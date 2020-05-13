Предложенная Хржановским художественная концепция мемориала в Бабьем Яре будет оценена научным советом, - заявление
Научный совет Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" заявил, что оценит художественную концепцию мемориала, которую презентует его арт-директор, режиссер Илья Хржановский.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении научного совета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".
Отмечается, что первые заявления по поводу будущей новой художесвенно концепции авторства Хржановского вызвали беспокойство научного совета.
"Недавняя публикация в медиа вероятного проекта новой художественной концепции будущего музея вызвала беспокойство членов Научного Совета. В ответ на это мы получили заверения руководства Мемориального центра в том, что проекты согласно новой художественной концепции, презентация которых ожидается в середине июня 2020 года, станут предметом тщательного анализа и контроля со стороны Наблюдательного Совета Мемориального центра и независимых экспертов и будут представлены официально до конца текущего года", - говорится в заявлении.
Научный Совет утверждает, что историческая и художественная составляющие Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" будут действовать независимо, и художественное творчество не будет определяющего влияния на содержание проекта в части исторического нарратива.
В письме утверждается, что новая художественная концепция будет оценена членами Научного Совета, украинскими и международными кураторами и экспертами-музейщиками в сфере Холокоста и других массовых преступлений.
"Мы также ожидаем, что новая концепция будет обсуждена публично и Наблюдательный Совет примет во внимание результаты такой оценки, общественного обсуждения и заключения Научного Совета перед окончательным утверждением", - сказано в обращении.
Также сообщается о создании при Центре двух научно-исследовательских институтов: Института исследования территории и ландшафта памяти Бабьего Яра и Института истории Холокоста в Украине и Восточной Европе.
Напомним, Хржановский был назначен художественным директором Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" в 2019 году. Осенью в команде проекта произошла существенная ротация.
В центре скандала Хржановский оказался весной в связи с премьерой фильмов из цикла "ДАУ", в котором были реальные сцены насилия, а также в сьемках принимал участие настоящий неонацист.
Напомним, ювенальные прокуроры прокуратуры Харьковской области зарегистрировали уголовные производства по ч. 2 ст. 127 (пытки), ч. 3 ст. 300 (ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия) УК Украины по поводу возможного насилия над детьми из приюта во время съемок фильма "Дау". Досудебное расследование в уголовном производстве проводит следственное управление Главного управления Нацполиции в Харьковской области под процессуальным руководством ювенальных прокуроров прокуратуры области.
Ранее Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба обратился в полицию из-за использования младенцев из Дома ребенка в Харькове во время съемок фильма "Дау. Дегенерация" российского режиссера Ильи Хржановского.
В одном из интервью Хржановский заявил, что в работе с мемориалом в Бабьем Яру использует те же методы "эмоционального погружения", что и фильме "ДАУ". После критики в медиа появился набор слайдов, который Хржановский представил наблюдательному совету Центра как наброски концепции будущего мемориала.
Общественность, научные кгруги и арт-кураторов обеспокоил вопрос, не появится ли в Бабьем Яру вместо мемориала арт-проект, который не будет направлен на почитание памяти обо всех убитых в Бабьем Яру. Бывший главный историк проекта Карел Беркгофф назвал проект Хржановского "Дисней Лендом" и заявил о том, что Хржановский игнорирует все научные разработки, сделанные специалистами до его прихода.
Как сообщалось, в 2016 году параллельно начали разрабатываться и реализовываться два проекта мемориализации Бабьего Яра. Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр", осуществляемый при поддержке мэра Киева Виталия Кличко. Главными инициаторами и спонсорами проекта являются российские бизнесмены Михаил Фридман, Герман Хан и Павел Фукс. Позже к ним присоединился Виктор Пинчук.
Параллельно реализуется государственный комплексный проект по сооружению в Бабьем Яру единого мемориала, который должен объединить в одном комплексе все существующие сегодня памятники, а также два музея. Музей жертв Бабьего Яра расположится в помещении бывшей конторы еврейского кладбища. В данный момент продолжается реконструкция здания.
