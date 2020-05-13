В общежитии Вишневого остается 21 человек с подтвержденным COVID-19, зафиксировали два новых случая заражения, - ОГА

По состоянию на 13 мая в общежитии в городе Вишневое находится 21 человек с подтвержденным COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил врио главы Киевской ОГА Василий Володин.

"Вишневое, общежитие по адресу Просвещения, 5, в котором продолжает работу санитарно-карантинный пункт. После завершения срока режима самоизоляции, с 4 мая по 6 мая провели контрольное ПЦР-тестирование 222 жителей общежития. В результате повторно обнаружили коронавирус у 10 человек, а у двух диагностировали его впервые", - рассказал он.

Также, по его словам 7 мая повторное тестирование сделали 56 жителям с подтвержденным коронавирусом, которые до этого уже имели один отрицательный результат. Согласно результатам исследований у 45 человек получен повторный отрицательный результат, что свидетельствует об их выздоровлении, а у 9 человек - повторный положительный результат.

По его словам, на сегодня в общежитии находится 21 человек с подтвержденным COVID-19. Из них трое детей в возрасте от 11 до 17 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что у 78 жителей общежития в городе Вишневом под Киевом подтвержден COVID-19.

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