіддані дії в захисті державних інтересів України та її Збройних
Сил, зразково виконують військові обов'язки, досягли високої бойової
готовності військ при вислузі у Збройних Силах 25 і більше календарних
років.
Ветеранов второй мировой, после Афгана, тоже называли ветеранами войны только через 25 лет после войны?
Парады стали проводить с 1965 года. Сомнительно, что воевавших в 1941-1945 СМИ ссср не называли ветеранами.
Воевавших в Афгане стали называть ветеранами той войны только лет 10 назад?
Ветеранское движение в СССР берет начало с 1984 года в городе Ухте (Коми АССР). Ухтинская организация ветеранов войны в Афганистане, созданная в ноябре 1984 года в Ухтинском индустриальном институте....
Никак не через 25 лет после войны.
"С момента создания и в течение 1991 года Российский Союз ветеранов Афганистана возглавлял Ляпин Евгений Иванович." ....
http://rsva.ru/o-soyuze
Значит, и пресса, простые граждане могут называть прошедших войну с рашей, ветеранами этой войны, а не ветеранами-носителями бумажки службы в ВСУ со стажем, просидевшими всю свою службу кладовщиками в глубоком тылу.
Сынок, мотая головой и пуская слюни: "Папа, а где море?".
Папа: "Вот, сынок, видишь - водичка плещется, рыбки плавают, это и есть
море."
Сынок, пуская слюни: "Папа, а где море?".
Папа:"Да вот же, сынуля, параходик плавет, чайки летают, песочек
желтенький - это и есть море."
Сынок: "Папа, а где море?"
У папы не выдерживают нервы, он берет сына за шиворот и тычет мордой в
морскую воду: "Вот! Вот! Вот море!!!"
Сынок: "Папа-а-а, а что это было?"
Море сынок
А вообще, прикольно, что человек, игнорирующий элементарные правила правописания и пишущий даже собственное имя с маленькой буквы, упирается рогом, доказывая, что согласно какой-то бумажке нельзя называть воевавших ветеранами войны раньше, чем через 25 лет.
Мало делитесь только 6 человек.
Пусть люди читают, и знают лицо нашей власти и наших судов!
Система в том, что все ноют на форумах пока преступники творят преступления.
Почему жоппозиция, почему просто граждане не пишут заявления и не открывают уголовные дела на творящиеся преступления?
Пришли, высрались на форуме и бегают плачут и призывают других плакать...
Хочешь сделать делай.
Система... Лень и тупость а не система.
Они работают. А где наши те же волонтёрские адвокатские организации? Я не слышал о таких.
Все зарабатывают балы нытьём и имитацией деятельности...
Не оскорбляйте собачек. Наша СИСТЕМА это мафия за треть столетия глубоко проникшая в большинство сфер нашей жизни. Надо в первую очередь менять не сколько президентов, премьеров, и т.п., а в первую очередь отстранить олигархов-мафиози от их преступного воздействия на власть. Поэтому преступники гуляют на воле, высшие чиновники в открытую грабят страну, а ПороКоломоАхметовоФирташеобразные приматы лишь посмеиваются довольно потирая руки глядя как диванные политолухи горячо спорят о том, какой мафиозный клан лучше для нашего народа. Но ворон ворону глаз не выклюет.
и убрать их оттуда можно только силой