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https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D0%B0%D1%83_%D0%B3%D0%B5%D1%82%D1%8C?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDwBxaiHNbvWpd-CAmqiMPqMLKZgJNHr7vfeI9cqwA14--RdZ9S5eiRrQt1NMw0IZmAMDwk9MePHjo-TSESe2CEzmrSUP5v42nlHI81mk8dGftNLbC6Utw4-KoJ3dQAWwKCYg4Y2g_dxai2_EjZTDVVybyDr2IJKJp7wkO5hCxhohequ6bNgR4C2bjQEo_nfXzDm79gj9CW7RpSF42GEpmOL0G0A-mZt95r-wWAn3vmBBcSTeT8SRiYTRqj70WkEq8yoxsw1FEXqqh1frkCretoMw2Pw7S2iZccLSSjcQ5AWVyiLM1-aAhyfmobvSN8ulQZ469GYxZ4FzNHb3vVWda1E6TWJavUSy41DGbnNZUZQd1LxnnWi6s2Dvfr2xBI1TUrt89L1Qj0y5RU0aqbPWRY_IMfhmwpmmQm5a72SK90W62X3nqq0r3Kd46WAzLvd3HplQ2SsGzTym2nQBljOxhAFofH3VsmvQCUR_LY&__tn__=%2ANK-R #ДАУ_геть
Нагадаю: рівно 4 рр. тому, коли на Либідській демонтували пам'ятник чекістам, в укр. інформпросторі так само був біснувався "заградотряд" із "мистецтвознавців у цивільному", як сьогодні - на захист "режисерського експерименту" Хржановського, і прийом був той самий: ааааа, бидло-хами-вандали! нє смєть трогать, ето Іскусство! (спойлер: брехня) всесвітньо визнане, "під охороною ЮНЕСКО"!. (спойлер: брехня) і т.д. (більше про цю технологію див. у стартовому інтерв'ю - ).
Вже тому не слід поспішати вестись на ту саму маніпуляцію та по-"ботанському" давати себе втягти в філософські дискусії на тему, можна чи не можна катувати дітей, і якщо не можна, то чому (тут, як на допиті: раз заговорив, а не заволав "геть, мерзото!" - значить, уже програв, як в анекдоті: "от бачите, пані, ви вже торгуєтесь" (с)). Важливо розуміти, що всі ці квазімистецтволюбні російсько-нацистські камланія мають на меті захист ні разу не мистецтва, а цілком адресного насильства - і далеко не тільки символічного! (буде час - напишу про це окремо)
NB: увага, при поширенні не забувайте, бдлска, опцію "Долучити первинний допис", інакше з 3-х шарів тексту лишиться тільки оте стартове інтерв'ю, неясно, до чого)
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10154225139453953?__xts__%5B0%5D=68.ARDwBxaiHNbvWpd-CAmqiMPqMLKZgJNHr7vfeI9cqwA14--RdZ9S5eiRrQt1NMw0IZmAMDwk9MePHjo-TSESe2CEzmrSUP5v42nlHI81mk8dGftNLbC6Utw4-KoJ3dQAWwKCYg4Y2g_dxai2_EjZTDVVybyDr2IJKJp7wkO5hCxhohequ6bNgR4C2bjQEo_nfXzDm79gj9CW7RpSF42GEpmOL0G0A-mZt95r-wWAn3vmBBcSTeT8SRiYTRqj70WkEq8yoxsw1FEXqqh1frkCretoMw2Pw7S2iZccLSSjcQ5AWVyiLM1-aAhyfmobvSN8ulQZ469GYxZ4FzNHb3vVWda1E6TWJavUSy41DGbnNZUZQd1LxnnWi6s2Dvfr2xBI1TUrt89L1Qj0y5RU0aqbPWRY_IMfhmwpmmQm5a72SK90W62X3nqq0r3Kd46WAzLvd3HplQ2SsGzTym2nQBljOxhAFofH3VsmvQCUR_LY&__tn__=H-R 3 мая 2016 г. · https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream#
