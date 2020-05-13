Предложенная Хржановским художественная концепция мемориала в Бабьем Яре будет оценена научным советом, - заявление

Научный совет Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" заявил, что оценит художественную концепцию мемориала, которую презентует его арт-директор, режиссер Илья Хржановский.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении научного совета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".

Отмечается, что первые заявления по поводу будущей новой художесвенно концепции авторства Хржановского вызвали беспокойство научного совета.

"Недавняя публикация в медиа вероятного проекта новой художественной концепции будущего музея вызвала беспокойство членов Научного Совета. В ответ на это мы получили заверения руководства Мемориального центра в том, что проекты согласно новой художественной концепции, презентация которых ожидается в середине июня 2020 года, станут предметом тщательного анализа и контроля со стороны Наблюдательного Совета Мемориального центра и независимых экспертов и будут представлены ​​официально до конца текущего года", - говорится в заявлении.



Научный Совет утверждает, что историческая и художественная составляющие Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" будут действовать независимо, и художественное творчество не будет определяющего влияния на содержание проекта в части исторического нарратива.

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В письме утверждается, что новая художественная концепция будет оценена членами Научного Совета, украинскими и международными кураторами и экспертами-музейщиками в сфере Холокоста и других массовых преступлений.

"Мы также ожидаем, что новая концепция будет обсуждена публично и Наблюдательный Совет примет во внимание результаты такой оценки, общественного обсуждения и заключения Научного Совета перед окончательным утверждением", - сказано в обращении.

Также сообщается о создании при Центре двух научно-исследовательских институтов: Института исследования территории и ландшафта памяти Бабьего Яра и Института истории Холокоста в Украине и Восточной Европе.

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Напомним, Хржановский был назначен художественным директором Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" в 2019 году. Осенью в команде проекта произошла существенная ротация.

В центре скандала Хржановский оказался весной в связи с премьерой фильмов из цикла "ДАУ", в котором были реальные сцены насилия, а также в сьемках принимал участие настоящий неонацист.

Напомним, ювенальные прокуроры прокуратуры Харьковской области зарегистрировали уголовные производства по ч. 2 ст. 127 (пытки), ч. 3 ст. 300 (ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия) УК Украины по поводу возможного насилия над детьми из приюта во время съемок фильма "Дау". Досудебное расследование в уголовном производстве проводит следственное управление Главного управления Нацполиции в Харьковской области под процессуальным руководством ювенальных прокуроров прокуратуры области.

Ранее Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба обратился в полицию из-за использования младенцев из Дома ребенка в Харькове во время съемок фильма "Дау. Дегенерация" российского режиссера Ильи Хржановского.

В одном из интервью Хржановский заявил, что в работе с мемориалом в Бабьем Яру использует те же методы "эмоционального погружения", что и фильме "ДАУ". После критики в медиа появился набор слайдов, который Хржановский представил наблюдательному совету Центра как наброски концепции будущего мемориала.

Общественность, научные кгруги и арт-кураторов обеспокоил вопрос, не появится ли в Бабьем Яру вместо мемориала арт-проект, который не будет направлен на почитание памяти обо всех убитых в Бабьем Яру. Бывший главный историк проекта Карел Беркгофф назвал проект Хржановского "Дисней Лендом" и заявил о том, что Хржановский игнорирует все научные разработки, сделанные специалистами до его прихода.

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Как сообщалось, в 2016 году параллельно начали разрабатываться и реализовываться два проекта мемориализации Бабьего Яра. Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр", осуществляемый при поддержке мэра Киева Виталия Кличко. Главными инициаторами и спонсорами проекта являются российские бизнесмены Михаил Фридман, Герман Хан и Павел Фукс. Позже к ним присоединился Виктор Пинчук.

Параллельно реализуется государственный комплексный проект по сооружению в Бабьем Яру единого мемориала, который должен объединить в одном комплексе все существующие сегодня памятники, а также два музея. Музей жертв Бабьего Яра расположится в помещении бывшей конторы еврейского кладбища. В данный момент продолжается реконструкция здания.