Знов за рибу гроші...(( В пошту багато пишуть про те, як зазіхання на пам'ятник чекістам на Либідській "розшили" на публіку нову партію чекістолюбців)) - там ДТ підставляє сторінки під мем 2004-2014 рр. про "разних гєроєв у разних частєй страни", там чекістолюбна журналістка хуцпарить як-Божа-роса, буцім це "один з найцікавіших пам'ятників Києва" (!!! - мистецтвознавцям, хай і "в цивільному", такої хуцпи гнати все ж не пристало, диплом дорожчий, а "інформескорту" втрачати нічого), і т.д. Тому ще раз повторю тут 1-шу частину свого інтерв'ю lb, де мова йшла якраз про цю методичку - про політтехнологію Чекістану, спрямовану на те, щоб за всяку ціну відстояти домінування в просторі укр. міст і сіл радянської монументальної пропаґанди:
"Вчора вони казали, що це «герої Сходу», сьогодні, коли ця леґенда провалилась, вони «захищають мистецтво», завтра ще щось придумають…" https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fculture.lb.ua%2Fnews%2F2016%2F04%2F20%2F333388_oksana_zabuzhko_koli_8_travnya_2014.html&h=AT11axEbtG15-mJKF5M1OMd9FNXTDRNwZUqfO7aGVze-9U3DI_ab8IgJaQj1xjTOuZh9ewTj7zQcwLvhIENwVk65Rk6toHPdUYgN5J7T1zsOGA5TdWRXoANNP6N2Y4z9DzswkwhHqD4XB_6-***************************************************************************************************************************************************************************************************************************************-etS2YQZzJHASK4_KqWqfleT0nREo0gagfM2SKu6DTsonReeNV_Vmje_0C9bPNxjjv_fa5CFGe5e169OYrXhVp6mIPR3cH-GMFXl2wLgAOd1hCUkiXQSsnHRizFnqpyuonqw6fylRSi08Rj6woLoaJtEuLI1iSf1DrE6bkHzDDYa8E1JaY89Mp6MLo2OJcskPfG5O2H6DxETxNDCS0rXgYIQqAcZFs-RfHZYDdgH7Y7ZIxNl4DoWgJhdDcY7lnzIJWIxLZxpkCiKWJS82TdAsFQda0CslZSBaYKWrHOFm-mXTM41BIq5lZqVJO_74qq1lx3uQqP87r8wzT_Uj75lyGsHeOPImyryNvj58qgeexcHd1Mw5Pep5tyrQwF-gocrpjzhBPhQ10aaxzc0vIKrdQFi0kHWPE-8CuGKJywO7SiFznFnXB6dl1RuYCRVAORJ5Voe-uehndaUVkOERpjGSooWKXA http://culture.lb.ua/…/333388_oksana_zabuzhko_koli_8_travny…
(Поки що, як видно, не придумали, але стараються.)
І ще раз, і ще: доки наш простір не зцілиться від цієї естетики, у нас і далі всі Мазепи з Бандерами будуть на Ленінів подібні. І не тільки за формою...
Ну і про "визнання пам'ятників убивцям" як форму колаборації (зради вбитих) і розмазування вчинених злочинів "на всіх" (бандитську "пов'язку кров'ю" в форматі цілої країни) теж уже писала, і не раз. (Доки вони стоять - доти ми, морально-психологічно, "не заперечуємо" проти вчинених ними злочинів - тримаємо для них ворота відкритими й надалі). Це й є найперша причина, чому Carthago delenda est. І чому у відповідь за кожним разом здіймається такий сюрчиковий вий - як від акту екзорцизму.
Бо в певному сенсі воно й є - акт екзорцизму)).
Будьмо уважні (с). І шануймося.
Общественность, научные кгруги и арт-кураторов обеспокоил вопрос, не появится ли в Бабьем Яру вместо мемориала арт-проект, который будет направлен на почитание памяти обо всех убитых в Бабьем Яру. Источник: https://censor.net/n3195272
Подделали цитату?
Кроме того, риторика о «советском человеке», которую в поддержку Хржановского сейчас демонстрирует весьма уважаемый мной Сергей Лозница, абсолютно неприемлема. В Украине 30 лет боролись с «советским человеком». И тезис Хржановского, что «мы все дети тех, кто промолчали», некорректен. Навязывание нам концепта советского человека нужно понимать как проявление неоколониализма. - І. Козленко "ДовженкоЦентр"
https://birdinflight.com/ru/kino/20200502-dau-eto-eksperimenty-nad-dostoinstvom.html
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/?hc_ref=ARTT4RAVXK7Zwwh9Exkb3h3BQE-mrnBqDIy27gIVf-3xIqo4a0xSqg6sJj8WuqS7gFA&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARA3zHO5fBw8Q2PjIQxdmRBz3QVp9Iu764JanNj6pOfiSWK8d_KOoQpxvG2QHgXmlYs1gElJheWP87KkjsaNOEiAVprefwPOinFonvpslBG5JlRs5SEROaM8n1W8Ov1XMWXRQrxmRRJCmIRpBgNhcdzOQCsYNNGSjhXoNFryBH8sQ0QEXglZgL2HX6SGBiAbOHjndhgqiYBPk6iFbRlQ_3_0CbPBE8AkYNNNvPgZsK0-9EyTe-MxFpIiEKUG_OotdBsdyRmniBNy6CNxi_McHhE2PcCz0A-tIBC3tc-v1DYk19vOvr0Q2CX1ciofAzrPjK9wq6QpPFwz-g&__tn__=kC-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10158347012513953?__xts__%5B0%5D=68.ARA3zHO5fBw8Q2PjIQxdmRBz3QVp9Iu764JanNj6pOfiSWK8d_KOoQpxvG2QHgXmlYs1gElJheWP87KkjsaNOEiAVprefwPOinFonvpslBG5JlRs5SEROaM8n1W8Ov1XMWXRQrxmRRJCmIRpBgNhcdzOQCsYNNGSjhXoNFryBH8sQ0QEXglZgL2HX6SGBiAbOHjndhgqiYBPk6iFbRlQ_3_0CbPBE8AkYNNNvPgZsK0-9EyTe-MxFpIiEKUG_OotdBsdyRmniBNy6CNxi_McHhE2PcCz0A-tIBC3tc-v1DYk19vOvr0Q2CX1ciofAzrPjK9wq6QpPFwz-g&__tn__=-R 28 апреля в 02:37 · https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream#
Про Хржановського, або "Якщо це безумство, то в ньому є своя логіка", як казав Полоній у Шекспіра.. Як мінімум наївно було б уважати, ніби в Росії Путіна такий проект, як ДАУ, режисер зміг би здійснити без санкції ФСБ. Найбільше весь цей пекельний реконструкторський треш, оприлюднений УП, мені виглядає - на спробу під прикриттям музею Бабиного Яру леґально завести в Київ московську чекістську катівню, ФСБшний "підвал", порівняно з яким донецька "Ізоляція" ще здасться "с овчінку". Ось це було б - і логічно, і дуже "по-сурковськи": тоді всі пазли одним кліком сходяться докупи, і "поражает величие замысла" (с).
Що ж легше, ніж, під виглядом реконструкції (серед потоку екскурсантських "реконструкцій"), непомітно й системно, з ночі в ніч, проводити СПРАВЖНЮ чекістську "работу с местным населением"?
Тільки маючи в Києві СВОЮ, постійно діючу "Лубянку", Путін може розраховувати на "окончательное решение украинского вопроса" (sic!), і якщо подивитися на проект Хржановського під ЦИМ кутом, тоді все в ньому якраз виглядає дуже добре продуманим (і ще купа можливостей за таким "театром смерти" відкривається, - але всім цим мають зайнятись СБУ і міжнародні правоохоронні організації, рашизм Но пасаран!).
(І кримінальне провадження по харківських зйомках ДАУ теж відкривати, як на мене, пора - поки ФСБ не почала зачистку тих харківських свідків, що дали "підписку про нерозголошення".)
UPD: про те, що серед списку "потенційних авторів", буцім запрошених до участи в проекті Хржановського, стоїть і моє ім'я, я довідалася, як і всі, після публікації в УП, що й спричинило цей допис.
це меморіалу геноциду неандертальців та динозаврів
ЗНОВУ ТАНЦІ НА КІСТКАХ!
Хреста з табличкою (або стовба) цілком вистачає нормальним людям. А ненормальні нехай будують у себе на дачі. І бажано не в Україні. В Україні ЗАРАЗ ВІЙНА.